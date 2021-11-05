菲律賓速食霸主「快樂蜂」3.5億收購迷客夏51%股權，台灣鮮奶手搖飲進軍東南亞市場

台灣珍珠奶茶即將在菲律賓引起風潮，菲律賓速食龍頭——快樂蜂（Jollibee）今（4）日宣布將以約1280萬美元（新台幣3.5億元）收購台灣連鎖飲料品牌迷客夏（Milkshop）51%股權。專家指出，台灣手搖飲在東南亞非常火爆，其中夠炫、口味甜是關鍵。

菲律賓飲料市場年成長達11%

隨著菲律賓近年人口與收入逐年增長，消費水準提高，有助於該國食品、飲料市場持續擴張，而國際知名飲料製造商，如可口可樂（Coca-cola）、生力（San Migue）以及雀巢（Nestle）等皆不斷在該國拓展版圖。

根據台灣駐菲律賓經濟組調查顯示，菲國非酒精飲料平均年成長率為10.4%，以茶、咖啡及其他熱飲成長最快，年成長率約為11%，金額可達到2739億菲律賓比索（新台幣1506億元）。

調查稱，菲律賓因為氣候炎熱，且當地民眾多愛甜食，目前台灣手搖杯業者，如日出茶太、五十嵐、一芳以及老虎堂等品牌已經進入菲國市場，大受歡迎。其中日出茶太（Chatime）於2011年進入該地，營運良好並持續成長，開設門市於2019年（疫情前），已經達到150家。

i-Buzz Asia菲律賓十大手搖飲品牌聲量調查指出，排行榜中台灣和菲律賓本土品牌各佔4家，澳門和中國品牌則各有1家。來自澳門的「澳門皇茶」以出眾的杯身設計、社群行銷已經擊敗日出茶太，成為菲律賓最受歡迎的品牌。

菲律賓本土手搖飲品牌，大多結合其他商品一併售賣，例如Black Scoop Cafe主打咖啡與奶茶；Chowking則將中華料理與珍奶搭配。唯一對台灣品牌構成威脅的Serenitea由留學台灣的菲律賓華人創辦，推出豆花奶茶廣受歡迎。

菲律賓速食龍頭快樂蜂（Jollibee）大動作收購台灣著名鮮奶手搖飲店迷客夏（Milkshop），引起飲料界關切。快樂蜂聲明指出，珍珠奶茶於1987年起源於台灣。迷客夏以使用高品質牛奶和天然原料聞名，在台灣、香港、墨爾本、溫哥華、新加坡擁有超過250家分店。

快樂蜂強調，疫情下，迷客夏去年銷售額仍達7470萬美元，這證明手搖飲產業橫跨各市場的強大吸引力。《關鍵評論網》採訪台灣手搖飲市場的業內人士指出，台灣珍珠奶茶在國際上知名且具有吸引力，目前於從全球六大洲，紐約到杜拜、威尼斯至柬埔寨都可以看到台灣珍奶的身影。

迷客夏鮮奶系列手搖飲進攻菲國

快樂蜂集團雖然在台灣比較陌生，但是集團是菲律賓繼生力啤（San Miguel Brewery）之後的第二家跨國企業，總部設在菲律賓帕西格（Pasig）主營連鎖速食業，提供熱狗、漢堡和炸雞等傳統美式速食，供應的可樂為百事可樂。

截至疫情前2019年，快樂蜂旗下餐飲品牌在菲律賓擁有3195間門店，旗下各品牌在海外共擁有1418間門店，合共4613家間門店。

業內人士強調，東南亞的手搖飲市場競爭非常激烈，除了六角集團（旗下日出茶太）外，還有歇腳亭（SHARE TEA）等，再加上國際飲料集團都來插旗，現在才進來（快樂蜂）有點慢。

《關鍵評論網》詢問東南亞專欄作家Jack Huang，他持不同看法認為，手搖飲在東南亞已經成為習慣，並沒有太晚進入的問題，反而是台灣品牌進軍時，有沒有做出自己的特色、創意。他直言，台灣手搖飲，這些年來非常「火爆」。

他觀察，以泰國而言，該地飲料消費喜歡花俏的東西，若能結合社群、網紅等素材，可以方便拍照打卡，店家多半絢麗的特調單品，藉此創造話題與討論，增加購賣意願與印象，就有不錯的銷售成績。

另外，他進一步指出，在東南亞取得「原物料」非常關鍵，如木薯粉、果凍粉穩定供應。Jack Huang強調，夠「甜」才有市場，除了重口味外，台灣手搖飲品牌進軍過程，也會有一定的在地化，也看好更多台灣業者，發展出更多不同的創意飲品於當地熱銷。

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核稿編輯：翁世航