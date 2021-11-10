日本流行用香檳杯喝氣泡清酒，刷新你對日本清酒「中年阿伯」的刻板印象

文：Kayo

「日本清酒」不管在日本還是台灣，普遍印象就是中年阿伯喝的酒，而「獺祭」的崛起讓這幾年吹起一股日本地酒風潮。但地酒在日本也是中高單價的酒，在台灣一瓶價格更是動輒2、3千元，年輕世代和女性普遍興趣缺缺。

清酒商為了吸引更多年輕女性的目光，開發了甘口、低酒精，用香檳杯喝的氣泡清酒。不喜歡日本清酒的厚重酒精感的人一定要嘗試看看現在正流行氣泡清酒，刷新你對日本清酒的刻板印象。

Sparking Sake——氣泡清酒是什麼？

簡單說就是含有碳酸氣的日本清酒，也稱作「発泡日本酒」或「発泡清酒」。氣泡清酒的酒精度數大多在5至6度，比一般清酒的酒精度數12至17度低很多，風味以甘口居多。

但其實，很早以前就有清酒商生產氣泡清酒，但只是在既有的清酒裡注入碳酸，酒精度數高、辛口為主，因此並沒有受到太多關注。氣泡清酒的依製法不同，分成三種不同類型。

活性濁酒

清酒將釀造完成的酒經過層層過濾才會是清澈透明的酒液，而活性濁酒是只用粗布去過濾酒醪，濾酒後不加熱就裝瓶，因此非透明而是白色混濁的酒液。發酵的原理是酵母菌吃糖產生酒精和二氧化碳，活性濁酒裡有存活的酵母在瓶內持續微發酵，產生的二氧化碳就成了微碳酸的口感。

瓶內二次發酵

法國香檳的製造方式，和活性濁酒類似，以發酵產生的二氧化碳做出碳酸感。但和活性濁酒不同的是瓶內二次發酵是將一次發酵後的清酒裝瓶，瓶內再次添加酵母和糖進行瓶內二次發酵。

這種做法的氣泡清酒經過長時間的穩定發酵，風味較有層次口感也較圓滑柔順。因為是和香檳一樣的做法，這種類型的氣泡清酒又稱作「和製香檳」或「日本香檳」。 （活性濁酒、瓶內二次發酵的氣泡清酒因為含有酵母菌，需冷藏流通和保存才能維持鮮度。）

注入碳酸

在清酒裡直接注入碳酸的方式，不受限於發酵程度可以做到高碳酸感。這個類型可以大量穩定生產，成本較低還可以常溫保存，大品牌價格親民的氣泡清酒大多是這一種。

Sparking Sake，氣泡清酒的崛起

一ノ蔵 発泡清酒 すず音

1998年發售，是日本氣泡清酒的創始品牌，香檳塔的奢華感在當時日本年輕女性OL間擁有超高人氣。瓶內二次發酵的釀製法，細緻的氣泡感和純米釀造的自然甜味，帶出如迎風般輕盈美味。品牌名稱“すず音”指的是鈴音，氣泡清酒倒入杯中時，纖細的氣泡聲就像風鈴般的清脆音調。

Photo Credit: 截圖自一ノ蔵官網 一ノ蔵 発泡清酒 すず音的香檳塔

「一ノ蔵」位於日本東北地方的宮城縣，在東北地方清酒以淡麗辛口為主流當中，「一ノ蔵」卻是反其道而行以低酒精（10度以下）的甘口清酒為主。

「一ノ蔵」的社長在歐洲旅遊時喝到像葡萄酒般甜味的比利時Lambic啤酒，在維也納的葡萄酒莊喝到微碳酸的白葡萄酒後，感嘆啤酒和葡萄酒都是釀造酒，在歐洲沒有固執的既定觀念下，才能孕育出如此豐富多元的釀造酒，但日本清酒同屬釀造酒卻還是固守傳統一成不變。「一ノ蔵」此後改變酒廠方向，致力開發跳脫日本酒框架，可以迎向世界的清酒。

昭和後期1995年後日本清酒消費量快速下滑，「一ノ蔵」為了挽救業績開始著眼於以往忽略的女性客層，推出了低酒精度數8度、極甘口的「ひめぜん」（姫膳）意外熱賣，引領了低酒精清酒的風潮。之後再以「ひめぜん」為基礎開發出瓶內二次發酵的氣泡清酒“すず音”（鈴音）。

Photo Credit: 截圖自一ノ蔵官網

松竹梅白壁蔵 澪MIO

2011年發售，2013年開始在電視廣告的強力放送下掀起了「澪MIO」熱潮，現在年銷售量已超過百萬箱，成為氣泡清酒的領導品牌。澪MIO屬於注入碳酸的類型，碳酸氣十足而酒精度數只有5度，純米釀造的清酒甜度恰到好處，價格也十分親民因此在日本和台灣的零售商店或餐廳都很容易買的到。

澪MIO的開發耗費了6年的時間，不同於其他注入碳酸類型的氣泡清酒，不是在既有的清酒成品注入碳酸而已，碳酸感下需要帶有更重的酒粕甜味，同時也需要酸味，口感才會豐富清爽而非甜膩，多年試驗混合多種釀造原酒，才研發出澪MIO碳酸感下卻仍保有純米清酒層次的獨特風味。

藍色瓶身的特殊流線造型，以「20世代的女生在餐廳點了也不會覺得丟臉」的意識下設計，力求打造出澪MIO的時尚感。結合在餐廳極力推廣用香檳杯喝澪MIO的形象，帶動了用香檳杯喝澪MIO的風潮！

Photo Credit: 截圖自松竹梅白壁藏官網 澪MIO的品牌香檳杯

澪MIO的廣告也是話題十足，不同於清酒廣告大多是傳統、男性、居酒屋的印象，澪MIO以新時代的日本酒為題，年輕女性、輕盈作為廣告的設定。澪MIO也出現在東京ガールズコレクション（Tokyo Girls Collection）等時裝秀展做為開幕香檳酒。

今年剛好是澪MIO發售10周年，現任代言人是花式溜冰金牌選手31歲的淺田真央，澪MIOx甜美笑容的MAO（淺田真央的暱稱），清酒品牌第一次出現這麼年輕甜美的代言人！

氣泡清酒還有這些不該錯過的

獺祭 スパークリング45

酒精度數較高14度，純米大吟釀等級，瓶內二次發酵的氣泡清酒，有著高級香檳般的細緻感。充分展現山田錦的甘甜，後段再以純米大吟釀新鮮清爽的餘韻結尾。

Photo Credit: 截圖自獺祭官網

春鹿 発泡性純米酒 ときめき

日本古都奈良的代表酒藏「春鹿」，米的甘甜、些微的酸味和清爽氣泡的口感，又稱作甜點型日本酒。在紐約和歐洲是相當有人氣的品牌。

Photo Credit: 截圖自春鹿官網

微発泡純米吟醸 しゅわっと空 生

日本鳥取縣的酒藏「千代MUSUBI」，高酒精度數12度，純米吟釀等級，瓶內二次發酵後無過濾的濁酒類型，和前面介紹的輕盈型氣泡清酒不同，入口清爽的微氣泡感，但酒體飽滿保有酒糟獨特的濃郁風味。

Photo Credit: 截圖自「千代むすび」官網

用香檳杯喝的氣泡清酒，打破日本清酒既有的思維框架，讓清酒有更多元的釀製方式，和更多樣的喝法。氣泡清酒的風潮替長久低迷的日本清酒市場注入新的活力，各清酒商紛紛推出氣泡清酒，氣泡清酒已經逐漸形成一個新的類別。唯有走在框架外才能成為先驅，框架內永遠只能是跟隨者。用香檳杯喝氣泡清酒，CHEERS！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航