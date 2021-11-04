IC設計大國印度向台積電、聯電等大廠招手，將砸數十億美元補強晶片製造的短板

全球為了鞏固未來高科技產業的地位，半導體成為各國首要發展的目標。繼日本大動作宣示，將「復興本土半導體產業」後，印度也加入打造晶片工廠的行列，即將推出規模達數十億美元的投資藍圖，以及生產補貼計畫（PLI），正積極聯繫台積電（TSMC）、英特爾（Intel）以及聯電（UMC）等國際半導體廠商。

印度砸重金吸引半導體商設廠 台積電、聯電被鎖定

根據《印度時報》（The Times of India）報導指出，印度政府將通過稱產相關的獎勵措施（PLI）、電子元件和半導體製造促進計劃（SPECS），兩大項目來吸引國際廠商前來設廠。

那些計畫中，提供某些零組件的關稅減免、資本和財政的相關福利。而主導的印度高層，包含印度電信部長Ashwini Vaishnaw、首席科學顧問ＫVijayRaghavan、政府智庫Niti Aayog成員VK Saraswat、以及來自產業界和學界的代表。

目前印度官員們正積極聯繫，英特爾、台積電（TSMC）、英特爾、富士通、AMD、聯電等多家全球知名半導體製造商。報導稱，雖然印度在晶片設計（IC設計）實力雄厚，但是於製造領域相當不足，主要的障礙就是打造一座晶圓工廠動輒100億美元的巨額投資，讓印方遲遲無法動土開工。

不過，由於印度在電子產品製造、汽車、國防、航空，以及下一世代的產業，對半導體晶片的需求與日俱增。目前，據統計該國進口半導體有近240億美元（新台幣6720億元）的需求，到2025年將直逼1000億美元（新台幣2.8兆元）。

台經院產經資料庫總監劉佩真強調，近期疫情、美中科技戰、地緣政治變動，使得國際半導體市場進入到合縱連橫的新階段。以印度而言，基礎或成熟的電子產品或零組件，是其發展的主力。

他說，美中貿易戰後，印度接收由中國撤出的產能，再加上美國強化印太戰略期望未來印度也能在半導體供應鏈中扮演一定的角色，都加強了印度打造本土晶圓廠的想法。

汽車因「晶片荒」產量驟降，印度壓力山大，加快建廠計畫

豐田（Toyota）於昨（3）日發布消息指出，10月在中國新車銷量比去年同期下降19.2%至14.2萬輛，已經是連續3個月衰退。另一汽車巨頭本田（Honda）也稱，10月在中國銷量亦下滑17.9％至14.8萬輛，是連續6個月負成長，兩家汽車仍持續受到晶片荒影響。

《BBC》報導指出，這股缺貨潮已經影響到了印度，當地最大汽車製造商Maruti Suzuki（鈴木）產量大幅下滑，隨著日本車商不斷示警，這波全球蔓延的斷鏈風波仍未止息。

為了解緩國內產業受到衝擊，印度媒體《德干前鋒報》（Deccan Herald）曾以「台灣能協助印度發展半導體產業」（Taiwan can help India build semicon industry）一文建議印度政府尋求台灣協助。

本文由印度電子產業協會（Electronics Industries Association of India）駐台灣副主任Manik Kumar撰文，對台灣資訊科技業有深刻了解。文中強調，台灣的尖端電腦晶片生產能力獲得全球矚目，全球晶片產量逾6成來自台灣廠商。

他認為，打造穩定供應鏈是解決晶片荒的唯一辦法，印度應透過與台灣簽訂雙邊互惠協議，擬出一套策略性計畫，學習台灣的經驗、專業與技術。Manik Kumar說：「台灣可以成為印度最好的夥伴，從半導體設計公司起步，逐步建立封裝測試能力，最後完成晶片廠建設」。

《印度時報》報導強調，印度除了有龐大的消費電子市場外，還是世界第4大汽車市場，如今供應鏈問題持續無法得到解決，恐導致關廠、失業等問題擴大。報導呼籲，印度政府將加快打造本土晶圓製造的能力，不再受制於它國。

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核稿編輯：翁世航