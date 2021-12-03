運油-20空中加油機現身台灣防空識別區，揭示中共欲與美國「平分太平洋」的野心

共機侵犯台灣防空識別區，自蔡英文總統2016年上台以來早就不是一件新鮮事了，就連F-16、經國號或者幻象2000等我國主力機種，與中共轟-6轟炸機伴飛的照片在航空迷的圈子裡也已經司空見慣。不過運油-20空中加油機在11月28日的首度現身，仍吸引了海內外觀察家的注意，尤其是這次出現的空中加油機其實不是只有運油-20，還有轟油-6。

瞭解中共航空兵發展史的，都知道1999年李登輝發表「兩國論」以前，別提台灣的防空識別區或者海峽中線了，共軍的飛機可是連海都不隨便出的。一來是1958年八二三砲戰的經驗著實嚇到了中共空軍還有海軍航空兵，讓共軍飛行員相信他們隨意出海的下場，就是成為中華民國空軍F-86軍刀機或者F-104的靶機而已。

二來則是中共以大陸軍主義為信念，對發展海空軍並不熱心，空軍與海軍航空兵的任務，主要是支援陸軍作戰，為不折不扣的「國土防空軍」。他們被賦予的唯一任務，就是確保中國大陸的領空不被外國飛機入侵而已，然而從解放軍空軍與海軍航空兵多次攔截「黑蝙蝠中隊」還有「黑貓中隊」失敗的經驗來看，他們的成績甚至還不如由滿州國軍第2高射砲大隊改編而成的陸軍防空兵。

再來則是史達林（Joseph Stalin）暴斃後，毛澤東想要爭奪共產主義世界的共主地位，使得北京與莫斯科逐漸走向對立。蘇聯成為了中共的首要敵人，美國則成為可以拉攏的次要敵人，這讓中共更加的把陸軍地面部隊視為國防建設的核心。冷戰時代的蘇聯不只有全球規模最龐大的陸軍，還與中國擁有長達7300公里的陸上邊界。

既然冷戰時代的中華人民共和國，是以鞏固中國共產黨對中國大陸的統治為目標，自然沒有發展遠程空軍的必要性。然而從蘇聯解體開始，隨著中共的國家戰略發展重心由內陸轉移到沿海，再加上美國取代蘇聯成為中共的頭號敵人，海空軍的戰略地位自然是大幅提升。中共空軍的建設目標，也從原來的「國土防衛型空軍」轉型為今天的「攻防兼備型空軍」。

進入21世紀後，共軍逐漸將解決「台灣問題」的時刻表搬上日程，如何遏止美國在共軍武力犯台時援助台灣，就成為了解放軍空軍下一階段的重點發展目標。轟油-6、Il-78以及運油-20等空中加油機，都是在此「反介入／區域拒止」戰略思維下被研發或者採購而來的機種。或許這些機種，主要不是用於直接對台作戰，但終極目標還是為了實現中共的「統一大業」。

國防部「我西南空域空情動態」

空中加油機降臨東亞

由於空中加油機能夠大幅度提升轟炸機和戰鬥機的飛行航程，這種武器在冷戰時代的敏感程度絲毫不下於核子武器，美國雖然在1949年就以B-29轟炸機為藍圖打造了RB-50空中加油機，但是相關技術始終沒有輸出給東亞的盟邦過。從1957年起服役至今的KC-135空中加油機，在冷戰時代一直都是台灣空中的常客，只是他們終究是隸屬美國空軍而不是中華民國空軍的KC-135。

直到1999年9月10日，美國空軍才開始向新加坡共和國空軍交付4架KC-135空中加油機，表面上的理由是新加坡為彈丸之地，一旦遭到馬來西亞或印尼等周邊國家攻陷，就沒有機場可以起降戰機繼續作戰。實際上的理由，則是中共即將在當年慶祝中華人民共和國建政50周年的閱兵大典上展示轟油-6空中加油機。向新加坡出售KC-135，根本目的還是為了防止中共勢力投射到南海。

至於中共是如何取得空中加油技術的？這一切還要回到北約攜手中共對抗蘇聯的80年代開始談起，英國為了與美國爭奪海外市場，試圖向中共輸出航空技術。當時英國的「航空加油有限公司」（Flight Refueling Limited），即今日著名的軟式加油管設計公司科漢姆（Cobham）的前身，趁機向中共輸出了Mk.32型加油軟管。

在英國的幫助下，其實轟油-6在1991年就已經研發成功，並且於1995年進入解放軍空軍服役。美國對此情報早已有所掌握，卻因為擔心中共擁有空中加油機的消息傳出以後，日本等其他東亞周邊國家也會要求有自己的空中加油機而遲遲不願公布。除了擔心中共的對外擴張之外，美國與周邊國家同樣擔心空中加油技術落入日本航空自衛隊手中，可能會助長軍國主義的復活。

然而轟油-6在1999年10月1日的首度現身，改變了這個戰略平衡，迫使美國同意向日本航空自衛隊，甚至是大韓民國空軍出售空中加油機來遏阻中共的空中擴張。於是從2008年開始，日本航空自衛隊陸續接收了四架波音KC-767J空中加油機，大韓民國空軍則從2015年起建立了一支由4架空中巴士A330多功能加油運輸機為主力的空中加油機隊，讓東北亞的空中熱絡了起來。

為什麼要運油-20？

既然中共有了轟油-6，為什麼需要採購Il-78？又為什麼要發展運油-20？首先轟油-6的技術不成熟，最大載油量為37噸，空中有效油量則只有18噸。而轟油-6當年是為了替殲-8型殲擊機提供加油服務所研發，一架殲-8的燃料使用量為8噸，換言之轟油-6只能為兩個架次的殲-8提供加油服務就返航，並不符合南海、東海以及台海的作戰效益。

更重要的一點，是轟油-6本身就是北約國家與中共聯手對抗蘇聯的一個冷戰活化石，只能夠服務殲-8與殲-10等國產殲擊機，沒有辦法為Su-27、Su-30或者Su-35等引進自俄國的戰鬥機提供空中加油。為了解決這個問題，中共才從烏克蘭引進3架以Il-76運輸機為基礎改裝的Il-78空中加油機，首架飛機的身影於2014年10月被美國的衛星捕捉到。

Il-78不僅能為俄製戰機加油，最大載油量還提升到105噸，大幅提升共機的遠程打擊能力。然而3架的數量，顯然距離中共建立「攻防兼備型空軍」的願景太遠，而且烏克蘭又因為與俄羅斯關係緊張的原因，從2014年起逐漸向西方靠攏。過度在武器進口上仰賴烏克蘭，不僅會得罪俄羅斯，還可能讓自己的情報為北約國家所掌握，使Il-78同樣無法成為中共可以信賴的空中加油系統。

在轟油-6不給力，又對Il-78缺乏信心的情況下，研發「質量」好的運油-20便成了解放軍空軍的當務之急。根據中共官方的數據，運油-20的最大載油量為100噸，雖然還不及Il-78的105噸，甚至距離美國空軍KC-135R的146噸、KC-46A的188噸還有DC-10A的267噸都相距甚遠，不過應付東海、南海以及台海的局勢已綽綽有餘。

更重要的一點，是運油-20不只有超過轟油-6三倍的加油量，而且還新增了第三個加油點。前兩個加油點位於左右兩側機翼下方，採用與大多數歐洲空中加油機一樣的軟式加油系統。不過機尾下方的第三個加油點，根據大陸方面公布的許多照片，可能更類似美國空軍採用的硬式加油系統。無論是軟式還是硬式，可以肯定的是運油-20可以給三架飛機加油。

支援反介入作戰

從地理位置上來看，台灣距離中國大陸夠接近，不可能是中共空中加油機針對的主要目標。尤其是在航空母艦服役之後，就連過去安全的東海岸也隨時可能遭到殲-15艦載機攻擊，整體而言完全沒有運油-20的表現空間。然而考量到美國可能會從日韓還有關島的基地馳援台灣，運用空中加油機實施「反介入／區域拒止」戰略就有必要了。

以解放軍空軍的轟-6K戰略轟炸機為例，其所裝備的長劍-20巡弋飛彈具備2200公里的射程，賦予轟-6K可以在不需要擔心美軍戰機騷擾的情況下直接攻擊關島的能力。因此運油-20的任務，筆者認為應該是要增強殲-16戰鬥機的航程。事實上從近期共機騷擾台灣的編隊組成來看，殲-16戰鬥機確實很有可能在未來的台海戰役中扮演主力，但卻未必是與中華民國空軍對戰的主力。

與中華民國空軍對戰的主力，筆者研判還是會由殲-10扮演，殲-16等重型戰鬥機的任務應該還是實施反介入作戰，迎擊隨時可能來支援的美軍。28日來犯的27架飛機當中，空警-500機有兩架次、運-9通信對抗機有一架次、轟-6機有5架次、運油-20機一架次、殲-10機6架次、殲-11機4架次、殲-16機則高達8架次，仍是數量最多的機種。

一架運油-20能夠為殲-16、殲-11、Su-30與Su-35等重型戰機6架提供加油服務。殲-16原本的作戰半徑為1500公里，在得到空中加油服務的情況下可增加至3000公里，同樣能威脅到關島。以過去不列顛空戰的經驗，殲-16即便飛到關島上空，也不適合在關島上空浪費燃料與美軍打空戰，但實施類似珍珠港偷襲般的奇襲還是相當有可能的。

而且藉由美軍的經驗，共軍還試圖將殲-16改造成電子作戰機，在未來的實戰中可能與殲-16搭配對國軍或者美軍防空系統實施壓制，是不可小看的威脅。此外中共還參考了美國海軍以F／A-18F超級大黃蜂戰鬥機，為其他超級大黃蜂加油的案例，打造殲-15夥伴加油機，讓海軍航空兵的投射能力隨著空軍航空兵一起強化，令美國更能介入東亞地區的空中作戰。

國防部「我西南空域空情動態」 殲-16

與美國平分太平洋？

現在中共戰機不只出了海，而且還飛過了第一島鏈，即將向所謂的第二島鏈邁進。顯見中共的野心，並不只是統一台灣，或者是控制南海與東海而已。未來中共還將要推出轟-20等新型的隱形轟炸機，形成類似於美國空軍B-2的空中戰略打擊能力，除了遏阻美國援助台灣，還要重新制定亞太的國際秩序，進一步把美國的軍事活動空間壓縮回東太平洋。

今日由美國打造的印太秩序，來自於美國打贏80年前爆發的太平洋戰爭。而美國能打贏太平洋戰爭，靠的就是強大的空權力量，即將入列服役的B-21轟炸機代號為突襲者，就是為了紀念1942年4月18日首度空襲東京的杜立德突襲者（Doolittle Raiders）。80年後的今天，美國能否贏得下一場太平洋戰爭？雖然不是沒有機會，但卻又不像80年前那麼簡單。

如果純以軍事力量來看，中共顯然不是美國的對手，尤其是解放軍空軍還有海軍航空兵更是如此。事實上，筆者對中共官方提供的各種數據，包括運油-20跟轟-6K的數據都是持懷疑的態度。更何況飛彈飛得遠，也不代表打得準，這些都不是美國需要擔心的。最需要讓美國擔心的，是中共不像過去的日本還有蘇聯那麼的與自由世界隔絕，而是徹底融入了美國主導下的資本主義世界體系。

尤其是東亞的資本主義世界體系，被中共滲透的非常嚴重，迫使美國有了將第一島鏈防務轉交給日本、南韓還有新加坡等友邦，轉而固守關島和澳洲等第二島鏈的新形態戰略布局。前陣子筆者介紹的轟炸機特遣隊，就是此一新時代戰略思維下的產物。美國要贏下一場太平洋戰爭，關鍵是必須要把這場戰爭當成太平洋戰爭和冷戰的綜合體打。

除了足以遏止中共的軍事實力外，最重要的是還必須要保持制度還有經濟上的優勢，還要更進一步擁抱多邊主義，得到東亞友邦的配合才行。台灣的戰略地位格外重要，不能夠任意放棄，否則將導致日本、南韓還有新加坡等重要盟友對美國失去信心而轉向。處理不好，哪天日本航空自衛隊、大韓民國空軍還有新加坡共和國空軍轉而成為中國人民解放軍空軍的夥伴，也不是不可能的。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航