2021/11/07,
生活

朋友對你說「That’s flattering」，到底是開心還是不開心？

朋友對你說「That’s flattering」，到底是開心還是不開心？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

flattering當形容詞時，也可以表示「被取悅的、很開心的」。所以That’s flattering. 其實是一種接受他人讚美的回應，意思是「真令人開心、你太誇獎了。」這種很高興的語氣。

那天小編的外國朋友在Instagram上分享自己的美照，於是小編捧場地大力稱讚。但朋友傳來了一句話，卻讓小編滿頭霧水：

That’s flattering.

咦？對方是在不爽嗎？聰明的你，可以幫苦惱的小編翻譯一下嗎？

That’s flattering. 的真正意思

的確，flatter是有「諂媚、奉承」的意思在。但flattering當形容詞時，也可以表示「被取悅的、很開心的」。所以That’s flattering. 其實是一種接受他人讚美的回應，意思是「真令人開心、你太誇獎了。」這種很高興的語氣。

那這句話也可以用I am / feel flattered.來替代唷。意思一樣是「過獎了、我受寵若驚」的意思。我們一起來看幾個使用情境吧：

A: Hey, you look gorgeous in that dress!（嘿，妳穿那件洋裝美呆了。）
B: Thanks! That’s flattering.（謝謝！你過獎了啦。）

A: You did a splendid job on the presentation. I was seriously impressed!（你那個報告真的做得很讚耶。我對你刮目相看！）
B: Ha-ha, thanks. I feel flattered.（哈哈，謝謝。我受寵若驚。）

  • be flattered to do something

那如果你想表達「很高興、很榮幸做某事」時，則可以說be flattered to do something。那這句話在正式場合滿好用的唷，比方說你受邀某個場合，就可以這樣開場：

I’m flattered to be invited to this event.（我很榮幸受邀此盛事。）

I’m flattered to attend this seminar.（我很高興參與這場研討會。）

那be flattered後面也可以接上that + 子句，例如：

I am flattered that you could come to the party.（我很高興你能來參加派對。）

用flatter讚美人

而flatter當動詞時，其實還有「使…更有吸引力、更美」的意思喔。例如：

The red color really flatters your skin tone.（這紅色真的很襯你的膚色。）

This hairstyle flatters your look.（這個髮型跟你的外型很搭。）

那也可以用flatter one’s figure來表示「（某件衣服或剪裁等）很襯托某人的身材」喔。比方說：

The cut of these jeans flatters your figure. You look slim!（這條牛仔褲的剪裁很襯托你的身材。你看起來好纖瘦！）

同場加映：flattering photo

講到這裡，老師也要來教大家一個很潮的字。flattering photo指的是「美照」，跟「照騙」catfishing photo不同的點在於，flattering photo是一種肯定、正面的用法哦。來看個情境：

A: You’re photogenic!（你很上相耶！）
B: Thanks. I can teach you how to take flattering photos.（謝啦。我可以教你怎麼拍美照。）

想不到flatter這個字這麼好用吧！如果大家想複習如何稱讚別人的說法，可以點進下方連結看看喔。

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【口說英語充電站】朋友說That's flattering. 到底是開心還不開心？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。