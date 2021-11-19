保障網路資訊安全、跨區線上娛樂，NordVPN推出黑五限時優惠

VPN是網路使用者必備的安全服務，最大的用處是提升上網的安全性，讓你不用怕在瀏覽網路的時候被竊取隱私資料，但若想體驗更進階的VPN服務，自由的跨區使用串流影片服務，像是在台灣也能跨區看美國、日本的Netflix服務，甚至是流暢的遊玩跨國伺服器的網路遊戲的話，這時就一定要試試目前評價最高、功能最齊全、連線速度最快的VPN服務：NordVPN。提供最高等級的上網瀏覽隱私安全功能，更提供涵蓋全球60個國家地區的伺服器，以及最方便的解鎖跨國、跨區串流影片服務，加上每年最優惠的黑五特價，現在訂購正是時候。

NordVPN 提供完美上網隱私與安全

NordVPN的上網安全與隱私保障是最大的特色，首先，它的公司是在巴拿馬註冊，該國並沒有強制要求保留任何使用者資料，因此NordVPN其中一樣安全隱私特色就是絕不紀錄使用者的網路使用log，也不受歐盟、美國等地司法管轄，絕不會受到政治、法律因素干擾。

在VPN的安全功能方面，NordVPN採用目前仍未被破解過，也幾乎不可能被破解的軍用級AES-256加密技術，還可選擇IKEv2/IPsec、OpenVPN這兩種最主流也最安全的VPN加密協定，另外NordVPN更獨家提供兼具輕盈快速與高安全性的NordLynx加密協定供使用者選擇。NordVPN更提供讓防火牆無法過濾與阻擋的混淆伺服器功能，能夠突破ISP業者的封鎖，還具有能即時斷線，避免未加密網路資料暴露的Kill Switch功能，如果你因為工作因素需要最極致的安全隱私，NordVPN的雙重加密Double VPN技術以及Onion Over VPN也是額外可選擇的安全工具，不只是ISP業者與政府都無法追蹤、取得你的個人資料，就算再高明的駭客也只能束手無策。

Photo Credit：NordVPN 用 NordVPN 瀏覽網路，不論是ISP、政府、駭客，都無法取得你的上網資料。

跨區串流影片服務超順暢

VPN提供的上網安全隱私功能固然非常重要，但是如果要當作日常使用的話，網路連線速度絕對需要列入考量，NordVPN讓你不必因為安全性而犧牲實用性，NordVPN正是在AV-TEST測試中，不論上傳或是下載，都是最快的VPN服務，這樣的速度領先更不受地區的限制，在亞洲、歐洲、美國等地區，都是名列的第一，服務中囊括的 60 個國家地區，任何一個伺服器、任一種網路服務，都能提供使用者最快速的VPN連線。

Photo Credit：NordVPN NordVPN 在全球 60 個國家地區都有提供連線伺服器，總數超過 5100 台。

憑藉著遍佈全球各地超過 5100 台伺服器，在 AV-TEST的評比中，NordVPN 不論是上傳或下載速度都是最快的 VPN 服務。（資料來源：AV-TEST）

VPN的日常應用中，頻率最高的是跨國、跨區的串流影片服務，以剛結束的東京奧運來說，當時只要用VPN連到日本伺服器，就能免費使用僅限日本當地IP連線觀賞的NHK線上轉播服務，很多朋友都是這樣觀賞台灣轉播單位沒有提供的精彩奧運賽事，還有像是Netflix，以及剛進台灣的Disney+等串流影片服務，在不同地區也經常因為版權因素提供不同的影集、電影，這時就可以使用NordVPN的SmartPlay功能，也用來解鎖幾乎任何串流平台服務。另外，NordVPN的分割通道服務也是另一個非常實用的附加功能，讓使用者可用VPN服務跨區觀賞串流影片時，同時又用本地IP上網，非常方便。最後， NordVPN單一帳號支援最多6個裝置同時使用，並且支援Windows、Mac、Android、iOS等多平台，全家人都用也沒問題。

以 Disney+ 來說，台灣的 Disney+ 還沒有上架這部經典的犯罪偵察影集「尋骨線索」，但連線到日本伺服器就會發現已經在日本上架，而且還有完整中文字幕可以搶先看。

NordVPN：2021 最優惠黑五特價開跑

要體驗評價最高的NordVPN，現在申辦最划算，一年一度的黑色星期五優惠從 20021/10/27開始至12/1截止，原本兩年約286.8美金，黑五28折優惠只要79美金，換算後每個月只需90元新台幣，趁現在升級自己的網路安全最划算。

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