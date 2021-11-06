2021/11/06,
國際

【未來大人物】聽台灣囡仔陳浩維，用15元MIT巧克力打入美國職場的故事

【未來大人物】聽台灣囡仔陳浩維，用15元MIT巧克力打入美國職場的故事

我們想讓你知道的是

1985年生的陳浩維，單打獨鬥闖蕩美國職場時，遇見了一群熱愛分享也願意互助的在美台灣人。1個人1間公司、對比80個人80間公司，這群在美國的台灣人串連後，互助資源比他們想得更龐大、訊息更快速且友善。「NEX Foundation 台灣未來基金會」的成立，幫助了許多孤單的海外就業孩子，也用自己的方式在對世界訴說台灣的好。

文：陳淑玲

那一年陳浩維獨自闖蕩美國職場，靠著一條77乳加巧克力成功打入同事圈中，他發想如果未來能靠這些經歷體驗幫助更多台灣人該多好！於是這位自稱為宅男的年輕人勇敢站出啟動了這場幫助全球台灣海外工作人的熱血計畫！

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Photo credit - NEX FOUNDATION
所有海外就業的台灣人一起團結力量大，這就是自組的國家隊。

一個人雖然跑得快、一群人跑得遠，隻身在美求職時覺得孤單的陳浩維發起串聯台灣隊人才的計畫，群體的力量幫助在海外求職的台灣人，更快更有方法融入海外職場、異國文化，「NEX Foundation台灣未來基金會」高喊：海外就業≠人才流失，而是延伸台灣國力！

出國後我們都是一家人

時序飛到2017年的美國西雅圖，那年已在美國就業的陳浩維，原本只邀了20幾名台灣好友舉行歡樂烤肉聚會，沒想到現場竟來了7、80名台灣人！大家一起聊美國職場文化、一起談旅外求職經驗、一同分享這有苦有甘過程…陳浩維忍不住想著，當年求職如果能有這些經驗分享，該有多好。看著眼前一位位和自己有著同樣台灣熱血的同胞們，他決定登高一呼：「邀大家團結職涯互助旅外台灣人、並且一同推動台灣文化吧！」

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Photo credit - NEX FOUNDATION
從2018年創始至今，成員已從美國遍佈全球。

那次發起的活動隨著現場台灣朋友熱情響應，開始有了向外無限延伸的效益。籌備一年，2018年以「職涯發展互助、拓展社交、發揚台灣文化」為目地的協會成立了，初期沒什麼經費，陳浩維與夥伴僅靠著志工式的互助與團結卻成為其後成立的「NEX Foundation台灣未來基金會」的最大動力。

初期組織裡的每個台灣人都以儘量分享自己在美工作經驗談、美國職場文化分享、搶先釋出公司可能職缺訊息給台灣人等這些資訊為主。陳浩維最初的想法是，靠著台灣人幫自己人的心態，總能搶先一點獲得職場訊息，更甚至能讓已經有工作經驗的「老鳥」，盡可能提供「菜鳥」融入文化大不同的美國公司，這些眉眉角角看似微小，卻大多是很多海外求職人的最大困擾，而陳浩維開心地分享說：「當時，我靠著超台灣口味的77乳加巧克力，成功打入同事圈子中！」

一條77乳加巧克力的影響力

稱自己是宅男的陳浩維說：「剛進入美國公司時，團隊只有我一個台灣人，怎麼熟悉跟主管之間的職場氣氛、公司文化等我根本沒人可問。像是想融入同事話題，但聊天內容或感興趣的運動我完全不同搭不上話！讓剛剛開始工作的我也非常困擾！」勉強自己加入不擅長的話題聊天一陣子後，陳浩維決定改變策略，他分享說：「台灣人與生俱來的『熱心與好分享』特質，真是最大支持來源！我開始經常性熱心分享來自台灣的食物，那時我送給同事們一條小小的77乳加巧克力，沒想到讓大家都很驚艷，也開始逐漸對台灣人的我產生好感與興趣。」靠著台灣小零食、台灣人與生俱來的熱情與感染力，讓他抓到了能更快融入公司的好方法。

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Photo credit - NEX FOUNDATION
慢慢在美國同事圈找出生存之道，後來陳浩維竟用一條77乳加巧克力交起朋友。

而組成協會之後的他也從其他台灣人分享中獲得更多的好方法，一群人一起分享在美工作的技巧與怎麼適應文化差異，另一方面，也共同推薦彼此，將很具台灣味、台灣文化的那面，從每個人身上開始宣傳起，讓更多美國同事認識台灣。陳浩維說：「大家都說到國外工作是人才流失，但我覺得不該這樣想，我們每個海外就業的人都是台灣國力的延伸、用我們的方式在推廣台灣！」

串聯全球人人都是台灣隊

從2018年創立「NEX Foundation台灣未來基金會」開始，至今來自全球各地的台灣人熱情響應，陳浩維看見的是台灣人深具強力韌性的實力與樂於分享的熱情感染力，至今雖都還是以志願者來組成，但他們卻不覺得苦。從工作的美國開始做起，號招全球海外工作的台灣人一起加入這個知識分享的團隊，台灣未來基金會從國外推廣回台灣，善用每個成員都擅長與熱於分享的經驗成為知識庫，在國內推出國際企業內部推薦分享平台、線上知識庫暨人才交流服務、海外職涯分享社群平台等，把整個海外就業台灣隊的資源與國內人才串連，真正的在實踐「海外就業就是國力延伸」的橋樑角色。

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Photo credit:NEX FOUNDATION
將出國就業當成國力延伸，更藉由自己力量人人都可是最佳外交官。

他更笑說，有些人會覺得他們在推廣的彷彿是政府在執行的政策與高度，但他卻不這樣想，這些有志一同的夥伴們，正積極打破「出國工作就是台勞、打工仔」的刻板印象，系統化的建立起全球台灣人才互助圈後，讓更多台灣人能有整個台灣隊撐腰，也更讓旅外之後的台灣人有了一條很明確的回家之路，他興奮的分享說：「整個台灣隊在打世界盃，我們用自己方式讓影響力跟競爭力一起提升，未來更希望成為全世界台灣人才互相連結的第一品牌！」

未來大人物不是典型的成功故事，是面對這個不完美的世界但不抱怨、捲起袖子去讓改變發生的進行式。

責任編輯：江怡蘋
核稿編輯：王銘岳


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