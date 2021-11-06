2021/11/06,
生活

暈船、備胎、調情⋯⋯這些跟戀愛有關的英文該怎麼說？

暈船、備胎、調情⋯⋯這些跟戀愛有關的英文該怎麼說？
Photo Credit: Christin Hume 

我們想讓你知道的是

Fall for someone指的是「對某人傾心」或是「迷戀某人」的意思，使用完成式表示「已經」的狀態，再加上hard則是更強調迷戀的程度，所以have fallen for someone hard也可以解釋為我們現在所謂的「暈船」。

你身邊也有一個總是深陷戀愛煩惱的朋友嗎？讓我們一起來學學看這些跟戀愛有關的英文怎麼說吧！

  • flirt 調情

Flirt有調情、打情罵俏的意思，讓我們直接看個例句：

Stop flirting with my mom! You old bastard!（別再和我媽調情了！你這老混蛋！）

  • have fallen for someone hard 暈船

Fall for someone指的是「對某人傾心」或是「迷戀某人」的意思，使用完成式表示「已經」的狀態，再加上hard則是更強調迷戀的程度，所以have fallen for someone hard也可以解釋為我們現在所謂的「暈船」。

I know Steven is a scumbag, but I’ve fallen for him hard.（我知道Steven是個渣男，但還是暈船了。）

  • rebound girl/guy 備胎

Rebound是「反彈、彈回」的意思，也有「恢復」的意思，on the rebound是「因失戀而心灰意冷（想找新歡療傷）的狀態」。

而失戀之後因為太傷心隨便找個人交往，這種感情關係就叫rebound relationship。在這種感情關係中，被當備胎的人就叫rebound girl / guy。

Don’t be his rebound girl. You are in an unhealthy rebound relationship.（不要當他的備胎啦。妳這種關係很不健康欸。）

  • in a relationship 穩定交往中

感情裡最令人安心的階段就是正式且穩定地交往，在Facebook裡的感情狀態就可以改成 in a relationship「穩定交往中」。

I’m now in a relationship with Steven. I am so happy.（我現在跟Steven穩定交往中。我好幸福啊。）

愛情的路上總是一波三折危機四伏啊，祝福大家不要遇到渣男。當然也別忘了要把今天教的內容學起來喔。

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【感情英文】愛情就像是一種毒藥，「暈船」英文可以怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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