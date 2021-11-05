2021/11/05,
國際

美國祭疫苗強制令：百人以上企業員工1月4日前接種疫苗或每週篩檢，違規罰1.4萬美金

美國祭疫苗強制令：百人以上企業員工1月4日前接種疫苗或每週篩檢，違規罰1.4萬美金
圖為BNT疫苗｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

對於美國的疫苗強制令，有企業擔憂，這個強制令可能會讓猶豫不決、對疫苗有疑慮的員工離職，導致勞動力更加不足。共和黨籍的州長也大力反對，因為認為這個疫苗強制令會侵犯個人自由。

美國昨（4）日宣布百人以上的中型企業，要讓員工在明（2022）年1月4日之前接種疫苗，或者每週接受病毒篩檢，如果不遵守規定，每出現一個違規案件，就要罰近1萬4000美元的罰鍰。

目前美國每天約有1100人死於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），大多數死亡個案都沒有接種疫苗。在拜登政府的鼓吹之下，已經有70%的民眾已接受疫苗施打。不過起草疫苗強制令的美國職業安全與健康管理局（OSHA）估計，目前美國有3170萬企業員工還沒接種疫苗。

美國祭疫苗接種強制令，要求員工打疫苗

《美聯社》報導，美國政府在昨（4）日宣布，百人以上企業，必須讓員工在2022年1月4日前接種疫苗，或者接受病毒篩檢。

參與聯邦醫療保險和補助計畫（Medicare and Medicaid）的數百萬名醫療機構和療養院員工，則必須強制施打疫苗，不能選擇接受病毒檢測來替代疫苗接種。

美國職業安全與健康管理局（OSHA）指出，企業必須要求不接種疫苗的員工每週至少執行一次病毒檢測，且必須配戴口罩。如果有公司不遵守規定，每出現一個違規案件，就要罰近1萬4000美元的罰鍰。

OSHA是在緊急授權之下起草這項疫苗強制令，目的是保護員工健康。OSHA估計，這項規定會在未來半年內拯救超過6500名員工的性命，同時也可以讓25萬人免於重症留院治療。OSHA也表示，目前正在考慮是否擴大疫苗強制令的範圍，讓百人以下小型企業也強制員工施打疫苗。

不過這個規定引發共和黨籍州長的反對聲浪，例如佛羅里達州、愛荷華州及印第安納州的州長都已表示會誓言反對這項規定，因為認為這個疫苗強制令侵犯個人自由。佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）更表示：「一旦法規公佈，佛羅里達州將與喬治亞州和阿拉巴馬州以及私人企業一起提出訴訟。」

另外也有企業擔憂，這個強制令可能會讓猶豫不決、對疫苗有疑慮的員工離職，導致勞動力更加不足。

紐約端出現金獎勵 期盼提升疫苗接種率
Photo Credit: 中央社
8月15日，紐約市政府鼓勵民眾接種COVID-19疫苗，7月下旬起提 供打疫苗就能拿100美元獎勵。圖為布魯克林城區一處 疫苗接種站外景象。 中央社記者尹俊傑紐約攝 110年8月15日

拉脫維亞：企業可解雇不願施打疫苗的員工

另一方面，除了美國之外，拉脫維亞也祭出疫苗相關的強制措施，昨日國會通過立法，允許企業解雇拒絕接種疫苗或不肯遠距上班的員工。

《路透社》報導，拉脫維亞疫情嚴峻，因為入秋之後病例數激增，總理在10月份時宣布實施為期一個月的封鎖措施，成為歐盟第一個恢復封鎖的國家。然而值得注意的是，目前拉脫維亞只有61%的成年人完整接種疫苗，低於75%的歐盟平均。

過去拉脫維亞的疫苗強制令只適用於醫護人員、教育及社會工作者。不過法律通過後，將允許企業停職不施打疫苗或者不願意遠距工作的員工，且不支薪。停職3個月後，如果員工仍然不願意施打疫苗，可以直接將員工解雇。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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