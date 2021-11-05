女性患者是男性的四倍：關節腫痛別輕忽，當心是「類風濕性關節炎」

今年50歲的王女士是一名鋼琴老師，半年前手指關節開始出現腫脹疼痛，導致彈琴時頻頻錯音卡頓，原本彈得很順暢的曲子也變得斷斷續續；加上最近早上起床後，手指變得更僵硬，甚至影響手指靈活度無法彈琴授課，只能等到下午疼痛舒緩才繼續教書，讓她感到相當苦惱！

期間曾經求診骨科及疼痛控制科治療，服用止痛藥後症狀略有改善，但一停藥後手指腫痛問題又復發，而且疼痛感日益加劇，甚至連雙側膝關節也出現積水，造成行走困難，一度惡化到需要坐輪椅，嚴重影響工作及生活，短短半年體重就暴瘦10公斤，最後輾轉到過敏免疫風濕科求診，才知道原來自己罹患了「類風濕性關節炎」。

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自體免疫疾病破壞關節 延誤治療恐變形失能

台中榮民總醫院過敏免疫風濕科陳一銘醫師表示，類風濕性關節炎屬於全身性的自體免疫疾病，好發在六十歲以上的女性，但在年輕人及老年人也都可能發生，女性患者是男性的四倍。該疾病由於自身免疫系統混亂，引起關節處發炎及破壞，造成關節滑膜增生發炎，導致關節積水、軟骨侵蝕及硬骨沾黏等問題。另外，類風濕性關節炎是對稱性關節炎，以小關節為主，70％的患者初期會出現手關節腫脹疼痛、晨間僵硬，甚至半夜睡覺翻身被痛醒，患者驚覺有異才就醫確診。

陳一銘醫師提醒，若是近端與掌指關節處出現疼痛，就要當心是類風濕性關節炎，若無即時治療會造成患者無法彎曲、出力、握拳，造成患者日常生活許多不便，如做家事、煮飯洗碗，甚至會影響到其他關節，如膝蓋、腳踝或肩膀，造成走路困難或高處東西無法拿取。

類風濕性關節炎併發症多 患者應定期檢查預防

陳一銘醫師提醒，類風濕性關節炎是全身性發炎疾病，發炎會引起血管內壁增厚，容易合併心臟血管疾病，因此產生中風、心肌梗塞的風險是一般人的三倍，患者不可輕忽！慢性發炎還會引起骨質疏鬆，增加患者骨折的機率，甚至可能會出現白內障、血糖過高或高血脂等併發症。

為了預防併發症發生，臨床上會定期安排患者接受檢查，如每半年檢測量血糖、血壓、血脂肪或BMI，看是否有肥胖問題；每年也會進行骨質密度檢測，計算骨折風險，若風險過高，就會及早使用骨質疏鬆預防藥物。另外乾眼症也是常見併發症，提早預防黃斑部病變或引發白內障，透過檢查可以提供患者生活建議，才能有效預防這些併發症發生。

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類風濕性關節炎用藥多元 醫病充分溝通達成目標

陳一銘醫師說明，目前治療上，會先使用消炎止痛藥跟類固醇來緩解症狀，但這些藥物無法阻止關節破壞，需搭配其他藥物合併治療，目前可分為三大類的治療藥物：第一大類為傳統的口服免疫調節藥物，六成的患者病情可獲得不錯控制，另外四成患者可能無法緩解，甚至症狀會加劇，就可申請健保給付的生物製劑或小分子標靶藥物。類風濕關節炎的進階治療種類多元，有分成口服及針劑，也有短效及長效劑型可供選擇，患者可以跟醫師充分溝通，選擇適合治療藥物。

值得一提的是，目前新型生物製劑擁有特殊分子結構，施打後可以迅速到達體內發炎部位，有效緩解發炎狀況。

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懷孕用藥免煩惱 新型生物製劑可達雙重目標

由於多數的治療藥物較不適用於懷孕或哺乳患者，有些患者擔心藥物會影響胎兒，因此不敢懷孕或私自停藥，造成病情復發或惡化。新型生物製劑因有特殊分子結構，較不會被胎盤主動傳輸到胎兒血液中，只會鎖定發炎症狀進行改善，就算產後接受打針治療，藥物較不會分泌到乳汁，較不會影響小孩的健康，對有備孕計畫或懷孕的女性患者是一大福音，達到疾病治療與懷孕生子的雙重目標！

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航