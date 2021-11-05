美國五大科技巨頭Q3財報憂喜參半，四大趨勢是否有所改變？

隨著美國五間科技巨頭陸續開完2021Q3的財報數據，M平方觀察每間公司的重點，並搭配操盤人必看相關圖表，讓用戶一次了解它們在各類事業體的發展，以及最後四大科技趨勢是否有所改變。

亞馬遜：電商利潤遭到侵蝕，AWS仍扮演主要引擎

亞馬遜Q3總營收1,108億美元，年增15.3％（前27.2％）在全球商品消費放緩與高基期下，如預期出現增速大幅放緩。以營收細項來看，主要放緩來自電商事業體，包含自營電商營收年增滑落至3.3％（前15.8％）、第三方賣家營收年增18.7％（前37.9％）；至於企業雲端AWS營收年增則加速至38.9％（前37.0％），營業利潤佔比接近六成，持續扮演亞馬遜主要獲利引擎。

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亞馬遜Q3營業利潤滑落至48.5億美元，年衰退-21.7％，同時營業利益率也同步下跌4.38％（前6.81％），根據財報電話會議表示，主要來自勞工成本增加使電商維運的成本提高，並表示這個狀況到Q4尚未出現緩解的跡象。值得注意的是，雖然亞馬遜電商維運成本增加，然而由於亞馬遜經營理念以消費者為主，相對不願意轉嫁給終端，成本墊高仍多半由公司吸收。

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亞馬遜兩大獲利引擎，企業雲端的AWS服務和亞馬遜電商網站內的數位廣告，年成長仍然保持38.9％、49.9％優異表現，兩者在亞馬遜短期電商事業利潤遭到明顯壓抑下，給予亞馬遜營收增長動能和獲利支撐

臉書：數位廣告受隱私權衝擊，轉而布局元宇宙Metaverse

臉書Q3總營收290億美元，季增持平，年增則趨緩至35.1％（前55.6％）不及市場預期，主要來自蘋果ATT隱私權政策（App Tracking Transparency）對於數位廣告投放的衝擊。臉書於財報公布前即警示目前數位廣告投放出現明顯成效追蹤的問題，反映在數位廣告成效追蹤平均低報約15％，導致廣告主的投報率降低，進而影響臉書的數位廣告營收。

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針對Q4傳統消費旺季，臉書財測給出總營收$315億~$340億美元，年增為12.5％~21.1％，預測區間較以往擴大，主要來自蘋果ATT政策和供應鏈缺工對於Q4營收的不確定性。有關蘋果ATT政策部分，臉書表示將持續改善優化成效追蹤不準確的問題，並表示在2021年底前將改善超過一半。至於全球供應鏈衝擊也可能導致數位廣告生意遭受衝擊，主要原因為商品缺貨讓廣告主在消費旺季前夕，減少電商廣告的投放支出。

*註：歐美最主要的消費旺季為黑色星期五到超級星期一（BFCM）約在每年的11月底到12月初，2021年為11/26-11/29

此外，臉書積極布局元宇宙Metaverse，並正式於2021/10/29號更名為Meta，宣示其進入VR/AR的決心，同時宣布將於Q4將營收部門分拆為數位廣告板塊（Advertising revene）和實境營收板塊（Facebook Reality Labsrevenue）。由於臉書在智慧手機的生態系上並無明顯的主導權，也因此蘋果ATT政策對其衝擊較大，因此臉書特別寄望元宇宙生態系，希望透過長期布局而在下個可能的「主流」生態系具有絕對的話語權，後續更可一步發展其數位廣告事業，臉書未來這塊的營收增長值得關注。

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谷歌：主動式搜尋降低蘋果隱私權衝擊，稱霸數位廣告

谷歌總營收年增41.0％（前61.6％），年增明顯優於其他數位廣告板塊（例如Facebook、Snapchat等）。相較投放臉書廣告的廣告主來源多為網路服務或電商，谷歌額外橫跨其他產業包含金融業、旅遊業等相對分散，使其數位廣告額外受惠經濟重啟和全產業復甦。

蘋果ATT政策的影響對於谷歌較為輕微，主因在於相較於臉書，用戶在谷歌採取主動式搜尋，因此受到隱私權衝擊較低。此外，谷歌擁有較豐富第一手資料，並且數位廣告投放渠道多元，包含Google搜尋引擎、Gmail、Youtube、Google Play、Google Shopping等。在Google多元的廣告渠道下，也使得近期廣告主在全渠道（Omni-Channel）的投放，配合搜尋引擎上的直接購買等（Google以東京鐵塔旅遊為例），皆使得廣告主投放上獲得絕佳的成效，也更能捕捉顧客的終身價值。

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谷歌企業雲端企業，包含企業雲端平台（Google Cloud Platform）和協作平台（Google Workspace）年增維持在44.9％，自2020以來仍維持在40％以上的成長速度。

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微軟：獲利穩健創高，企業雲端持續高速擴張

微軟Q3總營收453.1億美元，年增22.0％（前21.4％）。在基期墊高下仍維持20％以上成長，明顯高於疫情前的15-20％。三大營收板塊智慧雲端部門、生產力和商務應用、個人電腦年增分別為30.6％、22.0％、12.4％，每股盈餘則來到2.71，再創歷史新高。如同前次科技巨頭財報所述，微軟的產品多為企業面向的產品服務（包含雲端運算、辦公室協作軟體等），是企業一般營運就需付費使用的服務，因此中短期景氣循環波動對其營收表現影響較輕微，本季微軟的營收增速未出現放緩正體現出這點。

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微軟在智慧雲端板塊中的主力產品雲端運算平台Azure，繼續保持過去五季以來50％的年增率，顯示疫情後仍有更多企業採用雲端運算的服務，營收成長仍有動能。至於微軟生產力和商務應用板塊中的Office系列訂閱使用人數也持續成長，企業和消費者使用人數分別成長17％、4.2％，消費者端人數則已經來到5,410萬人次。

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而面對目前供應鏈瓶頸缺工和高通膨的環境，微軟於財報電話表示這個狀況反而有利企業雲端加速採用的狀況，主要在於產能吃緊和原物料成本增加下，更多工廠可能會考慮在生產製程上，事先考慮數位分身應用，以降低產品開發週期和成本。在這樣的情況下，高通膨反而有利雲端事業發展。

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蘋果：Q4硬體銷售將受供應鏈衝擊，服務收入仍扮演主要引擎

蘋果Q3總營收833.6億美元，年增28.8％（前36.4％）不如市場預期。主因為硬體受供應鏈瓶頸影響，導致銷售不如預期，管理層粗估Q3因而減少營收約60億美元，同時初估Q4影響將加劇。值得注意的是，蘋果於財報電話會議表示新一代產品終端需求仍然強勁，認為目前狀況仍是供給端衝擊所致。

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硬體銷售部分，iPone、iPad、Mac、可穿戴裝置營收年增分別為47％、21.4％、1.6％和11.5％，其中Mac銷售雖不如預期，但營收表現仍再創歷史新高。而在供應鏈和高通膨方面，蘋果仍然由於全球良好的供應鏈管理，本季毛利率僅小幅下滑，仍維持在42.2％的優異水準。

而近年營收占比逐漸提高的服務營收來到182.7億，年增為25.6％，服務營收主要包含訂閱服務、數位廣告收入與手續費收入（主要為AppStore上的消費），目前佔整體營收比例來到21.9％，後續是否在蘋果ATT隱私權政策下，使得廣告主投入更多預算在蘋果的廣告上（包含Apple搜尋引擎與AppStore）是值得關注的重點。

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MM研究員

整體而言，綜觀上述五間科技巨頭財報表現，並以四大科技趨勢延伸來看，本季在數位廣告變動較大，選擇不受隱私權影響的谷歌較佳，電商則因景氣循環成長增速放緩。至於企業雲端和訂閱經濟則不受增速放緩所影響，前者更在疫情後出現強勁增長，符合前次亞馬遜電話會議所強調，疫情後加速企業轉型雲端趨勢。放眼未來，這四個科技趨勢仍於長期發展趨勢之上，延續生產力循環。

至於因為臉書更名Meta而沸沸揚揚的元宇宙，則可能是下個長期趨勢，有鑒於目前在普及程度和裝置技術仍需一定時間，中期仍處在擴大投資布局的階段，雖然目前營收占比相對低，且無法貢獻獲利，但新的科技趨勢發展，乃至於可能是智慧型手機後下個世代的生態系，仍然不容忽視。M平方也希望用戶搭配文章並持續關注操盤人必看-科技巨頭，與我們關注生產力循環的最新發展。

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航