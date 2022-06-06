氣候變遷對台灣水資源的衝擊：各縣市政府如何呼應2030年聯合國永續發展目標？

一、背景介紹

氣候變遷的成因

影響著氣候有許多要素，科學家已經確定人類活動已成為一個主要的作用力。人為引起的氣候變化主要是由於大氣中溫室氣體含量的變化造成的，此外大氣中懸浮微粒（又名：氣溶膠，氣膠）的變化，以及土地使用的變化等也是氣候變化的原因。人為排放的溫室氣體自工業化時代（大約1750年）起增加。

目前大氣中的二氧化碳、甲烷和氧化亞氮濃度已達到過去80萬年以來的最高點。這些人為排放的溫室氣體和其他人為活動的影響遍及整個氣候系統，被認為非常可能是20世紀以來氣候暖化的主因。政府間氣候變化專門委員會（IPCC）於2013年發布的第5次評估報告指出，1951-2010年所觀測到的全球增溫，有一半以上極可能是由人類活動所致。

氣候變遷的影響

極端的氣候或天氣事件的變化是一般人談到氣候變遷時最關心的問題。政府間氣候變遷委員會第五次評估報告整理了20世紀中葉以來比較顯著的極端事件種類，分別出現在世界不同地方，包括：

白天和夜晚的溫度上升。 暖期及熱浪事件的增加。 氣溫極端偏低的白天和夜晚在減少。 極端降水事件增多。 多處出現乾旱，包括地中海、西非、北美中部、澳洲西北部等等。 6.北大西洋熱帶氣旋的頻率和活動自上世紀70年代以來有增加的趨勢，但因觀測資料尚短，確切原因仍無定論。

從20世紀中葉開始的不同極端候事件頻率（或強度）發展趨勢（箭頭方向表示變化趨勢）。北大西洋熱帶氣旋資料較短，開始於20世紀70年代。｜Photo Creidt: 政府間氣候變遷委員會第1工作組第5次評估報告常見問題2.2

氣候變遷使水資匱乏

全球水資源絕大多數屬於人類無法使用的海水與鹹水（佔97.5%）， 而淡水中亦有將近70%屬於冰山或永凍層，30%屬於地下水，佔全球水資源中2.5%的淡水只有其中0.3%是人類真正可以使用到的。

全球氣候的溫室效應加劇了水資源缺乏的危機。科學家預測，全球氣候的暖化將使土地沙質化而導致旱情的嚴重。許多國家現在大量依靠地下水。但是地下水並非取之不盡。

水資源已是二十一世紀人類所面臨最重要的課題之一，根據聯合國發表的研究報告指出，全球目前有10億以上的人口無法取得安全的飲用水，而且每年平均有超過500萬人死於因飲水所引發的疾病，是全球因戰爭死傷人數的十倍。

聯合國同時提出警告，如果人類仍然以今天的速度消耗水資源，到2025年時，水資源危機將蔓延到48個國家，全球至少有27億人將因嚴重缺乏淡水而面臨生存的威脅，同時住在難以取得淡水或無法應付淡水需求地區的人口將達50億人之多，佔全世界人口數的三分之二。因為人口膨脹、環境污染導致水資源日漸匱乏，水資源引發的國際衝突將日益增加，過去50年中，為爭奪水資源所引發的衝突共507起，其中21起最後演變為軍事衝突。

二、台灣水資源利用情形

台灣因地形及氣候等因素影響，面對愈來愈嚴峻的水文條件如何有效的利用珍貴的水資源為重要！根據水利署於民國108年的統計，該年度總供水量約莫為167.39億立方公尺，其中供水源主要依靠水庫、河川、現有地下水、海淡水及境外引水等，而這些得來不易的水資源則主要支撐維持農業、工業及生活用水的穩定。

農業用水

農業用水是指用於灌溉農田、養殖牲畜和漁業的所需用水。台灣的農業用水約使用一年總用水量的70.99%，從統計上來看，大家可能會認為農業貌似使用過多的水甚至浪費，但是這些灌溉用水，絕大部分會滲入土壤儲存補助成為地下水進而減輕地層下陷的社會成本，甚至被下游重複引灌使用；不像工業及生活用水使用後即成為無法利用的廢水。農業用水不僅為了灌溉，亦兼具維持水循環的生態效益。

工業用水

在工業生產過程中直接或間接使用的水量皆稱之為工業用水。約占台灣一年總用水量的9.98%。雖然工業用水僅佔台灣總用水量的一成左右，但是工業用水不向農業用水一樣易於回收再利用，大部分的工業用水多成為廢水，不但浪費，也對環境帶來強烈衝擊，因此工業用水的回收處理再利用及汙水排放相關政策需要我們時刻注意，不僅關注水資源的利用也保護環境！

生活用水

生活用水顧名思義即是我們日常生活所需使用的水，如:洗澡、煮飯及飲用等；約佔台灣一年總用水量的19.03%。根據經濟部水利署於109年統計，國人每人每日自來水生活用水平均使用量為289公升，較108年增加5公升。自來水造就我們生活的便利性，然而正是因為過於輕易地取得，造成生活用水的過度浪費；近年來的乾旱情形嚴重影響日常生活，我們更應該重新省思水資源的重要，節約用水，避免成為浪費水資源的兇手。

Photo Creidt: 行政院主計總處

三、台灣水資源問題

水庫缺水原因

台灣位於亞熱帶季風區，乾濕季節分明，（5到10月）為豐雨期，豐雨期的主要降雨來源是梅雨以及颱風，（11月至隔年4月）為枯水期，由於地形、風向的關係，台灣北部、東部仍會受到東北季風所影響，但中部、南部地區受到地形阻擋，所以降雨的機率會降低，所以是否能在豐雨期內儲存到足夠的水量是至關重要的！但隨著氣候變遷，台灣地區年平均降雨量的長期趨勢雖然不明顯，但全年各季節降雨日數均呈現減少趨勢，這樣對於原本降雨量就稀少的地區來說，無疑雪上加霜，所以該如何保留珍貴的水資源，正是我們需要檢討的問題。

水資源缺乏案例

2021年的旱災導致許多水庫的水量不敷使用，主要水庫除翡翠水庫外有效蓄水量均跌破一半，更有九座水庫蓄水量只剩約一成，白河水庫更是直接見底，而有些水庫甚至露出原本淹沒在水庫底下的建築物（如：永和山水庫的永安橋）於此同時，日月潭甚至露出湖底並長出青草等奇特景象，甚至位於石門水庫集水區的薑母島也因為水庫乾涸造成主要交通工具舢舨船擱淺難行。