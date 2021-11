暈船、備胎、調情⋯⋯這些跟戀愛有關的英文該怎麼說？

你身邊也有一個總是深陷戀愛煩惱的朋友嗎?讓我們一起來學學看這些跟戀愛有關的英文怎麼說吧!

flirt 調情

Flirt有調情、打情罵俏的意思,讓我們直接看個例句:

Stop flirting with my mom! You old bastard!(別再和我媽調情了!你這老混蛋!)

have fallen for someone hard 暈船

Fall for someone指的是「對某人傾心」或是「迷戀某人」的意思,使用完成式表示「已經」的狀態,再加上hard則是更強調迷戀的程度,所以have fallen for someone hard也可以解釋為我們現在所謂的「暈船」。

I know Steven is a scumbag, but I’ve fallen for him hard.(我知道Steven是個渣男,但還是暈船了。)

rebound girl/guy 備胎

Rebound是「反彈、彈回」的意思,也有「恢復」的意思,on the rebound是「因失戀而心灰意冷(想找新歡療傷)的狀態」。

而失戀之後因為太傷心隨便找個人交往,這種感情關係就叫rebound relationship。在這種感情關係中,被當備胎的人就叫rebound girl / guy。

Don’t be his rebound girl. You are in an unhealthy rebound relationship.(不要當他的備胎啦。妳這種關係很不健康欸。)

in a relationship 穩定交往中

感情裡最令人安心的階段就是正式且穩定地交往,在Facebook裡的感情狀態就可以改成 in a relationship「穩定交往中」。

I’m now in a relationship with Steven. I am so happy.(我現在跟Steven穩定交往中。我好幸福啊。)

愛情的路上總是一波三折危機四伏啊,祝福大家不要遇到渣男。當然也別忘了要把今天教的內容學起來喔。

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【感情英文】愛情就像是一種毒藥,「暈船」英文可以怎麼說?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航