【2021金馬獎】《少年》：香港還有看見燦爛陽光的希望，和人間可以是天堂的美好想望

文：映画案內所 Arstin

2014年，在交出碩士論文後，實在想念香港的我，索性訂了機票飛往香港。那時的香港，仍然繁華、熱鬧，擁擠的街市裡到處都瀰漫著朝氣勃勃的氣息。從那時起，到訪香港成了我每年行程表裡不變的計畫。​

我總是將落腳處訂在銅鑼灣，因為到哪裡都算方便。白天就先到黃大仙廟參拜，或逛逛中、上環；然後去半島酒店吃下午茶；晚上再前往廟街逛夜市，或搭纜車上太平山看夜景；最後一站必定是蘭桂坊。在香港的那些日子，天天都是新鮮有趣的。除此之外，香港還有好多好多令人懷念的地方。但是如今，想去一趟香港，都是件難事。​

2019年，香港爆發「反送中」運動，震驚世界。6月中旬後，多名年青人以死明志，抗議香港政府提出的「《逃犯條例》修訂草案」，香港的一切霎時停擺。7月遊行時，發生元朗襲擊事件；8月中旬，香港國際機場二度癱瘓。消息接連傳出後，身在台灣的年青人，在校園裡紛紛設立連儂牆，聲援香港。​​

「光復香港，時代革命」的口號，響徹各地。所有人都在關注，同時也擔心，香港究竟會變成什麼模樣。記得當時，我就讀的學校裡，吸煙區的欄杆上張貼了林鄭月娥的黑白照片，地上則擺著杯子，學生們紛紛往杯裡熄煙，大概是想超渡惡鬼的一種方式吧。

看見此等景象的我，內心實在感動卻又不捨。感動的是，台灣的青年勇於為自己所認定是對的事情而發聲；不捨的是還在香港水深火熱、擔驚受怕的每一個人。​

Photo Credit: 中央社

2020年，COVID-19疫情肆虐全球，在疫情和抗爭的雙重包夾之下，香港更是愈加遍體鱗傷、滿目瘡痍了。在台灣，也因為人人自危的疫情問題，香港的新聞少了，人民關注的焦點也逐漸轉向。所幸，在今年（2021年）的金馬影展裡，透過那些以香港為題材的電影，剛好能再次喚起我們對香港的注視和思念。​

而其中，任俠和林森的導演作品《少年》，就是一部極度勇敢的作品。

《少年》裡，為了搶救一名企圖自殺的少女，一群年青人全城搜救，只為了在來不及以前，挽回少女性命。在這群青年身上，暴露而出的是世代間的差異、貧富不均、「抗爭也要吃飯」的現實問題等等；最重要的，還是香港艱難的處境，以及香港人民的憤怒與反抗。「縱使徒勞無功，決不無疾而終。」一語即點出任俠與林森兩位導演的決心。在有限的資源和境況下，《少年》已經竭盡所能地作到它的最好了！​

而在這群搜救少女的青年裡，最讓我印象深刻的大概是年僅15歲的俊B了。他的父親在「雨傘革命」（2014年）的時候，就是施放催淚彈的其中一名警察，當時俊B的母親還為此責備過父親的所作所為；現如今，俊B的母親卻選擇成為支持父親的一方，這樣的轉變，讓人好生無奈；而俊B也只能走上街頭，和抗爭的人民站在一起。但是，他還只是個15歲的少年啊！​

至於那個選擇自殺的少女，則留下了一封遺書。裡頭寫著她想對父母親說的話：「希望我這份對自由的決心，可以影響你對運動的看法。」就好像鄭南榕先生同樣也用死，來捍衛言論自由一樣。在絕境之中，少女也只能以生命來喚起香港人民反抗的心，而這樣的決定著實令人痛心。可是，香港青年面對的，哪裡是有溝通轉圜餘地的政府？他們面對的可是輕易就能毀棄「五十年不變」承諾的豺狼虎豹啊！​

「我身在煉獄留下這份記錄，只希望家人和玉姐能原諒我此刻的決定，但我堅信你們終會明白我的心情。我親愛的人，我對你們如此無情，只因民族已到存亡之際，我輩只能奮不顧身，挽救於萬一。我的肉體即將隕滅，靈魂卻將與你們同在。」

電影《風聲》裡，抗日組織出身的顧曉夢用血淚縫成一封家書，訴說自我犧牲的決心，字字句句言猶在耳！如今想來，竟全都成了一場可笑的曉夢。對香港青年而言，時空變換夢醒之後，人間仍是煉獄。​

然而，面對煉獄，少年們想說：「難道怕就不出來嗎？」沒錯，這正是《少年》最動人的精神。即使再怕，都要出來。電影最後，少年、少女們緊緊握著彼此的手，至今想來，仍然讓我熱淚盈眶。在這一片黑暗且困頓的時代裡，《少年》讓我看見了，香港還有希望，還有看見燦爛陽光的希望，和人間可以是天堂的美好想望。

能在金馬亞觀團裡遇見《少年》，我何其幸運！​我深愛的香港，我十分想念妳。願妳一切都好，願妳變得更好。少年加油，香港加油！​

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

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