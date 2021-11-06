從美豬進口看公投：這是政治問題，而不是科學問題

一、關於美國豬肉，本來美國跟台灣已經有了默契，台灣開放進口但是實質上不進口。這樣台灣政府對台灣的農民有所交代，而美國政府對美國的農民也有所交代。

但是中國國民黨故意要去破這個局，要透過公投讓民進黨難看。而一旦反萊豬公投過關，台灣的民進黨政府會很難看，美國政府也會很難看。

所以民進黨會恨死了國民黨，而美國政府也會對國民黨很火大。

二、現在美豬之所以能維持「開放但是不進口」的局面，主要是因為美豬的味道比不上台豬，而台灣政府又強勢地要求賣場做明確的標示。

進口商怕進口了美豬賣不出去，所以即使開放了，他們也不願意進口。

三、反萊豬公投是政治問題，而不是科學問題。公投是人民的「願望清單」（Wish List），而不是妥協之後的決策。

偏偏現在台灣的公投結果是有法律約束效力的，所以在野黨就可以透過公投來惡整執政黨。

透過公投，在野黨可以讓執政黨對外失去彈性，無法跟外國政府談判進行妥協；透過公投，在野黨也可以讓執政黨對內難以施政，在幾個互相矛盾的目標之間無法取捨。

四、但是民進黨也不需要怨嘆，因為台灣現在的這部公投法，當初就是民進黨弄出來的。

當年民進黨在野、或是在國會居於少數的時候，他們一樣也曾經用公投來為難國民黨。

五、如果今天民進黨在野而國民黨在朝，那支持公投綁大選的可能是民進黨，支持左膠環保公投的可能是民進黨，而反對美豬進口的可能是民進黨。

因為這樣民進黨就可以為難國民黨，讓國民黨無法施政。

六、不過台灣的公投問題倒也不是無解。只要政黨多輪替個幾次，民進黨跟國民黨在各項公投議題的角色就會互換個幾次。到時候就算選民們不覺得荒謬，他們自己也會覺得不好意思吧？

然後到時候自然就會有人推出「廢止公投法的公投」，然後我就會破例，在公投當中投下我的贊成票。

本文經林宜敬授權轉載，原文刊載於此

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