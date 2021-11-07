2021/11/07,
社會

藉由我的政治犯叔叔的生命史，寫出一本充滿傷痛的德文版台灣近代史

藉由我的政治犯叔叔的生命史，寫出一本充滿傷痛的德文版台灣近代史
Photo Credit:Jun Li@Wiki Public Domain

我們想讓你知道的是

這本書在社群媒體宣傳時，一些海外的台僑子女與台灣人海外不懂中文的至親好友都很感興趣，因為他們終於有機會可以多了解台灣人的近代史與內心世界。

讓世界人士更了解台灣

2021年9月，我以德文寫作成書，在將近生活30年的德國出版，目的是想讓德語世界的讀者多了解台灣。個人覺得在德國介紹台灣的書多是翻譯文學，與偶有出現在新聞事件的台海緊張局勢，或是政府的觀光宣傳，但是對於台灣是什麼，國際社會仍是非常迷茫。

因為此書，個人接受德國記者白德瀚（Klaus Bardenhagen）的越洋採訪，訪完之後他所下的標題是「威良直到德國才了解自己家鄉」，而這句話說的不只是我，也是許多台灣人來到海外的真實寫照。沒錯，個人真的是在德國才發現到自己是誰，自己對認同迷惘與幻象，都是透過經年來一次次與中國人的接觸，及對外國人的自我介紹，而慢慢形塑與梳理出。

剛來德國的時候，我都會介紹自己是中國人，而且特別解釋是從台灣來的中國人。德國人對於我的自我介紹都非常困惑與不解，他們無法理解，一個台灣來的人，為什麼要說是中國人呢？當我要人相信我是中國人的當下，他們覺得我在胡說，好像在說謊。蔡英文總統曾說，對自己的認同不須感到抱歉，但我們一直深陷迷惘。

此書藉由叔叔曾是政治犯的經歷，鋪陳台灣的近代史，讓海外人士對台灣的想像，可以透過一個人成長所經過的歷程，深刻地認識台灣這塊土地曾經發生的事，而不是用沒有生命的數據堆砌與透過第三者眼光來解讀。

我的叔叔是日治時代出生的台灣人，他處在日本與中華民國政府交接的時代，孩提時代歷經二二八的屠殺，親眼看到湯德章被槍決，之後他成為現在用語說的「憤青」，他們那一代的年輕人曾想過要槍殺獨裁者蔣介石，卻苦無槍械。

許多人說台灣人全是奴才，其實並非真相。後來叔叔因為不相關的爆炸案被捕而被判重刑，過去我們家族都不提他的事，奉行小孩有耳沒嘴的規則，對他多存一種莫名的恐懼。

個人在成人以後來到德國，受到身分認同衝擊與接受到海外黑名單人士對台灣主權意識的啟蒙，才了解台灣在海外的國際處境，並試圖想要了解自己的根，這時才鼓起勇氣與過去曾被逮捕的叔叔有了對話，並對他提出許多我們過去完全不知的問題。

德國記者白德瀚看完我的德文書說，我把台灣三個不同面向的故事與時代背景都成功地清楚描述，讓讀者比較容易理解台灣錯綜複雜的歷史。

一位在亞馬遜的陌生讀者也給了書評，他讀完給了相當高的四星評價，他認為此書不但生動而且具有很強的張力。最後他也拋下一個疑問，那在台灣出生的人到底應該是中國人還是台灣人呢？另外他從書中也得知，台灣並未做到轉型正義，對歷史該追究的責任都還未成為過往，並也了解到台灣的舊勢力正與中國政府合作連線，將持續影響台灣的社會。

海外讀者的激盪

這本書在社群媒體宣傳時，一些海外的台僑子女與台灣人海外不懂中文的至親好友都很感興趣，因為他們終於有機會可以多了解台灣人的近代史與內心世界。

一個過去是台灣黑名單的奧地利台僑女兒，急切地買了書跟我說，她自小就在奧地利出生、長大，成長過程中經常跟著父母親在歐洲各國大城市，為台灣獨立或被國際打壓而遊行。她知道父親與母親都在海外辛苦工作打拼，他們為了愛台灣而犧牲回家鄉的權益，但她對台灣的過往卻是一知半解。

最近她父親過世了，她因為不懂中文，對台灣的感情更是濃烈卻更顯淒迷。從父母生活中的耳濡目染與教導，她至今只會說台語，不會華語，不會中文讀寫，但是她關心台灣，熾烈地愛著台灣，她姊姊的孩子也只會說台語，華語對她們來說可說是敵國的語言，他們完全不屑也不會去學習。

突然之間，我發現海外台灣人是多麼用心地愛著台灣，他們的子女比台灣的年輕人更愛台灣，她們說台灣話、學台灣歷史，驕傲地做台灣人，因為他們雖生在父母的異鄉，但台灣對他們來說，就是一個血緣的家鄉。

一位剛讀完這本書的讀者特別給我捎短訊，他說他很快地就把我的書給看完。他現在更可以體諒，他台灣女友的家人為什麼對中國國民黨如此深惡痛絕。他之前覺得她家人反應過度，在讀過我的書之後，他了解到台灣艱辛與坎坷地走過暴政獨裁之路，因此也對台灣人有更溫柔的同理心。

身為一個以外語寫作的作者，我不是有名的作家，非母語的表達語句可能讓讀者稍顯生澀，而自費出書的目的，就是希望身為台灣子民有責任讓世人更明白理解家鄉，讓世人更支持台灣。或許套用名人的話，「我在哪，台灣就在哪」，更可說出身為台灣人在海外的使命感。

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作者叔叔劉辰旦在獄中自學畫， 書的封面畫是2016年賀年卡畫作。書中並刊載數幅劉辰旦先生寄給作者的賀年畫作，於書中另做介紹｜Photo Credit: 劉威良 提供

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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