《永恆族》短評：趙婷想說「人之初，性本善」，兼顧娛樂性與哲學性的深層微光

週二試片看完《永恆族》的當下，幾乎能確定這是至今我最喜歡的漫威作品。

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Photo Credit: ©Marvel Studios 2021

《永恆族》基本上延續導演趙婷對於「人類存在」、「生命本質」的探問，只不過相較於《重生騎士》、《游牧人生》，《永恆族》扛著漫威大旗，在所謂「娛樂性」的訴求下，必須以某種更爲「華美豔麗」的姿態靠近觀眾，更浮誇的場面、更擺弄的武戲、更複雜的視效，以便符合「漫威出品」的統一基調。

不過，在這些更「大」的資源表面底下，趙婷並未迷失航道，在必要時長的飛舞筆墨後，仍舊揮灑出故事核心——人對真相的挖掘。

某程度上，趙婷實則幻化成不老、不死的「永恆族」，巧妙藉著不朽之身，悠悠回望人類文明發展的歷史長河，並審視其虛妄無度。跟隨趙婷的視野，她真誠地告訴你，人類是醜陋的、是貪婪的、是善妒的、是殘暴的、是虛假的，而在講求明快剪接、多變分鏡、複雜動作的商業大作中，趙婷反倒稍稍放慢腳步，透過永恆族試圖逼近人類的多重樣貌。

在這樣的凝視與逼近之下，趙婷中後段就有機會進一步告訴你，除了人類之外，變異族也是假的、永恆族更是假的，在某種接近神的象徵現形後，試圖混淆反派／英雄，拉出二元對立之外更深的思考範圍，片子就在層層謊言交織的包裹下，顛覆觀眾對於「相信」的表象，甚至帶點挑釁，勇於正面質疑人類的虛假自我。

因此，在這層意義下，《永恆族》就不僅是流於動作場面的困乏商業片，更不會只是同志、聽障、亞裔等政治正確的爛俗集合體，它是伴隨希臘神話的人性辯證，更是積極處理、接近「真相」的作品。

Photo Credit: ©Marvel Studios 2021

而在翻攪真相之際，趙婷透過過往顯而易見的詩意溫柔，去觸撫觀眾、甚至俯拾起人類歷史的無數血腥，《永恆族》還是那句老話——「愛是希望與救贖」，但在這類「真善美」的老調重彈下，趙婷總能在最對的戲、用最準的鏡頭、讓最合適的角色，講最對的話。真摯厚實，不顯造作。

最終，趙婷會在外太空看著水藍色地球，點醒觀眾，假象背後，是美麗的愛支撐起人性，而「挖掘真相，才有機會自由。」趙婷甚會再緩緩地和觀眾說上這句，從趙婷此前抨擊「中國是一個充滿謊言的地方」的言論視之，掙脫束縛後的自由真相將擺向何方，不辯自明。綜觀全片，這類說教台詞非但不令人反感，反倒在《永恆族》之中成為可愛點綴的導演印記。

至於片尾，依卡洛斯飛向太陽折翼崩毀，面對帶著些許悲劇性的自殺終極提問，類似卡繆（Albert Camus）口中唯一的嚴肅哲學議題，成了漫威宇宙中的最終轉化，也是《永恆族》片尾的底蘊——生命的意義是迫切的問題，替全片勾勒收束。

一部重金打造的商業娛樂片，兼顧娛樂性又能透出哲學性的深層微光，是趙婷讓觀眾看見的事。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航