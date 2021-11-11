《共濟會，被隱藏的世界史》：排擠女性，是共濟會號稱普世包容的準則中最明顯的漏洞

文：約翰．迪基（John Dickie）

排擠女性，是共濟會號稱普世包容的準則中最明顯的漏洞。一七二三年的《共濟會憲章》，是最早明令禁止女性入會的共濟會文獻。「入會者必須為品行優良的純正男性，生來就是自由之身，已屆成熟謹慎之年；不得為奴，亦不得為女性，不得為敗德可恥之徒，且聲譽必須良好。」然而，該會對此卻毫無任何解釋。早期的總會所渾然不覺這是性別歧視，認為憲章這樣規定的目的，只是為了鞏固該會獨尊男性的既有秩序。

時至今日，共濟會對早期性別歧視問題的官方解釋是，它反映了當時的社會風氣。十八世紀的女性被禁止出入所有象徵公權力的場所，無法擁有私人財產，無權關心政治，不能涉入國事法治，亦不得經營事業或從商，共濟會要是有「姊妹」加入，保證震驚社會各界。

是說當時的英國婦女對共濟會也興趣缺缺，不至於衝到會所，把門砸爛，吵著要入會。在英國，構成共濟會領導階層的中堅分子，多為二流士紳、專業人士及商人階級，其女眷有自己的社交圈。她們要是想結交形形色色的上流人士，可以上劇院看戲、去逛設有各種娛樂場所的休閒花園、參加集會或泡溫泉。這些嶄新又獨特的女性社交場所有個共通點，就是經營相當用心，不讓參加的名媛閨秀有任何機會失態而損其端莊。相較之下，共濟會似乎就是為了讓所有敢入會的女性蒙羞而設立的。共濟會神祕的行事作風引發許多流言蜚語，他們無醉不歡的宴會，任何優雅的仕女看了只會覺得粗俗難耐。大部分有教養的上流名媛寧願一手抱著公雞、一手提著啤酒闖入鬥雞場，也不願加入共濟會。

因此，共濟會歷史學者認為，該會之所以沒有女性加入，全是十八世紀的社會風氣所致，並非毫無道理。但我們不能輕易善罷甘休，因為這樣一來，就無法解釋為何這項規定會讓當時許多會員語塞而尷尬萬分。

啟蒙時代的重要思潮迫使共濟會不得不採取守勢，試圖為自己辯解。當時普遍認為女性能夠發揮教化作用，提升男性修養。但在共濟會這種封閉的團體中，要是缺少女性來壓制男性天生的野蠻本性，他們很容易淪為愚蠢的粗人。針對這種說法，共濟會提出一連串的反駁，解釋其拒收女性的原因。他們在無數的演說及小冊子中聲明，他們尊重女性，只是世上所有男性，包括共濟會員在內，天生就愛競爭、爭風吃醋，一旦身邊出現性感撩人的女性，他們不敢保證能否保持和諧融洽的共濟精神。接著他們又辯稱，無論時代如何演變，他們始終掙脫不了崇高古老傳統的束縛：嚴禁女性是中古以來的規定，他們無法改變。經常可見共濟會員費盡苦心邀請妻子參加公開的晚宴舞會，並要求她們去聽演說，好讓她們相信自己何其有幸，才能嫁給共濟會員為妻。

共濟會為了合理化這項規定，最普遍的說法是女性最愛說長道短，因此，無法相信她們能守住共濟會的祕密。為了進一步強化這個印象，他們更大言不慚地表示，每個女性都對共濟會有著無可救藥的好奇，這個論點在十八世紀中葉，某幅專為共濟會印製的幽默黃色漫畫〈倉皇失色的自由石匠〉（The Free-Masons Surpriz’d）（約一七五四年）中可見一斑。

會所內，集會進行到一半，突然發生意外插曲而中斷。兄弟們爭相走避，桌面和地上滿是散落物品，現場一片狼藉。有位兄弟甚至舉槍朝著騷亂的源頭準備射擊：那是一雙女性的雙腿，膝蓋以上裸露，自天花板垂掛而下。圖說解釋這是一位名叫茉爾的女僕，因為太想知道共濟會的祕密，所以爬上密室上方閣樓，偷看他們開會。但她卻「不幸滑了一跤」，不小心撞破天花板，原先想窺探共濟會祕密的如意算盤，最後卻演變成裙下的「祕密」暴露在滿屋子的男性面前，一覽無遺。果然，從導師到督導，雖然個個穿著禮袍，卻無不色瞇瞇地盯著她的裙下風光猛瞧。這個故事的用意，不只是警告那些「愛偷窺的小姑娘」，同時也是給所有共濟兄弟的警惕。

一七二三年的《共濟會憲章》嚴禁女性入會，當時共濟會對於這項規定的辯解顯然站不住腳，反而更突顯出一項事實：打造獨尊男性的環境，打從一開始就是共濟會最重要的意圖。即使是當代，外界對於共濟會堅持拒收女性的作法，顯然也相當納悶，所以才會引來諷刺作家，以女性共濟會員為靈感，創作出大量諷喻喜劇。最早在倫敦發表的短劇中，有一部改編自一七二四年的雜誌文章，描述一個虛構的「自由裁縫女工」姊妹會，並介紹其規則及歷史，藉此諷喻《共濟會憲章》。此外，暗示共濟會內有同性戀傾向的傳言亦相當普遍。

跨足海外，遍地開花

在一七一七年的「鵝與烤架」會議之前，幾乎看不出共濟會能有什麼重大的成就，但隨後它就開始大鳴大放。一七二一年的總導師選舉大會上，有十二間倫敦會所的代表列席參加；到了一七二五年，總會所轄下的分會名單上，光是倫敦地區的「正規」會所數量就高達六十一間，意味著這些分會皆承認總會所的權威地位。從此，這項制度在英國各地蔓延開來，愛爾蘭總會所於同年創立，蘇格蘭各地也有愈來愈多會所承認一七三六年設立的總會所。截至一七三八年，倫敦市內已有多達一○六間分會名列倫敦總會所旗下，另有四十七間散布全國各地，從諾福克郡的諾里奇市，到威爾斯邊界上的徹斯特、西南部的普利茅斯，到東北的泰恩河畔新堡，皆可見共濟會足跡。

《共濟會憲章》美化了共濟會早期的歷史，成功洗刷外界對它的不良印象，堪稱重大成就。很快地，該書被譯成歐洲所有主要語言，讓共濟會的信念得以向外推廣。一七三○年，美國費城有位求知若渴的年輕出版商，加入了成立不久的共濟分會。四年後，他成為該會導師，並為弟兄們重新出版了《共濟會憲章》，這是美洲地區第一本共濟會出版品。這名出版商就是鼎鼎大名的班傑明．富蘭克林，他所編輯的《共濟會憲章》，將使得北美成為共濟會最肥美的沃土。

一七三八年，也就是共濟會信心滿滿推出再版憲章的那一年，倫敦總會所在孟加拉、西班牙、法國、俄羅斯、德國、瑞士、葡萄牙、義大利、南美、加勒比海和西非等地，設立了正式認可的海外據點。土耳其伊斯坦堡首間共濟會所成立於一七二○年代，敘利亞阿勒坡亦於其後十年內跟進。共濟會將觸角延伸至海外所懷抱的世界大同思想，就是當時隨著貿易與殖民帝國的腳步，深入全球各個角落的歐洲人的生活寫照。

共濟會從此成為令人難以忽視的存在—特別是因為它愈來愈高調，引人注目，很快地，遊行變成家常便飯。一七三七年四月二十八日，總會所的幹部及許多弟兄「正裝打扮」，穿著手套及圍袍，「十分莊嚴肅穆地」從帕摩爾街的總會所新址，一路穿越市區，浩浩蕩蕩來到倫敦橋附近的魚販大廳，在那裡舉行集會。行進過程中還有三支由木琴、定音鼓、小號、法國號組成的樂隊隨行伴奏。八個月後，在四千多英哩的美國南卡羅萊納州查爾斯頓，也出現了如出一轍的遊行隊伍，活動最後在港內船上歡快地鳴炮，以及「專為女性舉辦的舞會及娛樂節目」中結束。

共濟會在世界各地建立的新家園中，許多分會沉溺於宛如青少年般脫序的嬉鬧狂歡，成為他們大受歡迎的重要原因。例如一七八○年代的維也納，莫札特與共濟兄弟們在真和諧會所內設宴飲酒作樂，唱著不堪入耳的荒淫歌曲，就連儀式所用的抹泥刀也被當成餐具，將食物大口大口地往嘴裡送。就連莫札特尊稱為「爸爸」、素有「交響曲之父」稱號的海頓（Joseph Haydn）似乎也參與其中，因為他也隸屬此會所。

共濟會就像一座中繼站，接引人們從宗教信仰主導的世界，過渡到另一個信仰寬鬆、教育程度更高、流動性更強的世界。共濟兄弟間和睦相處，造就該會成為具跨國性質的「世俗主義」（secularism）流派之一，主張教會（宗教）必須與國家（政府）保持適當距離之原則，讓人民擁有更多的宗教自由。當時國外有不少被宗教裁判所盯上的共濟分會，例如在葡萄牙里斯本和義大利佛羅倫斯等地，其會員就包括天主教徒及新教徒。至於北美，共濟會成功的祕訣在於對宗教採取寬容的態度，當地英國殖民地的興起，多源自對宗教的異議。

而世世代代的共濟會人也找出一套法則，以順利其融入體制、廣結善緣，並結交具影響力的朋友。該會自成立以來，品格高尚、企圖心強烈的中產階級始終是其成功的關鍵。事實上，若說我們當今所處的世界，係由男性中產階級主導，無論功過褒貶，其中有很大一部分都必須歸因於共濟會。

本書接下來的章節將繼續沿著時代軸線，回顧共濟會的歷史及命運。同時，十八世紀的英國共濟會截取當代社會各種普世理念，濃縮轉化成兄弟友愛、世俗主義思想、宗教寬容、世界大同、平等主義等概念。這過程中的迂迴曲折，我們也將一一追溯探索。然而，整個共濟會計畫一開始就矛盾不斷，理論上該會雖然主張人人平等，不限貧富貴賤，但實際上卻設置了財力門檻，會員必須繳交高昂的會費。

一直以來，共濟會最誘人的吸引力之一，就是那些昂貴的收藏品：徽章、肩帶、圍裙和珠寶（身為珠寶商，庫斯托斯相當清楚這些兄弟就是他現成的買家）。再者，當共濟會的普世價值被自詡為道德精英的人暗中利用、作為宣傳工具時，這些價值本身就產生了矛盾，淪為會員專屬的民主，一種排他性的「四海一家主義」。最異乎尋常的是，該會清一色只接受男性，將女性排斥在外，並將這種行為延伸至各種生活層面上，成為鐵律。共濟會心目中的理想國雖為世人而開，人人皆能親炙，但也要他們願意敞開窄門才行。

這種內部矛盾，使得共濟會在一七一七年的「鵝與烤架」會議後的三百年內，對於來自社會、政治及宗教上的壓力非常敏感。事實上，共濟會歷史最耐人尋味之處，就在於這些廣泛的外力與共濟會本身試圖打造的精神之間的拉扯互動。

近代共濟會宛如在喧嘩歡鬧的倫敦小酒館，展現的一場無法重來的鍊金術法，混雜著各種動盪不定的組成因子：對葡萄酒和啤酒的饑渴、對全新的俱樂部社交生活的興奮之情、對會所大位的渴望、既勢利又排外的男性同袍情誼、充滿理想的博愛精神、對儀式與神祕感的迷戀，加上對理性講談的喜好、在政治及宗教立場上，傾向妥協的精明算計，以及為了追求和諧，不惜抹滅歷史的勇氣。一七一七至一七二三年間，適逢漢諾威王朝繼位及輝格黨得勢，共濟會在如此特殊的政治氣候下逐漸成形，承載著超越其緣起的嶄新價值觀。

因此，共濟會從無到有，開始將觸角延伸到世界上各個角落；但它才剛跨越英吉利海峽，就踢到了鐵板。

書籍介紹

本文摘錄自《共濟會，被隱藏的世界史：影響人類歷史，塑造世界版圖的神祕組織》，方言文化出版

作者：約翰．迪基（John Dickie）

譯者：林士棻

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「這是一本極為優秀的書，內容豐富、旁徵博引卻不枯燥，讀起來就像精采的冒險小說引人入勝。」—— 《泰晤士報》（The Times）

「本書描述了一段不為人知的近代變化。作者充分研究了英國最近才開放的歷史檔案，以流暢的文筆譜出共濟會近三百年來的離奇歷史。」——《旁觀者》（Spectator）

共濟會掌控各國政要，發展核武，在世界各地發動戰爭？

共濟會將會標印製於美鈔上，透過美元操弄世界經濟？

共濟會偽造阿姆斯壯登陸月球，贏得太空競賽？

共濟會是刺殺美國總統甘迺迪的幕後黑手？

談起共濟會，你一定會想到它們眾多撼動世界的陰謀。共濟會背地裡在做什麼？如何加入共濟會？神祕儀式有哪些？種種迷團都讓這個組織蒙上一層神祕面紗，難窺堂奧。

過去，你只能透過不可靠的資訊想像共濟會，但可曾想過，這些陰謀論是否是為了掩蓋更大的祕密？而真相又是什麼？

重要的是，散布共濟會陰謀論的組織是誰？又想獲得哪些好處？它們是撕開共濟會邪惡面具的英雄？還是想奪取其社會地位的覬覦者？問題的答案將牽動世界運作，而你，也無法逃離其中。

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航