美國前駐北約大使伯恩斯將出任駐中國大使，「對中強硬」成兩黨高度共識

編譯:吳宗宜

美國駐中國大使出爐,兩黨高度共識通過

美國國會參議院外交關係委員會於11月3日,在兩黨成員大都有共識的支持下,通過拜登總統提名的14項人事案,包括美國駐中國大使的人選伯恩斯(Nicolas Burns)、美國駐日本大使人選伊曼紐爾(Rahm Emanual)、駐新加坡大使人選卡普蘭(Jonathan Eric Kaplan)等,該案將送交參議院院會表決,預計屆時將順利獲得兩黨支持通過(人事提名僅需要參議院過半多數支持即可通過)。

其中,僅有共和黨參議員盧比歐(Sen. Marco Rubio, R-FL)和哈格蒂(Sen. Bill Hagerty, R-TN)等少數共和黨成員反對伯恩斯的提名案。事實上,盧比歐對所有人事提名均表示反對。

在前述人事案中,美國駐中國大使的人選最受外界矚目,儘管拜登政府已將美中關係視為最重要的雙邊關係,但美國已經9個多月沒有派駐北京的大使。相較之下,前美國駐中國大使布蘭斯塔德(Terry Branstad)的任命案在川普上任後4個月後就得到了國會通過。

這位現年65歲的外交官有著豐富經驗,曾於柯林頓(Bill Clinton)政府時期擔任國務院發言人(1995-1997年)、美國駐希臘大使(1997-2001年);小布希(George W. Bush)政府時期擔任美國駐北約大使(2001-2005 年);歐巴馬(Barack Obama)政府時期則擔任時任國務卿凱瑞(John Forbes Kerry)的外交政策顧問。在美中關係持續緊張下,伯恩斯豐富的外交背景讓他得到兩黨的支持。

共和黨籍參議院外交關係委員會里施(Jim Risch)參議員大力稱讚伯恩斯是美國駐中國大使的不二人選,「我認為,伯恩斯大使被任命為這個職位是合適的,我相信伯恩斯擁有所需的經驗和知識,在當前的全球戰略競爭中增進我們的利益。」

民主黨籍參議院外交關係委員會主席梅南德茲(Robert Menendez)議員也給予伯恩斯極高的評價,「伯恩斯可能是我們最才華橫溢、可以派往最困難、最具挑戰性的國家——中國——的最佳大使人選。」

美國前資深外交官、前助理國防部長傅立民(Chas W Freeman Jr)告訴《中國日報》,「伯恩斯的獲選顯示拜登認識到美中關係的複雜性,需要經驗豐富的外交官來處理這些問題。」

對中強硬成兩黨共識

伯恩斯在10月20日參議院人事任命聽證會上,呼應國務卿布林肯,對中國做出強硬表態:「美國與中國的關係將是21世紀最大地緣政治考驗,我們將在需要的時候與之競爭,在可能的時候合作,在必須的時候對抗。(competitive when it should be, collaborative when it can be and adversarial when it must be.)」

伯恩斯也強力抨擊中國人權問題,「中共在新疆實行的種族滅絕、在西藏的暴行、對香港自治和自由的扼殺以及對台灣的霸凌是不公正的,必須停止。」並做出承諾將就中國在新疆、西藏和香港的多項人權侵犯行為與之進行交涉。

在台灣議題上,伯恩斯強烈譴責中國軍戰機頻頻侵入台灣防空識別區的行為(今年至今就高達150架,破歷年紀錄),稱其「令人反感」(especially objectionable),並強調不能相信中國做出的承諾,「我特別還記得那天我們與中國領導階層的會面(1997年香港政權移交中國時,伯恩斯正擔任國務院發言人),他們向香港人民以及全世界的人做出承諾,如今這些承諾卻都沒有兌現,我們當然不能相信中國人。」

伯恩斯並指出,堅持美國的一個中國政策是正確的,但反對中國片面破壞現狀的行動,一些民主黨議員則呼籲華盛頓重新審視這項已實施數十年的政策,稱該政策在台灣主權問題上立場不夠明確。

伯恩斯也表示,加強台灣防禦中國入侵威脅的能力,應是美國的優先政策,為此,美國有必要向台灣出售武器,「我們承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府,然而,我們與台灣有非官方關係,根據《台灣關係法》(TRA),我們有能力,事實上,有必要幫助台灣自衛。每位總統,無論來自共和或民主黨,都遵循了這一政策。」

「美國認為任何以非和平方式決定台灣未來的作為,包括經濟抵制或禁運,都會對西太平洋地區的和平與安全構成威脅,並引起美國的嚴重關切。我們能做最重要的事情,或許就是維持美國在日本、韓國和第一島鏈的軍事存在,同時保留我們在關島的安德森空軍基地,以有效地嚇阻、保持區域和平。」

此前,美國外交關係委員會(Council on Foreign Relations)主席哈斯(Richard Haas)等著名外交政策專家,近期也呼籲美國應明確表達對台灣的國防承諾,認為這將更有效地防止中國的攻擊。

談及COVID-19疫情,伯恩斯指出,北京一直拒絕合作調查疫情的起源,「我們需要調查,我們不確定這種病毒是從何而來的,關於此目前有多種理論,中國需要回答這些問題。問題在於中國,中國政府在(2019)12月晚期和2020年1月向本國人民和世界其他國家隱瞞了關鍵訊息……他們應該受到批評……他們一直在阻撓我們世界各地的人進入中國調查,正如拜登(Joe Biden)總統所說,我們需要讓中國人坦白到底曾發生甚麼事。」

他也承諾若他被任命、當疫情終於順利結束後,希望讓兩黨的國會議員都能前往中國進行調查。

伯恩斯將美中關係描述為複雜而重要,並駁斥了東方正在崛起、西方正在衰落的說法,「中國人太咄咄逼人了,他們激起了很多反對他們的聲音。他們的朋友很少,沒有真正的盟友,我們不應該誇大他們的實力或低估美國的實力,我們需要的是自信,相信美國仍是一個強大的國家。」

他也強調將會努力保持兩國之間溝通的暢通,降低意外衝突的可能性,維護兩國和東亞區域的和平。最後,伯恩斯也表示會在某些領域尋求與中國合作的可能,「我們將在符合國家利益的情況下與中國合作,包括在氣候變遷、防止毒品犯運、全球健康,當然還有核不擴散方面。只要美國的法律得到尊重,保持我們人民之間的接觸也對我們有利。」

美國和平研究所(United States Institute for Peace)的中國問題資深專家弗里曼(Carla Freeman)告訴美國之音,台灣、香港和新疆問題可能導致美中衝突加劇,「這些問題將繼續是兩國關係中產生摩擦的領域,因為它們是兩國在意識形態上衝突的地方,中國堅持不干涉原則、反對美國對他的批評,並試圖指控美國的批評為破壞中國的穩定。然而就拜登政府而言,我們將促進民主和人權作為其外交的核心元素之一,而在中國發生的這一切就越來越是我們需要關切的重點。」

中國回應千篇一律,終瞭解美國風向已變

近期拜登政府對中政策的立場有越來越強硬的趨勢,此部分顯示在對台灣的支持上,如先前美國國務卿布林肯曾聲明表示支持台灣參與聯合國,拜登稱將會以武力防衛台灣,蔡英文總統又公開稱台灣有美國軍人等,又或針對新疆地區實施新的進口管制等皆然。

在北京例行記者會上,中國外交部發言人汪文斌在指責伯恩斯的言論充滿冷戰和零和思維,「我們反對將中美關係定義為競爭,即便中美在經貿等領域競爭,也應該是良性競爭,大家共同追趕、共同進步。」

他也再度重申中國的一個中國原則,「台灣、新疆、西藏、香港事務純屬中國內政,不容任何外國勢力干涉。所謂新疆種族滅絕,是西方少數反華學者和美國政客捏造的謊言,其真正目的是壓制和遏制中國的發展。一個中國原則是中美關係的政治基礎,台灣是中國領土不可分割的一部分。」

《中國日報》也稱,「我們敦促伯恩斯客觀了解中國的實際情況,理性看待中國的發展和中美關係,永遠不要低估中國人民捍衛自己權利的堅定決心。」

《南華早報》報導,南京大學國際關係學院院長朱峰表示,伯恩斯對中國的強硬言論突顯了美國國會一致、強烈的反中情緒,「我以前見過伯恩斯,他是一位資深外交官,我認為他在任命聽證會上所說的話更多的是迎合強硬派和反中情緒,而不是表達自己的立場。如果他表現得不夠強硬,很有可能被拒絕任命,從某種意義上說,這是贏得提名的必要策略。聽證會暴露了美中關係的危險,因為美國國內關於中國的政策辯論一直被強硬的、對抗性的反華情緒所主導,即使兩國政府都想緩和緊張局勢並重啟合作,他們也面臨政治人物和公眾強硬對待中國、前所未有的兩黨共識的壓力。」

朱峰還警告說,繼續將中國描繪成惡棍將把中國推得更遠,並迫使北京出手,「如果你試圖把一切問題都歸咎於中國,北京會覺得特別不可接受。」

新聞來源:

責任編輯:翁世航

核稿編輯:楊士範