培養數位國際競爭力，在台灣就可以！

2022年最夯的關鍵字是什麼？就是被視為下一個可以顛覆世界趨勢的重要科技－元宇宙（metaverse)，不僅Google、微軟（Microsoft）等大公司積極搶佔商機，就連臉書都在十月中大動作宣布，未來五年內將投入5000萬美元、雇用一萬人來建立元宇宙。這一個聽起來很科幻的名詞，確實出自美國科幻小說，簡單來說，元宇宙就是現實世界的鏡像，未來人們就算不出門，也能夠逛街、購物、交談、聽音樂會。

疫後時代的影響，使得零接觸服務、活動、課程等運行模式逐漸成為主流，並改變人們生活及相應的產業與商業模式。各界商務人士及專業經理人都必須立刻嗅到趨勢的改變，並積極抓住未來脈動，才能在瞬息萬變的商業社會奪得先機。

想要掌握全球趨勢脈動 就不能錯過學習進修的國際級列車

研發人員相信，運用物聯網技術，並搭配3D感測、VR/AR等遠端作業打造出的三維虛擬現實終將取代二維的網際網路。面對即將來臨的虛實整合數位時代進化版，你要如何讓競爭實力三級跳以跟上世界變化的速度？答案就是：「專業實務與全球經驗的提升。」

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擁有全美最大規模商學院的美國西密西根大學（Western Michigan University, WMU），就是獲得許多專業人士青睞的進修搖籃。在由世界最具影響力的供應鏈專家所組成的跨產業學習組織票選調查中，WMU獲得全美大學百大排行中的第二名，優於麻省理工學院、哈佛大學、賓夕法尼亞州立大學、密西根大學和許多其他課程；也因此WMU所培養出來的學生在業界擁有極高評價，其學位被認為是頂級供應鏈人才的標誌，因此相當受到全球雇主喜愛。WMU－哈沃斯商學院，更是多年蟬聯AACSB國際高等商學院協會認可，全球僅1％的商學院取得這項榮譽與肯定。

在台灣就能留學美國 最符合各界菁英的進修管道

想要獲得扎實的實務課程訓練與全球同步的經驗，WMU絕對是各界專業人士的最佳選擇。但一邊工作一邊攻讀學位、考取國際證照，對於在職工作者及經理人來說相對困難，更別說暫時放下事業飛到國外取得學位與實務經驗了。然而隨著數位科技的進步，線上課程讓全球變得零距離，讓在職進修計畫有了更理想的選項。

為打開台灣各界菁英人士進修的國際大門，從2019年開始，WMU與國立中正大學啟動了「台美跨境全球創新管理碩士」（Global Innovation MBA）的學術合作，在台灣就能取得美國WMU的碩士學歷。不僅擁有HLC專業認證及認可，1/2課程由美國西密西根大學校本部頂尖教授全英語講授；1/2課程由台灣國立中正中正大學及國內大學權威教授講授。與時俱進的商業課程引導思考AI、物聯網與大數據對於產業發展的影響，強化各行各業間的連結，同步掌握全球脈動。

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此外，卓越的創新管理課程並沒有產業侷限性，不論是中高階管理者、中小企業、二代接班人、公務部門、NGO、創業者等都能學以致用、將所學與生活及工作結合。從2019年以來WMU's TW學員組成為來自各行各業，包括生技、資訊、科技、醫療、新興產業、互聯網或新創企業的中、高階管理者，都已順利透過GIMBA學程的修習取得美國西密西根大學碩士學歷，達成在台灣就能夠提升專業能力與拓展國際視野的目標！

行動，是你邁向成功的第一步

全球創新管理碩士學程除了全球企業管理外，亦著重大數據分析、AI 領域的鍵結，強化異業結合，在商業與產業應用廣泛，是現今經理人時之所需的重要技能。

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