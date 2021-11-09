台灣民眾對「美軍會來」過於樂觀，美智庫評估自身軍事實力不容樂觀

台灣人如何看待兩岸軍事實力？

「台灣民意基金會」於11月2日公布「兩岸軍事危機下的台灣民意」，內容訪問台灣民眾對台海衝突、國軍防衛能力、美國是否協防台灣等議題之意見。

該基金會問我國民眾「你同意中共遲早會出兵攻打台灣嗎？」，民調顯示我國有高達約64％的民眾不同意（約40.6％不太同意+23.7％不同意），僅有約28.1％的民眾同意。

較2019年民調得出結果有不小的變化。同意增加12.1％，不同意減少13.1％，但整體結果顯示台灣民眾對中共對台侵犯的野心仍不算擔憂。

在被問到「如果中共明天武力犯台，你對國軍有效防衛台灣的能力有沒有信心？」約有48％民眾表示有信心、 約46％的民眾表示沒信心，可見我國民眾對國軍防衛台灣能力仍相當分歧，信心程度各佔半數。

很有趣地，研究結果指出，受訪者在20到34歲的族群，對國軍沒信心明顯多於有信心。同時，65歲以上族群則相反，對國軍有信心人數遠多於沒信心。報告指出：「這是一項有趣的發現，畢竟兩岸開戰時，上戰場的是年輕人而不是長者。」

另外，「面對中共犯台，你覺得蔡政府是否最好充分準備（軍事和非軍事）？」民調結果指出，約47％表示不充分，而有約43％民眾認為充分。此結果也說明了，近半數台灣人認為蔡政府並未做好充分準備。

當中共犯台時，目前台、美政策圈最具爭議性的話題，就在於美國是否會「介入」協防台灣？對此，台灣民意基金會詢問「中共如果武力犯台，你覺得美國有沒有可能會出兵協助（防）台灣？」結果顯示有高達65％民眾認為美國可能會協防台灣，僅有約28％民眾認為美國不可能。民調中呈現台灣民意，相信「美軍會來」已成為一項樂觀的「台灣共識」。

值得注意地，若相較2018年4月的民調結果，台灣人認為美軍會介入的比例上升了5％；認為美軍不會介入的比例也下降了約5％。綜觀來看，台灣不僅對美軍介入台海衝突的看法相當樂觀，且越往更樂觀方向發展。

最後，問「兩岸一但開戰，台灣內部親中勢力會作怪，不團結對外是一大問題，您是否認同？」結果發現，約有54％民眾認同，約36％不認同。從結果來看，台灣有超過半數民眾對內部親中勢力在兩岸開戰時有所擔憂。不過，此報告並未清楚定義何謂「親中勢力」？

後川普時期的美國民主？美智庫最新報告：世界不再認同美國是「民主榜樣」

美國華府智庫「皮尤研究所」（Pew Research Center），於11月1日發布一份有關世界各國如何看待美國政治和社會的民調報告。其中一部分指出，世界各國不再認為美國是民主體制的好榜樣。

研究指出，雖美國整體印象在拜登（Joe Biden）政府上任後有明顯進步，不過多數國家仍對於美式民主「健康」程度存有質疑。據研究結果顯示，僅有少部分國家認為，美國對其他國家仍為一個值得參考的好榜樣。

此研究調查了包含台灣在內的16個國家，針對美國是否為民主好榜樣作詢問。調查中的問題給出三個答案選項：「美國是值得其他國家效仿的良好榜樣」、「美國過去曾是良好榜樣，但近年不再是了」、「美國從未是良好榜樣」。

結果16個國家有平均高達57％的受訪者認為，「美國過去曾是良好榜樣，但近年不再是了」。另外更有高達23％受訪者認為，美國從來都不是值得效仿的民主好榜樣。

不僅僅是外國人對美式民主缺乏信心，連美國人都對本國長年的政治體制失去信心。研究結果指出，有高達約72％美國人認為「美國過去曾是良好榜樣，但近年不是了」。若加上認同「美國從未是良好榜樣」的比例，那代表有高達8成的美國人都對自身民主缺乏信心。

被詢問的16個國家中，多數國家與美國關係友好、合作密切，甚至其中多數國家為美國長年的盟友。這也意味著，連與美國關係友好的盟邦和國家，都不信任美式民主。

除此之外，皮尤研究所也針對各國對於美國軍事實力的看法進行研究。前述的16個國家中，平均有高達45％的國家認為美國軍力高於平均、有26％認為美國軍力是世界最強。從這結果能看出，各國對美國軍力仍有高程度的認可。

值得注意的是，報告指出，過半數先進經濟體多認為美國軍力至少為高於平均的水準。然而，美國於亞太地區的盟友似乎更看好美軍。舉例來說：42％韓國人、37％台灣人、29％新加坡人、27％日本人認為美軍為世界最強。這些，都高於平均認為美軍為世界最強的26％。而歐洲國家如：希臘、西班牙、義大利、瑞典，則有約高於四分之一認為美軍為世界最強。

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美國頂尖智庫評估自身軍事實力

美國華府保守派知名智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）於10月20日公布名為《2022年美國軍力指標》（2022 Index of U.S. Military Strength）系列報告。內容包含美國軍事能力評估報告（An Assessment of U.S. Military Power ）、對美重大利益威脅評估（Assessing Threats to U.S. Vital Interests）等部分。

報告中美國軍事能力評估報告（An Assessment of U.S. Military Power ）針對美國軍事能力做了多面向的完整研究。由於篇幅有限，《霧谷晶策》將直接從「結論」部分帶大家了解，美國智庫專家如何看待美國此刻的軍力。

結論中，評估報告將美軍分為陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊、太空軍、核實力等六大部分。能力評比上，分為非常弱（very weak）、弱（weak）、些微優勢（marginal）、強（strong）、非常強（very strong）等五項指標。

依序評估陸軍為些微優勢、海軍為些微優勢、空軍弱、海軍陸戰隊為強大、太空軍弱、核實力強大。整體綜合評估下，美軍目前的戰力只有些微優勢。目前美軍戰力足以面對單一區域衝突，但若要同時面對兩場以上的主要區域衝突，則會相對窘迫。

結論指出，當美國主要競爭對手「中俄兩國」在大量擴張和加強軍事能力時，美國逐漸增加的國債和高漲的通膨壓力，可能會限縮其軍事發展。若照此軌跡發展，可能會減低美國保護其國家利益的能力。

美頂尖智庫：中、俄為極強大的軍事競爭對手

這份《2022年美國軍力指標報告》中的「對美重大利益威脅評估」，傳統基金會則針對中國、俄國、伊朗、北韓和「非國家角色」對美國的威脅進行分析。其中，《霧谷晶策》特別摘選中、俄部分給讀者了解。

此評估報告將威脅分為兩種，分別為「行為」（Behavior）和「能力」（Capability）。

行為上，有五個指標，分別為：「敵意的」（hostile）、「激進的」（aggresive）、「試探的」（testing）、「自信的」（assertive）、「友善的」（benigh）。

能力上同樣有五個指標，為「極強大的」（formidable）、（gathering）、「有能力的」（capable）、「苦忘的的」（aspirational）、「些微優勢的」（marginal）。

針對中國的評估上，傳統基金會認為中國有激進的軍事作為，以及極強大的軍事能力。結論部分，傳統基金會指出，中國是美國在區域上最全面的安全挑戰，它在三大國家利益的領域上都造成「極大且多樣性」的威脅，包含對美國本土安全、區域戰爭、美國海外基地、盟邦和友邦的潛在攻擊（日本、台灣、印度等）。

此外，報告首段也指出，即便中俄都被認定為「修正主義」，但中國與俄國相比，對美國造成的威脅相當不同。報告指出，中國不僅有強大的經濟實力，其經濟實力更與關鍵科技的全球供應鏈交織，使它有足夠資源全面支持其「軍事現代化」的發展。

在俄國方面，報告首段指出俄國仍是美國和其在歐洲的利益上最強大的威脅。從北冰洋、巴爾幹半島、烏克蘭等區域，俄國都持續造成歐洲的不穩定。俄國顯著的傳統戰力和核武實力，仍對歐洲安全造成主要的威脅。

《霧谷晶策》首先認為台灣民眾對「美國會來」議題上，有著過於樂觀的看法。美國現仍持續強調協助台灣自我防衛，並未提到派兵護台。即便美國真的願意協防台灣，在目前缺乏台美聯合軍事演習的條件下，兩軍誰有指揮權？戰場上如何共享情資？誰要當先鋒部隊？很顯然地，台灣民眾並沒有仔細思考過這些問題。

另外，就皮尤研究所公布對各國對美式民主、美國軍力的調查看來，《霧谷晶策》看到在印太區域內的國家，基於中國崛起的壓力，對美國軍力有更深的依賴，也造成東亞各國對美國軍事協防存在依賴感。而這種依賴感是否會影響東亞各國國內對「美國會來」一事，產生過度樂觀的看法，仍值得追蹤探究。

再者，從美國傳統基金會研究報告結論看來，《霧谷晶策》不免擔憂起這些對美國軍力或「美國會來」有所依賴的東亞國家，在美國智庫專家對自身軍力評估相對捉襟見肘的狀況下，美國領導人即便下令派兵援助，美軍是否有能力成功達成其三軍統帥交付的任務？

《霧谷晶策》也不曉得答案將會是如何？但《霧谷晶策》透過民調數據，呈現主流媒體沒報導，但卻令人有些憂心的統計數據，供廣大讀者群深思。

責任編輯：翁世航

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