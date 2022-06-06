氣候變遷對台灣水資源的衝擊：各縣市政府如何呼應2030年聯合國永續發展目標？
我們想讓你知道的是
隨著氣候變遷，台灣地區年平均降雨量的長期趨勢雖然不明顯，但全年各季節降雨日數均呈現減少趨勢，這樣對於原本降雨量就稀少的地區來說，無疑雪上加霜，所以該如何保留珍貴的水資源，正是我們需要檢討的問題。
一、背景介紹
氣候變遷的成因
影響著氣候有許多要素，科學家已經確定人類活動已成為一個主要的作用力。人為引起的氣候變化主要是由於大氣中溫室氣體含量的變化造成的，此外大氣中懸浮微粒（又名：氣溶膠，氣膠）的變化，以及土地使用的變化等也是氣候變化的原因。人為排放的溫室氣體自工業化時代（大約1750年）起增加。
目前大氣中的二氧化碳、甲烷和氧化亞氮濃度已達到過去80萬年以來的最高點。這些人為排放的溫室氣體和其他人為活動的影響遍及整個氣候系統，被認為非常可能是20世紀以來氣候暖化的主因。政府間氣候變化專門委員會（IPCC）於2013年發布的第5次評估報告指出，1951-2010年所觀測到的全球增溫，有一半以上極可能是由人類活動所致。
氣候變遷的影響
極端的氣候或天氣事件的變化是一般人談到氣候變遷時最關心的問題。政府間氣候變遷委員會第五次評估報告整理了20世紀中葉以來比較顯著的極端事件種類，分別出現在世界不同地方，包括：
- 白天和夜晚的溫度上升。
- 暖期及熱浪事件的增加。
- 氣溫極端偏低的白天和夜晚在減少。
- 極端降水事件增多。
- 多處出現乾旱，包括地中海、西非、北美中部、澳洲西北部等等。 6.北大西洋熱帶氣旋的頻率和活動自上世紀70年代以來有增加的趨勢，但因觀測資料尚短，確切原因仍無定論。
氣候變遷使水資匱乏
全球水資源絕大多數屬於人類無法使用的海水與鹹水（佔97.5%）， 而淡水中亦有將近70%屬於冰山或永凍層，30%屬於地下水，佔全球水資源中2.5%的淡水只有其中0.3%是人類真正可以使用到的。
全球氣候的溫室效應加劇了水資源缺乏的危機。科學家預測，全球氣候的暖化將使土地沙質化而導致旱情的嚴重。許多國家現在大量依靠地下水。但是地下水並非取之不盡。
水資源已是二十一世紀人類所面臨最重要的課題之一，根據聯合國發表的研究報告指出，全球目前有10億以上的人口無法取得安全的飲用水，而且每年平均有超過500萬人死於因飲水所引發的疾病，是全球因戰爭死傷人數的十倍。
聯合國同時提出警告，如果人類仍然以今天的速度消耗水資源，到2025年時，水資源危機將蔓延到48個國家，全球至少有27億人將因嚴重缺乏淡水而面臨生存的威脅，同時住在難以取得淡水或無法應付淡水需求地區的人口將達50億人之多，佔全世界人口數的三分之二。因為人口膨脹、環境污染導致水資源日漸匱乏，水資源引發的國際衝突將日益增加，過去50年中，為爭奪水資源所引發的衝突共507起，其中21起最後演變為軍事衝突。
二、台灣水資源利用情形
台灣因地形及氣候等因素影響，面對愈來愈嚴峻的水文條件如何有效的利用珍貴的水資源為重要！根據水利署於民國108年的統計，該年度總供水量約莫為167.39億立方公尺，其中供水源主要依靠水庫、河川、現有地下水、海淡水及境外引水等，而這些得來不易的水資源則主要支撐維持農業、工業及生活用水的穩定。
農業用水
農業用水是指用於灌溉農田、養殖牲畜和漁業的所需用水。台灣的農業用水約使用一年總用水量的70.99%，從統計上來看，大家可能會認為農業貌似使用過多的水甚至浪費，但是這些灌溉用水，絕大部分會滲入土壤儲存補助成為地下水進而減輕地層下陷的社會成本，甚至被下游重複引灌使用；不像工業及生活用水使用後即成為無法利用的廢水。農業用水不僅為了灌溉，亦兼具維持水循環的生態效益。
工業用水
在工業生產過程中直接或間接使用的水量皆稱之為工業用水。約占台灣一年總用水量的9.98%。雖然工業用水僅佔台灣總用水量的一成左右，但是工業用水不向農業用水一樣易於回收再利用，大部分的工業用水多成為廢水，不但浪費，也對環境帶來強烈衝擊，因此工業用水的回收處理再利用及汙水排放相關政策需要我們時刻注意，不僅關注水資源的利用也保護環境！
生活用水
生活用水顧名思義即是我們日常生活所需使用的水，如:洗澡、煮飯及飲用等；約佔台灣一年總用水量的19.03%。根據經濟部水利署於109年統計，國人每人每日自來水生活用水平均使用量為289公升，較108年增加5公升。自來水造就我們生活的便利性，然而正是因為過於輕易地取得，造成生活用水的過度浪費；近年來的乾旱情形嚴重影響日常生活，我們更應該重新省思水資源的重要，節約用水，避免成為浪費水資源的兇手。
三、台灣水資源問題
水庫缺水原因
台灣位於亞熱帶季風區，乾濕季節分明，（5到10月）為豐雨期，豐雨期的主要降雨來源是梅雨以及颱風，（11月至隔年4月）為枯水期，由於地形、風向的關係，台灣北部、東部仍會受到東北季風所影響，但中部、南部地區受到地形阻擋，所以降雨的機率會降低，所以是否能在豐雨期內儲存到足夠的水量是至關重要的！但隨著氣候變遷，台灣地區年平均降雨量的長期趨勢雖然不明顯，但全年各季節降雨日數均呈現減少趨勢，這樣對於原本降雨量就稀少的地區來說，無疑雪上加霜，所以該如何保留珍貴的水資源，正是我們需要檢討的問題。
水資源缺乏案例
2021年的旱災導致許多水庫的水量不敷使用，主要水庫除翡翠水庫外有效蓄水量均跌破一半，更有九座水庫蓄水量只剩約一成，白河水庫更是直接見底，而有些水庫甚至露出原本淹沒在水庫底下的建築物（如：永和山水庫的永安橋）於此同時，日月潭甚至露出湖底並長出青草等奇特景象，甚至位於石門水庫集水區的薑母島也因為水庫乾涸造成主要交通工具舢舨船擱淺難行。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
我們想讓你知道的是
為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：