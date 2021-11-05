2021/11/05,
國際

共和黨參議員聯合提出《台灣嚇阻法案》，要求每年編列20億美元供台加強軍事防衛

共和黨參議員聯合提出《台灣嚇阻法案》，要求每年編列20億美元供台加強軍事防衛
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

《台灣嚇阻法案》的主要提案人是參議院外交委員會共和黨首席議員里契，他表示，保衛台灣對印太地區的和平與安全來說很重要，不過《台灣嚇阻法案》不是空白支票，且取決於台灣對建立可靠防禦措施的承諾。

繼11月2日參院軍委會參議員霍利（Josh Hawley）提出《武裝台灣法案》（Arm Taiwan Act of 2021）後，美國參議院外委會數位共和黨籍參議員昨（4）天聯合提出《台灣嚇阻法案》，要求每年提撥20億美元的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing），來加強台灣防禦中國的侵略。

美國參議員聯合提《台灣嚇阻法案》，編列20億美元供台購置武器與防禦裝備

美國參議院外委會共和黨籍參議員昨天聯合提出《台灣嚇阻法案》，法案內容提及，2023至2032財政年度，每年要由美國國務院對台提供20億美元的「外國軍事融資」。也就是指，補助台灣或者貸款，讓台灣能購置美國武器與防禦裝備。

不過20億美元的「外國軍事融資」有附帶條件，除了台灣要有相對應的國防支出外，台灣與華府也要針對提升台灣軍事防衛能力進行長期合作。

除此之外，法案內容也提及要修訂武器出口管制法（Arms Export Control Act），讓美國能夠更容易將武器出售給台灣。另外，每年要針對台灣的自我防衛能力進行評估。

《台灣嚇阻法案》的主要提案人是參議院外交委員會共和黨首席議員里契（Jim Risch）。共同提案人則包括共和黨參議員克雷波（Mike Crapo）、柯寧（John Cornyn）、海格提（Bill Hagerty）、羅姆尼（Mitt Romney）和盧比歐（Marco Rubio）。

對於《台灣嚇阻法案》，提案議員怎麼看？

里契今天透過參議院外委會發出新聞稿，表示保衛台灣對印太地區的和平與安全來說很重要，不過《台灣嚇阻法案》不是空白支票，且取決於台灣對建立可靠防禦措施的承諾。

除此之外，新聞稿中克雷波、柯寧、海格提、羅姆尼和盧比歐也發表對《台灣嚇阻法案》的看法。其中羅姆尼、柯寧以及盧比歐都提及中國對美國的威脅，也認為應該要協助台灣對抗中國才能維持印太地區的穩定。

克雷波則特別提及中國勢力崛起，對國際外交與區域安全的影響。另一方面曾任美國駐日大使的海格提則認為，最重要的是加強美日聯盟，並且增進印太地區的自由開放。而確保台灣自由民主，就達成印太地區的自由來說非常重要。

另一方面，對於《台灣嚇阻法案》，外交部表示感謝美國國會共和黨、民主黨議員均長期關注台灣海峽的和平與安全，展現美方對強化台美安全合作的一致且跨黨派支持。

外交部將持續關注「台灣嚇阻法案」的後續進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，務實及穩健地深化台美安全合作。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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