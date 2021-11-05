2021/11/05,
健康

女性患者是男性的四倍：關節腫痛別輕忽，當心是「類風濕性關節炎」

女性患者是男性的四倍：關節腫痛別輕忽，當心是「類風濕性關節炎」
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

類風濕性關節炎屬於全身性的自體免疫疾病，好發在六十歲以上的女性，但在年輕人及老年人也都可能發生，女性患者是男性的四倍。

今年50歲的王女士是一名鋼琴老師，半年前手指關節開始出現腫脹疼痛，導致彈琴時頻頻錯音卡頓，原本彈得很順暢的曲子也變得斷斷續續；加上最近早上起床後，手指變得更僵硬，甚至影響手指靈活度無法彈琴授課，只能等到下午疼痛舒緩才繼續教書，讓她感到相當苦惱！

期間曾經求診骨科及疼痛控制科治療，服用止痛藥後症狀略有改善，但一停藥後手指腫痛問題又復發，而且疼痛感日益加劇，甚至連雙側膝關節也出現積水，造成行走困難，一度惡化到需要坐輪椅，嚴重影響工作及生活，短短半年體重就暴瘦10公斤，最後輾轉到過敏免疫風濕科求診，才知道原來自己罹患了「類風濕性關節炎」。

rheumatoid-arthritis_(2)
Photo Credit:照護線上

自體免疫疾病破壞關節 延誤治療恐變形失能

台中榮民總醫院過敏免疫風濕科陳一銘醫師表示，類風濕性關節炎屬於全身性的自體免疫疾病，好發在六十歲以上的女性，但在年輕人及老年人也都可能發生，女性患者是男性的四倍。該疾病由於自身免疫系統混亂，引起關節處發炎及破壞，造成關節滑膜增生發炎，導致關節積水、軟骨侵蝕及硬骨沾黏等問題。另外，類風濕性關節炎是對稱性關節炎，以小關節為主，70％的患者初期會出現手關節腫脹疼痛、晨間僵硬，甚至半夜睡覺翻身被痛醒，患者驚覺有異才就醫確診。

陳一銘醫師提醒，若是近端與掌指關節處出現疼痛，就要當心是類風濕性關節炎，若無即時治療會造成患者無法彎曲、出力、握拳，造成患者日常生活許多不便，如做家事、煮飯洗碗，甚至會影響到其他關節，如膝蓋、腳踝或肩膀，造成走路困難或高處東西無法拿取。

類風濕性關節炎併發症多 患者應定期檢查預防

陳一銘醫師提醒，類風濕性關節炎是全身性發炎疾病，發炎會引起血管內壁增厚，容易合併心臟血管疾病，因此產生中風、心肌梗塞的風險是一般人的三倍，患者不可輕忽！慢性發炎還會引起骨質疏鬆，增加患者骨折的機率，甚至可能會出現白內障、血糖過高或高血脂等併發症。

為了預防併發症發生，臨床上會定期安排患者接受檢查，如每半年檢測量血糖、血壓、血脂肪或BMI，看是否有肥胖問題；每年也會進行骨質密度檢測，計算骨折風險，若風險過高，就會及早使用骨質疏鬆預防藥物。另外乾眼症也是常見併發症，提早預防黃斑部病變或引發白內障，透過檢查可以提供患者生活建議，才能有效預防這些併發症發生。

rheumatoid-arthritis_(3)
Photo Credit:照護線上

類風濕性關節炎用藥多元 醫病充分溝通達成目標

陳一銘醫師說明，目前治療上，會先使用消炎止痛藥跟類固醇來緩解症狀，但這些藥物無法阻止關節破壞，需搭配其他藥物合併治療，目前可分為三大類的治療藥物：第一大類為傳統的口服免疫調節藥物，六成的患者病情可獲得不錯控制，另外四成患者可能無法緩解，甚至症狀會加劇，就可申請健保給付的生物製劑或小分子標靶藥物。類風濕關節炎的進階治療種類多元，有分成口服及針劑，也有短效及長效劑型可供選擇，患者可以跟醫師充分溝通，選擇適合治療藥物。

值得一提的是，目前新型生物製劑擁有特殊分子結構，施打後可以迅速到達體內發炎部位，有效緩解發炎狀況。

rheumatoid-arthritis_(4)
Photo Credit:照護線上

懷孕用藥免煩惱 新型生物製劑可達雙重目標

由於多數的治療藥物較不適用於懷孕或哺乳患者，有些患者擔心藥物會影響胎兒，因此不敢懷孕或私自停藥，造成病情復發或惡化。新型生物製劑因有特殊分子結構，較不會被胎盤主動傳輸到胎兒血液中，只會鎖定發炎症狀進行改善，就算產後接受打針治療，藥物較不會分泌到乳汁，較不會影響小孩的健康，對有備孕計畫或懷孕的女性患者是一大福音，達到疾病治療與懷孕生子的雙重目標！

  • 搜尋附近的診所：內科

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。