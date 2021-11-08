金馬入圍者鄭人碩、鍾欣凌、艾怡良一起喝格蘭菲迪的那天，他們聊了些什麼？

熬到30多歲終於熬出頭的「碩哥」鄭人碩，2015年因為《醉．生夢死》獲得金馬最佳男配角，今年金馬58再憑《角頭－浪流連》入圍最佳男主角。而出道22年，跨足旅遊節目、兒少節目、舞台劇、電視劇的鍾欣凌，在拿過四座金鐘獎後，這次又以《當男人戀愛時》入圍金馬最佳女配角。從歌唱選秀節目出身的艾怡良，則憑藉細膩又充滿性格的音樂才華，在獲得兩座金曲殊榮後，首次挑戰大螢幕演出，便以《我沒有談的那場戀愛》入圍最佳新演員與最佳電影原創歌曲。

這三位金馬58入圍者，共享同樣的領路者精神。在格蘭菲迪的鏡頭下，他們各自展現勇敢的生命力，流露出最真最醇的電影靈魂。

鄭人碩｜在現實打滾出的絕佳演技，奠定觀眾心中永遠的碩哥

鄭人碩曾在訪談中說過這麼一段話：「當大家覺得我只能演藝術電影，無法往商業電影發展，我就決定再也不接藝術片，只往商業電影的方向前進。」在張作驥導演的《醉．生夢死》中演出牛郎舞男而一舉成名後，鄭人碩成為觀眾心中的「碩哥」經典。後來他又接演了幾部電影，如《自畫像》、《阿莉芙》、《上岸的魚》等，雖獲得不少獎項肯定，但似乎也被貼上「藝術片演員」的標籤。

「我們都一直想要突破自己。不要被定型之後，就覺得你只有這一個可能。因為演員沒有一定的可能。」

為了打破角色定型的魔咒，鄭人碩不放過任何機會，嘗試各種類型的電影與角色，想盡辦法突破自我、挑戰極限。2018年，為了出演黑道系列電影《角頭2：王者再起》，鄭人碩甚至實地走入黑道生活親身體驗，讓自己融入角色之中。

為了抵達那心目中的巔峰，鄭人碩從不停止演員功課，細心磨戲，苦心耕耘。在2021年的續作《角頭－浪流連》中，因為深刻演繹出角色阿慶的內在衝突與轉折，讓他踏上問鼎金馬影帝之路。

Photo Credit：威視電影 《角頭－浪流連》劇照。鄭人碩不甘於只做「台帥代表」，他要淋漓盡致的發揮演員的潛能。不管是藝術片或商業片，能讓他突破自我的好戲，他都演。

鍾欣凌｜昔日粉紅豬成功黑化為恐怖大姐頭，讓觀眾又愛又恨

甫以《我的婆婆怎麼那麼可愛》拿下金鐘戲后的鍾欣凌，緊接著又以《當男人戀愛時》入圍金馬最佳女配角。電影中她飾演經營收債公司的大姐頭「蔡姐」，徹底翻轉鍾欣凌出道以來的親和形象，笑裡藏刀、心狠手辣的陰險角色，讓觀眾印象深刻。

「做演員最怕的是進入不了那個角色。遇到這樣的瓶頸時，我會告訴自己，再勇敢一點點。」

雖然鍾欣凌自認電影演出的資歷並不多，但因為她面對每一次的演出，都願意勇敢的把自己交託給角色，也從不自我設限，積極嘗試各種可能。因此，無論是主角或綠葉，鍾欣凌都能為戲激盪出精彩火花，這可不只是靠觀眾緣，更是一名演員長久用心堅持下來的實力。

在戲外，鍾欣凌是家喻戶曉的明星，是觀眾記憶中親切的粉紅豬，也是許多人歡笑的來源。無法忽視的正能量氣場，帶點沙啞的可愛聲嗓，敢於做自己、同時又不怕打破自己的鍾欣凌，即使是反派角色，下一秒轉身、變一個眼神，她仍能令觀眾又愛又恨。

Photo Credit：金盞花大影業 《當男人戀愛時》劇照。「勇敢一點，走出舒適圈，才不虛此行。」憑藉這份信念，鍾欣凌在《當男人戀愛時》打破以往親切和善的角色形象，成功演繹霸氣的反派大姐頭，獲得觀眾一致肯定。

艾怡良｜第一次拍電影就上手？從差點被換角到勇闖金馬新人獎

第一次演電影就入圍的艾怡良，憑藉《我沒有談的那場戀愛》入圍最佳新演員與最佳電影原創歌曲。對於這些不期而遇、從天而降的機會，艾怡良內心驚喜，也充滿感激。尤其這次金曲歌后不只是初次挑戰演戲，還直接挑大樑演出擔任女主角，心理壓力與困難肯定是有的。不過，既然受到導演徐譽庭慧眼獨具的賞識，艾怡良也決定豁出去了，好好嘗試一番。

從演員訓練初期表現不符預期，甚至遭劇組暗示「如果壓力太大，我們可以從小角色演起」的艾怡良，到後來轉換狀態、把自己全然交出去獻給角色，這種勇於探索未知、不怕失敗的精神，讓艾怡良演技大爆發，演繹出影后級演員的實力，最終成就美好的演出。

「你沒有做，就什麼都不知道。你的生活本來就是一部電影，而你是主角。所以你會怎麼完成這部美好的畫面，全憑你自己。」

從歌手跨足到電影演員，艾怡良彷彿有著破繭而出的體會，也讓她看見演藝生涯更多不同的可能性：「我很敬佩演員的『耐力』，不論是在短時間內變成另外一個人、活成另一個樣子，甚至願意面臨無法抽離的風險。」這麼說著，卻也不禁遙想下一次演戲時再成為另一個自己。

Photo Credit：可米傳媒 艾怡良認為成為演員最大的挑戰，是身分的調整。因為創作歌手可以全然地做自己，但是演員是要演別人，把自己真空，沉澱再造。

加映彩蛋｜金馬巨星都在喝「格蘭菲迪」威士忌

影片中，鄭人碩、鍾欣凌、艾怡良聚在一起喝的，是格蘭菲迪23年頂級法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌，也就是將封存23年的單一麥芽威士忌，與頂級法國葡萄酒桶（cuvéecask finish）過桶而成的奢華之作。層次豐富、風味馥郁的罕見威士忌，最適合與金馬入圍巨星一同銘記歡慶時刻，綻放榮耀。

Photo Credit：格蘭菲迪 格蘭菲迪23年頂級法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌

面對未知，用勇敢領路。向每一位願意挑戰自我、探索未知的偉大演員致敬，因為他們願意奉獻生命，為藝術領路，美好的電影作品才得以誕生。誠如不斷追求無限可能、以領路者精神打造威士忌界創舉的格蘭菲迪，作為今年金馬58的贊助商之一，獨步獻上登峰造極的格蘭菲迪單一麥芽威士忌，與金馬巨星一同舉杯喝采，敬自己一杯勇敢。

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