聯準會「縮減購債」市場卻風平浪靜？通膨怪獸來襲前6大關鍵一次看

（中央社）一如市場預期，美國聯準會（Fed）宣布11月開始縮減購債規模，並以每月減少150億美元的節奏進行；至於升息腳步，聯準會主席鮑爾強調，對於升息仍保持「耐心」，希望等待就業市場出現更多成長。

幾個月前，市場還在擔心縮減恐慌（taper tantrum），如今聯準會宣布啟動縮減購債計畫，金融市場卻風平浪靜，美股三大指數甚至持續創高。美國縮減購債，但升息時間點還在觀望，在全球籠罩通膨壓力之際，後疫情時代，Fed縮減購債會對資本市場、美元走勢以及總體經濟會有什麼影響？以下六大關鍵議題一次掌握。

一、縮減購債是什麼？

2020年初，COVID-19疫情肆虐全球，重創金融市場以及實體經濟，當時美國聯準會緊急降息，隨後更宣布無限量收購美國公債與房貸擔保證券（MBS），即俗稱的量化寬鬆（QE）計畫，此舉也讓美國資產負債表快速膨脹。

鮑爾早在8月底的全球央行年會，便表態支持今年內開始縮減購債，意思是聯準會疫情期間維持每月收購1200億美元美國公債與MBS的舉動將有所調整，逐步減少每月收購金額。

鮑爾並在11月3日記者會宣布，聯準會11月起，將以每月150億美元的速度減少購債，預計於2022年中結束購債計畫。

二、為什麼市場不再害怕縮減購債？

2013年，時任聯準會主席的柏南奇（Ben Bernanke）釋出了縮減購債的訊號，引發市場恐慌，美債殖利率狂飆，新興市場資金外逃，股市應聲重挫，這起金融事件被稱為「縮減恐慌」（taper tantrum）。

然而，COVID-19疫情期間，全球貨幣寬鬆程度前所未見，這次聯準會宣布啟動縮減購債，市場卻十分淡定，美股收盤更再寫歷史新高。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉分析，市場正面回饋聯準會對外釋出的訊息，關鍵在於聯準會說詞完全符合市場預期，而且還淡化了明年可能加快升息腳步的疑慮。

觀察鮑爾對於升息的說帖，他特別強調聯準會對於升息保持「耐心」，且持續關注就業市場回復狀況，彰顯聯準會不急著升息的立場。

另一方面，有了2013年的經驗，聯準會與市場溝通的技巧也純熟許多，早早幾個月前便開始釋放縮減購債的訊號，使得消息底定後，市場會覺得「果然如此」。

中央銀行總裁楊金龍日前談及聯準會縮減購債的影響時指出，相較2013年發生「縮減恐慌」，這次縮減購債的影響「我想會更小」。

楊金龍解釋，美國聯準會2013年首次進行縮減購債規模，因為是第一次、比較沒經驗，溝通技巧不夠好，但有了上次經驗，這次聯準會溝通技巧進步許多，有助於減輕對市場的影響。

三、美國聯準會啟動縮減購債，資金行情要結束了嗎？

雖然聯準會將於11月啟動縮減購債，並以每月減少150億美元的速度進行，但聯準會只是逐步縮小購買力道，明年中才會真正停手。

陳昱嘉指出，市場續處低利率、資金寬鬆的環境，加上美國企業獲利持續優於市場預期，預期2022年市場環境仍有利於金融市場表現。

四、縮減購債是否將引導美元走強？

美國聯準會啟動縮減購債計畫，意味貨幣政策從「非常寬鬆」慢慢轉為「比較沒那麼寬鬆」，有助於美元走向強勢格局。

陳昱嘉表示，根據星展集團的預測，美元指數在今年第4季可望達94.5的水準、明年第1季續攀至96，之後就慢慢往下走。

陳昱嘉解釋，明年其他市場將逐步復甦，可能使資金回流新興市場，支撐貨幣走勢，使得美元指數拉回整理。

不過陳昱嘉也說，市場對於聯準會將在明年下半年的升息預期升溫，如果出現更多經濟數據支持聯準會做出提前升息的決策，也將使美元指數獲得支撐，扭轉原本明年下半年美元指數拉回的局面。

五、縮減購債後的下一步是升息嗎？

市場普遍預期，美國聯準會結束購債後，下一步就是升息。

不過，原本外界認為聯準會最快2023年底升息，但隨著各項經濟數據出爐、對通膨憂慮升溫，時間點漸漸提前至2022年底；日前高盛經濟學家團隊更指出，由於通膨居高不下，預期聯準會將在明年7月升息。

台經院所長吳孟道分析，聯準會的利率決策一再強調兩件事，一是物價，二是美國市場是否已達充分就業；現階段美國通膨被認定是短期因素，就業市場雖然有在好轉，但未回到疫情前水準，因此聯準會沒有急迫升息的必要性，不見得縮減購債計畫一結束，就會馬上升息。

陳昱嘉也認為聯準會不急於明年下半年升息，星展集團根據就業、通膨情勢，以及明年經濟復甦力道弱於今年，維持美國聯準會2023年才會升息的預測。

六、美國聯準會啟動縮減購債，對台灣會有什麼影響？

楊金龍上週在立法院直言，美國聯準會啟動縮減購債之前，已經對市場做了充分溝通，因此負面影響會減輕。

儘管縮減購債可能影響資金流向，楊金龍表示，外資移動有很多考量，台灣經濟基本面良好，而且這樣的經濟情勢可望延續至明年，這會是減緩資金流出的有利條件。

吳孟道則說，台灣不論經濟情勢、股市表現，都是跟著國際情勢走，尤其是跟著美國，在美股沒有太大波動的情況下，台灣也不至於出現劇烈震盪。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航