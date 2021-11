台灣民眾對「美軍會來」過於樂觀，美智庫評估自身軍事實力不容樂觀

台灣人如何看待兩岸軍事實力?

「台灣民意基金會」於11月2日公布「兩岸軍事危機下的台灣民意」,內容訪問台灣民眾對台海衝突、國軍防衛能力、美國是否協防台灣等議題之意見。

該基金會問我國民眾「你同意中共遲早會出兵攻打台灣嗎?」,民調顯示我國有高達約64%的民眾不同意(約40.6%不太同意+23.7%不同意),僅有約28.1%的民眾同意。

較2019年民調得出結果有不小的變化。同意增加12.1%,不同意減少13.1%,但整體結果顯示台灣民眾對中共對台侵犯的野心仍不算擔憂。

在被問到「如果中共明天武力犯台,你對國軍有效防衛台灣的能力有沒有信心?」約有48%民眾表示有信心、 約46%的民眾表示沒信心,可見我國民眾對國軍防衛台灣能力仍相當分歧,信心程度各佔半數。

很有趣地,研究結果指出,受訪者在20到34歲的族群,對國軍沒信心明顯多於有信心。同時,65歲以上族群則相反,對國軍有信心人數遠多於沒信心。報告指出:「這是一項有趣的發現,畢竟兩岸開戰時,上戰場的是年輕人而不是長者。」

另外,「面對中共犯台,你覺得蔡政府是否最好充分準備(軍事和非軍事)?」民調結果指出,約47%表示不充分,而有約43%民眾認為充分。此結果也說明了,近半數台灣人認為蔡政府並未做好充分準備。

當中共犯台時,目前台、美政策圈最具爭議性的話題,就在於美國是否會「介入」協防台灣?對此,台灣民意基金會詢問「中共如果武力犯台,你覺得美國有沒有可能會出兵協助(防)台灣?」結果顯示有高達65%民眾認為美國可能會協防台灣,僅有約28%民眾認為美國不可能。民調中呈現台灣民意,相信「美軍會來」已成為一項樂觀的「台灣共識」。

值得注意地,若相較2018年4月的民調結果,台灣人認為美軍會介入的比例上升了5%;認為美軍不會介入的比例也下降了約5%。綜觀來看,台灣不僅對美軍介入台海衝突的看法相當樂觀,且越往更樂觀方向發展。

最後,問「兩岸一但開戰,台灣內部親中勢力會作怪,不團結對外是一大問題,您是否認同?」結果發現,約有54%民眾認同,約36%不認同。從結果來看,台灣有超過半數民眾對內部親中勢力在兩岸開戰時有所擔憂。不過,此報告並未清楚定義何謂「親中勢力」?

美國華府智庫「皮尤研究所」(Pew Research Center),於11月1日發布一份有關世界各國如何看待美國政治和社會的民調報告。其中一部分指出,世界各國不再認為美國是民主體制的好榜樣。

研究指出,雖美國整體印象在拜登(Joe Biden)政府上任後有明顯進步,不過多數國家仍對於美式民主「健康」程度存有質疑。據研究結果顯示,僅有少部分國家認為,美國對其他國家仍為一個值得參考的好榜樣。

此研究調查了包含台灣在內的16個國家,針對美國是否為民主好榜樣作詢問。調查中的問題給出三個答案選項:「美國是值得其他國家效仿的良好榜樣」、「美國過去曾是良好榜樣,但近年不再是了」、「美國從未是良好榜樣」。

結果16個國家有平均高達57%的受訪者認為,「美國過去曾是良好榜樣,但近年不再是了」。另外更有高達23%受訪者認為,美國從來都不是值得效仿的民主好榜樣。

不僅僅是外國人對美式民主缺乏信心,連美國人都對本國長年的政治體制失去信心。研究結果指出,有高達約72%美國人認為「美國過去曾是良好榜樣,但近年不是了」。若加上認同「美國從未是良好榜樣」的比例,那代表有高達8成的美國人都對自身民主缺乏信心。

被詢問的16個國家中,多數國家與美國關係友好、合作密切,甚至其中多數國家為美國長年的盟友。這也意味著,連與美國關係友好的盟邦和國家,都不信任美式民主。

除此之外,皮尤研究所也針對各國對於美國軍事實力的看法進行研究。前述的16個國家中,平均有高達45%的國家認為美國軍力高於平均、有26%認為美國軍力是世界最強。從這結果能看出,各國對美國軍力仍有高程度的認可。

值得注意的是,報告指出,過半數先進經濟體多認為美國軍力至少為高於平均的水準。然而,美國於亞太地區的盟友似乎更看好美軍。舉例來說:42%韓國人、37%台灣人、29%新加坡人、27%日本人認為美軍為世界最強。這些,都高於平均認為美軍為世界最強的26%。而歐洲國家如:希臘、西班牙、義大利、瑞典,則有約高於四分之一認為美軍為世界最強。

美國頂尖智庫評估自身軍事實力

美國華府保守派知名智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)於10月20日公布名為《2022年美國軍力指標》(2022 Index of U.S. Military Strength)系列報告。內容包含美國軍事能力評估報告(An Assessment of U.S. Military Power )、對美重大利益威脅評估(Assessing Threats to U.S. Vital Interests)等部分。

報告中美國軍事能力評估報告(An Assessment of U.S. Military Power )針對美國軍事能力做了多面向的完整研究。由於篇幅有限,《霧谷晶策》將直接從「結論」部分帶大家了解,美國智庫專家如何看待美國此刻的軍力。

結論中,評估報告將美軍分為陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊、太空軍、核實力等六大部分。能力評比上,分為非常弱(very weak)、弱(weak)、些微優勢(marginal)、強(strong)、非常強(very strong)等五項指標。

依序評估陸軍為些微優勢、海軍為些微優勢、空軍弱、海軍陸戰隊為強大、太空軍弱、核實力強大。整體綜合評估下,美軍目前的戰力只有些微優勢。目前美軍戰力足以面對單一區域衝突,但若要同時面對兩場以上的主要區域衝突,則會相對窘迫。

結論指出,當美國主要競爭對手「中俄兩國」在大量擴張和加強軍事能力時,美國逐漸增加的國債和高漲的通膨壓力,可能會限縮其軍事發展。若照此軌跡發展,可能會減低美國保護其國家利益的能力。

美頂尖智庫:中、俄為極強大的軍事競爭對手

這份《2022年美國軍力指標報告》中的「對美重大利益威脅評估」,傳統基金會則針對中國、俄國、伊朗、北韓和「非國家角色」對美國的威脅進行分析。其中,《霧谷晶策》特別摘選中、俄部分給讀者了解。

此評估報告將威脅分為兩種,分別為「行為」(Behavior)和「能力」(Capability)。

行為上,有五個指標,分別為:「敵意的」(hostile)、「激進的」(aggresive)、「試探的」(testing)、「自信的」(assertive)、「友善的」(benigh)。

能力上同樣有五個指標,為「極強大的」(formidable)、(gathering)、「有能力的」(capable)、「苦忘的的」(aspirational)、「些微優勢的」(marginal)。

針對中國的評估上,傳統基金會認為中國有激進的軍事作為,以及極強大的軍事能力。結論部分,傳統基金會指出,中國是美國在區域上最全面的安全挑戰,它在三大國家利益的領域上都造成「極大且多樣性」的威脅,包含對美國本土安全、區域戰爭、美國海外基地、盟邦和友邦的潛在攻擊(日本、台灣、印度等)。

此外,報告首段也指出,即便中俄都被認定為「修正主義」,但中國與俄國相比,對美國造成的威脅相當不同。報告指出,中國不僅有強大的經濟實力,其經濟實力更與關鍵科技的全球供應鏈交織,使它有足夠資源全面支持其「軍事現代化」的發展。

在俄國方面,報告首段指出俄國仍是美國和其在歐洲的利益上最強大的威脅。從北冰洋、巴爾幹半島、烏克蘭等區域,俄國都持續造成歐洲的不穩定。俄國顯著的傳統戰力和核武實力,仍對歐洲安全造成主要的威脅。

《霧谷晶策》首先認為台灣民眾對「美國會來」議題上,有著過於樂觀的看法。美國現仍持續強調協助台灣自我防衛,並未提到派兵護台。即便美國真的願意協防台灣,在目前缺乏台美聯合軍事演習的條件下,兩軍誰有指揮權?戰場上如何共享情資?誰要當先鋒部隊?很顯然地,台灣民眾並沒有仔細思考過這些問題。

另外,就皮尤研究所公布對各國對美式民主、美國軍力的調查看來,《霧谷晶策》看到在印太區域內的國家,基於中國崛起的壓力,對美國軍力有更深的依賴,也造成東亞各國對美國軍事協防存在依賴感。而這種依賴感是否會影響東亞各國國內對「美國會來」一事,產生過度樂觀的看法,仍值得追蹤探究。

再者,從美國傳統基金會研究報告結論看來,《霧谷晶策》不免擔憂起這些對美國軍力或「美國會來」有所依賴的東亞國家,在美國智庫專家對自身軍力評估相對捉襟見肘的狀況下,美國領導人即便下令派兵援助,美軍是否有能力成功達成其三軍統帥交付的任務?

《霧谷晶策》也不曉得答案將會是如何?但《霧谷晶策》透過民調數據,呈現主流媒體沒報導,但卻令人有些憂心的統計數據,供廣大讀者群深思。

