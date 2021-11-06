流浪犬貓餵食禁不禁？農委會首開線上會議，正反方激辯TNR、安樂死

環境資訊中心記者 孫文臨、鄭雅云報導

我國是否應禁止餵食流浪動物？由於輿論陷入兩極，9月27日農委會舉辦線上直播會議，邀集雙邊支持者對話。長達三小時的激辯後，雙方唯一的共識是「減少流浪動物的數量」，並勉強同意「生態敏感區」內的遊蕩動物原則上禁止餵食，並應移除。

今年6月，公共政策網路參與平台上兩則提案引發社會討論，分別是「我國應禁止餵養流浪動物」與「反『我國應禁止餵食流浪動物』之提議」，兩案皆獲得超過5000人附議。我國動物保護主管機關農委會須限期回應，農委會決定兩案合併處理，9月時畜牧處動保科已召開四場焦點座談會，分別蒐集雙方意見，27日是雙方首次透過線上會議對話，並全程直播。

提案雙方意見兩極，難達共識 | 資料整理／製圖：鄭雅云

餵食浪浪是「愛心」，對野生動物卻是殘忍

「我國應禁止餵養流浪動物」提案人葛瑞特（化名）：我們誤以為餵食遊蕩犬的行為很善良，但以生態觀點來看，人去餵食流浪狗，對其他野生動物而言其實很殘忍。

轟動一時的紀錄片《十二夜》2013年上映，引起台灣社會對於流浪狗安樂死的關注，2015年初，在動保團體的推動下，《動物保護法》修正案三讀通過，2017年起正式實施「收容動物零撲殺」制度（俗稱零安樂），針對遊蕩犬隻改採精準捕捉[註]、絕育回置（TNvR）的方式管理。

然而出於愛護生命的修法，卻也將遊蕩動物管理推入困境。由於源頭管理、收容量能都不足，零案樂政策實施以來，各地公私立收容所爆滿成為常態，儘管政府、民間力推TNvR，仍趕不上犬隻的繁殖速度。2020年包含放養犬隻與野外浪犬在內的全台遊蕩犬數量，正式突破15萬隻，較2018年統計數量成長幅度達6.19%。

遊蕩犬在野外，攻擊穿山甲、石虎等保育類野生動物的事件時有所聞，也對環境衛生、人身安全造成不良影響。

葛瑞特說，「野外不要有流浪動物」應是所有人的共同目標，而台灣目前禁止安樂死，只靠TNvR無法讓流浪動物減少。政府應該加強宣導禁止餵養遊蕩犬貓，並教育民眾流浪貓狗是可能危害生態的外來種。

會議直播畫面截圖

石虎滅絕近在咫尺，處境比貓狗更艱難

支持此案的學者大聲疾呼，「石虎只有500隻，我們沒有時間慢慢來。」石虎保育協會理事長陳美汀表示，很多人餵食是因為感受到流浪貓狗的飢餓，「但我們也是研究野生動物久了，才明白牠們的處境遠比貓狗更困難。」

他指出，野外的生態承載量有限，餵食貓狗就是在打破生態承載量，讓野生動物的處境更加艱難。然而他也表示，雖然希望全面禁止餵食，但考量實務困難，可接受「管理餵食」、「生態敏感區禁止餵食」等階段性措施，但仍應以全面禁餵、沒有遊蕩動物為最終目標。

特生中心助理研究員林育秀附議表示，2019年開始有石虎犬殺的紀錄，至今已累計14起。

「餵食只有百害無一利」，清大通識中心教授顏士清更指出，調查發現，餵養會讓浪犬數量增加，且動物福利低落，應朝向全面禁止餵食為目標，部分地區可開放餵食區，讓餵食逐步退場。

反對禁餵方：友善動物是進步象徵，餵食也可幫助減量

「反『我國應禁止餵食流浪動物』之提議」的提案人Vicky（化名）：人類遭受流浪犬隻攻擊事件不多，跟人類去犯罪傷害的刑事案件相比根本不成比例。

Vicky表示，公共政策網路參與平台過去曾有重啟安樂死的提案，但最終都沒有獲得超過5000人附議，顯見在台灣社會並不支持流浪動物安樂死。他認為，目前全世界沒有國家禁餵流浪犬貓，若通過該法，可能破壞台灣的國際名聲，「政府現在沒有安樂死，就是希望流浪動物可以好好生活。」

Vicky表示，流浪動物的問題應該著重在源頭管理，禁止繁殖、強制結紮，若不餵養可能讓流浪動物跑到野外覓食，對野生動物的危害更大。

台灣動物保育聯盟王唯治表示，友善對待遊蕩動物，是社會進步的象徵。要用禁止餵食或管理餵食去達成遊蕩動物減量，「等於要餓死牠們」，既不人道也沒有效用，反而會對人類造成困擾，也對野生動物造成傷害。

Photo Credit: 中央社

安樂死議題重回討論桌，禁餵提倡者：兼顧動物福利與生態環境

然而，遊蕩犬隻數量龐大，管理策略杯水車薪，仍有與會人士提議「恢復安樂死」。

生態工作者李宜龍提出應考慮恢復安樂死，認為是解決浪犬問題最有效的做法，如此流浪犬貓就不會攻擊野生動物和行人，也不會餓死街頭。

對此，防止虐待動物協會執行長姜怡如回應，台灣過去曾多年執行安樂死，也仍未解決遊蕩動物問題。對此，自然生態教育基金會研究員游崇瑋回應，那是因為過去沒有針對浪犬提出有效管理策略所導致，他強調「安樂死才是最人道的作法，你讓牠在收容所關到死，未必比安樂死更人道。」

台灣動物平權促進會研究員陳宸億質疑，「以高強度移除或安樂死處理遊蕩動物，台灣社會能接受嗎？」他認為，繁殖才是流浪動物增加的主因，「禁餵無法讓流浪動物消失，只是餓一點，但仍會持續繁殖。」他強調，餵食者並不想永遠把流浪動物留在街頭，餵食只是減量的目標，希望大家不要把餵食者想的這麼邪惡。

TNR是否有效減少犬隻數量？正反雙方爭辯不休

TNR是否能夠有效減少浪犬數量，則是另一個爭執焦點。台灣懷生相信動物協會執行長郭璇認為，餵食是假議題，該會近年在北北基進行遊蕩犬「高強度絕育」計畫，已有效減少當地浪犬數量。

台南市流浪動物愛護協會理事長郭順雄呼應，億載金城附近原有80幾隻流浪狗，「我開始餵食並同步進行絕育，發現數量隨著時間慢慢減少，現在只剩下3隻流浪犬。」他說，餵養是TNR很重要的方法，餵養要以減量為目標。

對此游崇瑋反駁，國內外推動TNR多年，「從來沒有光靠TNR就讓流浪動物有感減少、更不要說清零。」他指出，國外TNR讓浪犬成功減量的案例，都是搭配移除等手段才成功，但我國收容量能不足，不可能光靠TNR，就能在短時間內讓浪犬減少。

Photo Credit: 中央社

初步共識，生態敏感區先禁餵成折衷方案

王唯治強調，自己反對全面禁餵，野生動物的問題來自棲地破壞、獵捕濫殺，流浪動物並非主要問題。「我們關切流浪動物，也要保護野生動物，持續討論生態敏感區禁餵，希望解決流浪動物對野生動物的衝突。」

野灣野生動物保育協會代表廖朝盛則認為，應以全面禁餵為終極目標，但可以有過渡期。他認為，安樂死、TNR、禁止餵養應同時進行，才有可能盡快達到減量目標，把野外棲地還給野生動物。

林育秀提議，河道是野生動物經常利用的生態敏感區，但河堤上常常會看到有人餵食浪犬，建議「河道兩岸應優先禁止餵食。」並提醒，若只有河堤劃設禁餵區，也擔心會有人在禁餵區的邊界餵食。

會議尾聲，農委會畜牧處代表表示，早已預期該議題的意見紛歧，無法透過幾場會議就達成共識，農委會希望建立一個良好的溝通管道，讓大家都能參與討論。林務局代表則說，會整理生態敏感區的相關資料，作為後續討論的參考。

註解

精準捕捉：零安樂政策實施後，因收容空間不足，各縣市針對遊蕩動物的收容門檻提高，僅針對民眾通報、兇猛具攻擊性的犬隻加以捕捉收容。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航