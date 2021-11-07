2021/11/07,
生活

山的高度並不等於難度：預防山難迷途，務必下載GPX軌跡檔

山的高度並不等於難度：預防山難迷途，務必下載GPX軌跡檔
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

有些人雖然對於挑戰百岳戰戰兢兢、小心翼翼，但若是把條件換成一般的郊山或中級山，反而會因為海拔不高而掉以輕心。

文：山女孩MelissaxMao（冒險生活∕登山旅遊部落客，熱愛分享戶外生活日常，以活潑生動的筆觸撰寫山旅記錄與登山知識，致力於分享台灣之美）

台灣是全世界山岳密度最高的島嶼，不僅地形豐富多元又四面環海，令許多外國朋友稱羨。從山上到海邊，僅需不到一小時的車程，就能夠享受兩種截然不同的自然美景。近年來登山健行風氣盛行，而山上的各種自然風景是許多人前所未見的，隨著社群媒體的興起與傳播，這些美景日漸廣為人知，且越來越多人想要一探究竟。例如台灣最高峰的玉山主峰，天使的眼淚「嘉明湖」，以及冰河時期所遺留下來的痕跡——雪山圈谷與南湖圈谷等，這些特殊的自然景觀都十分值得造訪，同時也是許多登山客趨之若鶩的景點。

由於台灣山林資源豐富且山岳數量眾多，因此登山是一項人人都可以進行的運動。不過每項運動都有其專業知識及危險性，走入山林的事前準備更是不可馬虎，有效的行前準備能夠大幅提升登山安全。但究竟在上山以前該做哪些準備呢？以下就讓我們來聊聊踏入山林前，該如何準備。

台灣山林的分級與難易程度

台灣的山林可分為郊山、中級山、高山三大類。過去由台灣各登山專家所評選出「百岳」，更是許多登山者的挑戰目標。

  • 郊山：海拔1000 公尺以下的山林，郊山為人們活動最活躍的區間。
  • 中級山：泛指海拔1000～3000公尺的山林，是水氣豐富的一個區間，樹木較為高大，也有豐富的生物多樣性。
  • 高山：海拔3000 公尺以上的山岳。

聽到「百岳」二字，你是否覺得等同於「困難」的代名詞呢？事實上，百岳又區分為各種不同的難度，有些百岳因路線規畫清楚，且非常多人行走，即使在海拔3000公尺的高處，路線也可能極為平緩，這樣的路線難度就會被歸類為入門等級；因此，大家必須將這個重要觀念放在心中：山的高度，並不等於山的難度！

有些人雖然對於挑戰百岳戰戰兢兢、小心翼翼，但若是把條件換成一般的郊山或中級山，反而會因為海拔不高而掉以輕心。由於中級山的山林恢復速度快，只要一陣子無人行走，植物生長後會掩蓋原本的路線，加上野生動物出沒，也曾發生多起登山客錯把獸徑誤認為登山路徑的事件。所以即便是熱門的郊山，仍然不時傳出迷途等山難事件，比例不亞於高山百岳。

預防迷途的重要性：下載GPX軌跡檔

你知道嗎？在去（2020）年的山難事件統計中，「迷途」就佔了41％的高比例，由此可見，迷途預防是避免山難發生的關鍵之一。在都市平地中，我們習慣以導航軟體指路，前往想去的地方；而在登山時則可以善用智慧型手機的離線地圖軟體及衛星定位功能，以預防迷途的發生。上山前先預載登山路線的離線地圖至手機中，下載GPX軌跡檔作為導航使用，再將地圖載入手機後就能夠參照路線行進，可以大大降低迷途的風險，提高登山安全性。

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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