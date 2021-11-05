英國率先通過使用COVID-19口服藥，適用條件為18歲以上具重症因子的民眾

英國昨（4）日成為全球首個通過使用美國默沙東集團（Merck）和Ridgeback Biotherapeutics聯合研發抗疫口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir）的國家，准許的條件是18歲以上且至少有一項可能發展為重症危險因子的民眾使用。口服藥一天必須服用兩次、每次4粒，持續5天。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）昨日也表示，可能就緊急使用默沙東口服藥提供成員國建議，但具體時程尚未確定。

英國有條件通過使用，衛生大臣稱將為脆弱與免疫有問題者帶來重大改變

（中央社）英國4日成為全球第一個通過使用美國默沙東集團和Ridgeback Biotherapeutics聯合研發抗疫口服藥的國家，但僅准有至少一項危險因子，如肥胖、罹患糖尿病等的民眾使用。

《美聯社》報導，英國有條件通過口服藥莫納皮拉韋，是全球第一個點頭的國家，但確切開始使用的日期未知。美國與歐盟仍在審核當中。這也是至今唯一對COVID-19有療效的口服藥。

《法新社》報導，英國藥物及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）通過讓有輕度到中度症狀的病患使用莫納皮拉韋。

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示：「這是我們國家歷史性的一天。英國是全球第一個通過可以帶回家使用的COVID-19抗病毒藥劑。」

他表示，這對於脆弱與有免疫問題的民眾將帶來重大改變，他們很快就可以接受這種開創性治療方式。

莫納皮拉韋會削弱病毒複製的能力，藉此延緩病程。

英國藥物及保健產品管理局表示，試驗結果顯示，「對於有輕度到中度症狀、可能發展為重症的病患，（莫納皮拉韋）能安全並有效地降低住院與死亡風險」。

根據臨床試驗數據，療效最好的時段是在感染初期服用。英國藥物及保健產品管理局建議，在症狀出現5天之內儘快服用。

不過，英國僅准許這項口服藥給18歲以上、有至少一項可能發展為重症危險因子的民眾使用，例如肥胖、高齡，罹患糖尿病或心臟病等。口服藥一天必須服用兩次、每次4粒，持續5天。

英國是全球疫情最嚴峻的國家之一。當局10月20日宣布已經向默沙東採購48萬份療程。

美國監管當局正在考慮批准莫納皮拉韋的緊急使用授權。歐盟藥品管理局也已經開始審查。

默沙東已與多國政府簽訂採購合約，包括美國當局計劃在莫納皮拉韋通過授權後採購170萬份療程。《路透社》報導，默沙東已簽訂9份合約，總計出售超過300萬份療程。

默沙東計劃今年底前生產1000萬份療程用藥，明（2022）年可能生產2000萬份。

歐盟藥品局嘗試加速審查，也籲民眾盡快接種疫苗

（中央社）英國領先全球通過使用美國默沙東集團的COVID-19口服藥後，歐盟藥品管理局4日表示，可能就緊急使用默沙東口服藥提供成員國建議。

《法新社》報導，隨著COVID-19「第4波」疫情進逼，歐盟藥品管理局表示，他們也會嘗試加速進行上週啟動的審查，以確定歐盟是否正式放行默沙東的莫納皮拉韋口服藥。

歐盟藥品管理局疫苗部門負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）在記者會上表示：「我們會嘗試加速評估以盡快批准。」但卡瓦列里說他還無法給出時間表。

他表示：「我們也準備好向歐盟成員國提供建議，好讓他們在批准之前，得以緊急使用這款新的口服抗病毒藥物。」

卡瓦列里說，總部設在荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）的歐盟藥品管理局沒有權力對全歐盟做出緊急使用決定，所以只會對各成員國提供建議。

歐盟藥品管理局同時呼籲民眾盡快施打疫苗，以遏制確診激增情形。

《BBC》報導，英國政府未揭露48萬份療程的合約價格為多少，對照美國近期完成的預先採購170萬份療程約莫是在12億美金。其他國家包含了澳洲、新加坡和南韓，也和默沙東完成了採購合約。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航