為二十大超前部署，習近平正在整頓中共的「槍桿子、刀把子、筆桿子、錢袋子」

研究中共政治與黨史的專家都清楚，槍桿子、刀把子、筆桿子、錢袋子是這個政權重要的執政基礎，只要這四口子出現任何不尋常的跡象，就意味內部出現巨大的變局，若不是權力鬥爭頻繁，再不然就是在意識形態的路線上產生新的衝撞。

習近平在十九大後的內外作為，已被視為顛覆現狀的「修正主義國家」，中共除了想打造一個「沒有自由貿易的全球化」政經秩序外，習近平更想將自己攀升「毫無制約的權力高峰」。這種政治野心必然改變了國際政治體系、區域權力結構、中國經濟增長模式、兩岸關係的穩定與和平，這也是美國與西方聯手對北京實行新圍堵政策的背景。

民主陣營已從歷史經驗中得到教訓，對於意圖改變現狀的極權國家採取綏靖政策，就是變相鼓勵獨裁者鋌而走險。

掌握黨內軍權，習近平已在二十大前超前部署

習近平的權力邏輯與具體政策作為，自然是中國內外交迫的主變數，一場疫情更使情勢變得更加複雜，然而在此背景下，習近平仍試圖為自己在二十大的大位進行超前部署，這種劇烈的內在矛盾使得中國近期出現了不少事件，乍看似乎獨立不相關，背後卻存在綿密的關聯性。

中共十九屆六中全會即將舉行，本次中央委員會議將推出黨史上第三個「歷史決議」，取得歷史是非功過的詮釋權，讓自身政治地位「超越鄧小平、直逼毛澤東」是習近平的盤算，也可視為明年二十大關鍵性的政治佈局，因為「路線決定人事，人事決定政策」是中共政治運作的規則，握有意識形態的話語權，才能掌握黨機器運作的核心樞紐。

為了保證六中全會順利進行，中共近三個月在這四個口上做足了安排。毛澤東過去一直強調「黨指揮槍」與「槍桿子出政權」的立場，這使得習近平近期常藉由軍事部署與演習，突顯自己是中央軍委會主席的身分。

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這種宣示的政治意義，可能與威權政體輸出危機轉移的「戰爭邊緣策略」一樣重要，更何況，習近平才剛把54歲的空軍司令員常丁求升為解放軍最年輕的上將，由於常是科技兵種，又是軍中最典型的鷹派，提拔這樣的槍桿子除了符合幹部四化的宣傳外，期許丁扮演保駕護航的角色不言而喻。

整肅筆桿與錢袋，都是在預防政治鬥爭前兆

相對於槍桿子的作法，習近平卻對刀把子與筆桿子進行的大規模的整頓。前者清洗針對周永康的政法委系統而來，先有孟建柱、孟宏偉，近期有孫力軍與傅政華，其目的就是要剷除江澤民派系系統外，讓自己嫡系的「之江新軍」人馬重新接管中共情治安全體系，以防內部出現政變或1944年反希特勒集團所發動的「女武神行動」。

至於整肅筆桿子的套路不難理解，就是為了預防這些文人秀才透過「高級黑、低級紅」的形式，挑戰中共的領導權威。

日前，國家發展改革委與網信辦針對中國的媒體經營及產權型態、舉辦活動的形式、引述國內外新聞的來源進行嚴格的規定，首先受害的就是「財新」的創辦人胡舒立，一張以豬頭為主題的發文，被視為是對習近平對外政策的「高級黑」。

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中宣部自己清楚，各類旁徵博引或借古諷今的歷史典故，往往是過去政治鬥爭的前兆，為了避免再度發生「海瑞罷官」、「三家村」、「批孔揚秦」這類的爭議，整頓文化界就是必然的措施，更遑論習近平在六中全會推出第三個「歷史決議」。

至於錢袋子的歸口管理就更好理解，反正這些私營企業之能夠成長茁壯，都是靠黨國資本主義的栽培與扶持，加上毛澤東1953年實行「一五計畫」時，也透過「工商業國有化、農業集體化」進行社會主義改造，其目的是藉由產權轉移與市場窒息，讓新民主主義下的私營企業完成「國進民退」的革命。

很明顯地，習近平當下以「共同富裕」為名，正在進行一場新的財富重分配。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航