新增1例本土、6例境外移入個案：87萬BNT疫苗到貨、開放預約殘餘疫苗讓醫院使用

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增7例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及6例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增1例本土個案（案16547），為印尼籍30多歲女性，長期在臺工作，11月1日因工作需求進行採檢，結果為陰性，11月4日再次因公採檢，於今日確診、Ct值40；已匡列接觸者5人，列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

發言人莊人祥表示，該個案看起來有可能是在感染之後沒有生成抗體，所以之後會針對二採PCR的結果做說明。醫療應變組副組長羅一鈞指出，有一成到兩成的個案在輕微感染之後，不會產生任何抗體，這個個案初步推斷屬於這一兩成，感染後病毒低且輕微、沒有產生抗體。

指揮中心指出，今日新增6例境外移入個案為5例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲，分別自法國、泰國、新加坡、越南、日本及柬埔寨入境，入境日介於10月22日至11月3日。

BNT疫苗87萬劑到貨、開放醫院使用剩餘疫苗

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第11批BNT疫苗87.17萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

陳時中表示，以前對COVID-19疫苗剩餘劑量的控制較為嚴格，有預約到、沒湊足一定劑量就會暫停施打，但現在開始都會開放，只要有預約到，即使要新開一瓶疫苗都可以開來施打。

另外，當天若有人預約施打疫苗卻沒有到，就開放剩餘量讓醫院使用，陳時中建議，可以先把可能的備選名單做準備，有剩餘量就即時通知，把疫苗做最有效、最大化的運用。施打對象方面，接種AZ、莫德納疫苗需滿18歲、BNT疫苗滿12歲、高端滿20歲，至於要施打第2劑者就照著建議時間，基本上是10到12週。

本週境外移入個案的基因定序結果出爐，羅一鈞表示，上週到今天檢出的8例基因定序結果都是Delta變異株，這8例有來自美國、馬來西亞、俄羅斯、南非等等的入境者，其中6例是突破性感染。目前國內累積共有189例個案屬Delta變異株，其中43例本土、146例境外。

另外，針對民眾對抗體、抗原快篩的疑問，羅一鈞在記者會上解釋差別，如果民眾擔心發病是不是COVID-19造成，就要做PCR或抗原快篩；而抗體快篩結果會需要比較複雜的判讀過程，要仰賴專業人士解讀，且打疫苗也會造成抗體陽性，所以食藥署沒有核准家用抗體快篩。

有媒體詢問，在春節10+4的居家檢疫規定發布後，有民眾防疫旅館15天想改成10天卻被拒絕，陳時中表示，訂房的爭議將回到《消保法》的相關規定，例如訂房何時可以取消或修改，他也對檢疫時程縮短造成民眾預定旅社的困擾表達歉意，並坦言是不得已的情況，但為了讓更多國人能夠在春節返台，呼籲民眾多多包涵配合。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範