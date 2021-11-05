美國前駐北約大使伯恩斯將出任駐中國大使，「對中強硬」成兩黨高度共識

編譯：吳宗宜

美國駐中國大使出爐，兩黨高度共識通過

美國國會參議院外交關係委員會於11月3日，在兩黨成員大都有共識的支持下，通過拜登總統提名的14項人事案，包括美國駐中國大使的人選伯恩斯（Nicolas Burns）、美國駐日本大使人選伊曼紐爾（Rahm Emanual）、駐新加坡大使人選卡普蘭（Jonathan Eric Kaplan）等，該案將送交參議院院會表決，預計屆時將順利獲得兩黨支持通過（人事提名僅需要參議院過半多數支持即可通過）。

其中，僅有共和黨參議員盧比歐（Sen. Marco Rubio, R-FL）和哈格蒂（Sen. Bill Hagerty, R-TN）等少數共和黨成員反對伯恩斯的提名案。事實上，盧比歐對所有人事提名均表示反對。

在前述人事案中，美國駐中國大使的人選最受外界矚目，儘管拜登政府已將美中關係視為最重要的雙邊關係，但美國已經9個多月沒有派駐北京的大使。相較之下，前美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）的任命案在川普上任後4個月後就得到了國會通過。

這位現年65歲的外交官有著豐富經驗，曾於柯林頓（Bill Clinton）政府時期擔任國務院發言人（1995-１997年）、美國駐希臘大使（1997-2001年）；小布希（George W. Bush）政府時期擔任美國駐北約大使（2001-2005 年）；歐巴馬（Barack Obama）政府時期則擔任時任國務卿凱瑞（John Forbes Kerry）的外交政策顧問。在美中關係持續緊張下，伯恩斯豐富的外交背景讓他得到兩黨的支持。

共和黨籍參議院外交關係委員會里施（Jim Risch）參議員大力稱讚伯恩斯是美國駐中國大使的不二人選，「我認為，伯恩斯大使被任命為這個職位是合適的，我相信伯恩斯擁有所需的經驗和知識，在當前的全球戰略競爭中增進我們的利益。」

民主黨籍參議院外交關係委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）議員也給予伯恩斯極高的評價，「伯恩斯可能是我們最才華橫溢、可以派往最困難、最具挑戰性的國家——中國——的最佳大使人選。」

美國前資深外交官、前助理國防部長傅立民（Chas W Freeman Jr）告訴《中國日報》，「伯恩斯的獲選顯示拜登認識到美中關係的複雜性，需要經驗豐富的外交官來處理這些問題。」

對中強硬成兩黨共識

伯恩斯在10月20日參議院人事任命聽證會上，呼應國務卿布林肯，對中國做出強硬表態：「美國與中國的關係將是21世紀最大地緣政治考驗，我們將在需要的時候與之競爭，在可能的時候合作，在必須的時候對抗。（competitive when it should be, collaborative when it can be and adversarial when it must be.）」

伯恩斯也強力抨擊中國人權問題，「中共在新疆實行的種族滅絕、在西藏的暴行、對香港自治和自由的扼殺以及對台灣的霸凌是不公正的，必須停止。」並做出承諾將就中國在新疆、西藏和香港的多項人權侵犯行為與之進行交涉。

在台灣議題上，伯恩斯強烈譴責中國軍戰機頻頻侵入台灣防空識別區的行為（今年至今就高達150架，破歷年紀錄），稱其「令人反感」（especially objectionable），並強調不能相信中國做出的承諾，「我特別還記得那天我們與中國領導階層的會面（1997年香港政權移交中國時，伯恩斯正擔任國務院發言人），他們向香港人民以及全世界的人做出承諾，如今這些承諾卻都沒有兌現，我們當然不能相信中國人。」

伯恩斯並指出，堅持美國的一個中國政策是正確的，但反對中國片面破壞現狀的行動，一些民主黨議員則呼籲華盛頓重新審視這項已實施數十年的政策，稱該政策在台灣主權問題上立場不夠明確。

伯恩斯也表示，加強台灣防禦中國入侵威脅的能力，應是美國的優先政策，為此，美國有必要向台灣出售武器，「我們承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府，然而，我們與台灣有非官方關係，根據《台灣關係法》（TRA），我們有能力，事實上，有必要幫助台灣自衛。每位總統，無論來自共和或民主黨，都遵循了這一政策。」

「美國認為任何以非和平方式決定台灣未來的作為，包括經濟抵制或禁運，都會對西太平洋地區的和平與安全構成威脅，並引起美國的嚴重關切。我們能做最重要的事情，或許就是維持美國在日本、韓國和第一島鏈的軍事存在，同時保留我們在關島的安德森空軍基地，以有效地嚇阻、保持區域和平。」

此前，美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）主席哈斯（Richard Haas）等著名外交政策專家，近期也呼籲美國應明確表達對台灣的國防承諾，認為這將更有效地防止中國的攻擊。

談及COVID-19疫情，伯恩斯指出，北京一直拒絕合作調查疫情的起源，「我們需要調查，我們不確定這種病毒是從何而來的，關於此目前有多種理論，中國需要回答這些問題。問題在於中國，中國政府在（2019）12月晚期和2020年1月向本國人民和世界其他國家隱瞞了關鍵訊息……他們應該受到批評……他們一直在阻撓我們世界各地的人進入中國調查，正如拜登（Joe Biden）總統所說，我們需要讓中國人坦白到底曾發生甚麼事。」

他也承諾若他被任命、當疫情終於順利結束後，希望讓兩黨的國會議員都能前往中國進行調查。

伯恩斯將美中關係描述為複雜而重要，並駁斥了東方正在崛起、西方正在衰落的說法，「中國人太咄咄逼人了，他們激起了很多反對他們的聲音。他們的朋友很少，沒有真正的盟友，我們不應該誇大他們的實力或低估美國的實力，我們需要的是自信，相信美國仍是一個強大的國家。」

他也強調將會努力保持兩國之間溝通的暢通，降低意外衝突的可能性，維護兩國和東亞區域的和平。最後，伯恩斯也表示會在某些領域尋求與中國合作的可能，「我們將在符合國家利益的情況下與中國合作，包括在氣候變遷、防止毒品犯運、全球健康，當然還有核不擴散方面。只要美國的法律得到尊重，保持我們人民之間的接觸也對我們有利。」

美國和平研究所（United States Institute for Peace）的中國問題資深專家弗里曼（Carla Freeman）告訴美國之音，台灣、香港和新疆問題可能導致美中衝突加劇，「這些問題將繼續是兩國關係中產生摩擦的領域，因為它們是兩國在意識形態上衝突的地方，中國堅持不干涉原則、反對美國對他的批評，並試圖指控美國的批評為破壞中國的穩定。然而就拜登政府而言，我們將促進民主和人權作為其外交的核心元素之一，而在中國發生的這一切就越來越是我們需要關切的重點。」

中國回應千篇一律，終瞭解美國風向已變

近期拜登政府對中政策的立場有越來越強硬的趨勢，此部分顯示在對台灣的支持上，如先前美國國務卿布林肯曾聲明表示支持台灣參與聯合國，拜登稱將會以武力防衛台灣，蔡英文總統又公開稱台灣有美國軍人等，又或針對新疆地區實施新的進口管制等皆然。

在北京例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌在指責伯恩斯的言論充滿冷戰和零和思維，「我們反對將中美關係定義為競爭，即便中美在經貿等領域競爭，也應該是良性競爭，大家共同追趕、共同進步。」

他也再度重申中國的一個中國原則，「台灣、新疆、西藏、香港事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉。所謂新疆種族滅絕，是西方少數反華學者和美國政客捏造的謊言，其真正目的是壓制和遏制中國的發展。一個中國原則是中美關係的政治基礎，台灣是中國領土不可分割的一部分。」

《中國日報》也稱，「我們敦促伯恩斯客觀了解中國的實際情況，理性看待中國的發展和中美關係，永遠不要低估中國人民捍衛自己權利的堅定決心。」

《南華早報》報導，南京大學國際關係學院院長朱峰表示，伯恩斯對中國的強硬言論突顯了美國國會一致、強烈的反中情緒，「我以前見過伯恩斯，他是一位資深外交官，我認為他在任命聽證會上所說的話更多的是迎合強硬派和反中情緒，而不是表達自己的立場。如果他表現得不夠強硬，很有可能被拒絕任命，從某種意義上說，這是贏得提名的必要策略。聽證會暴露了美中關係的危險，因為美國國內關於中國的政策辯論一直被強硬的、對抗性的反華情緒所主導，即使兩國政府都想緩和緊張局勢並重啟合作，他們也面臨政治人物和公眾強硬對待中國、前所未有的兩黨共識的壓力。」

朱峰還警告說，繼續將中國描繪成惡棍將把中國推得更遠，並迫使北京出手，「如果你試圖把一切問題都歸咎於中國，北京會覺得特別不可接受。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：楊士範