【關鍵專訪】高美館館長李玉玲談《泛・南・島藝術祭》：藝術文化似水延綿，在相遇與碰撞之後和解、復甦

來自海洋的召喚，在海上相遇

「一片汪洋大海裡：既然有我們所知道的最巨大的哺乳類動物，說不定也有碩大無比的軟體動物和看起來叫人害怕的甲殼動物，如一百米長的大蝦，或二百噸重的螃蟹！ 為什麼不能有呢？」 ——19世紀法國著名小說家、劇作家及詩人儒勒・凡爾納《海底兩萬里》

海洋的寬容與大度，具有包容萬千的堅韌，也有的浪捲四方的波瀾壯闊，自古以來是詩人、文學家、藝術家，甚至是許多云云眾生心裡靜謐的、沈穩的、或是激昂的秘密之所。海洋的千姿百態幻化成紙張上自在優游的詞彙，或是畫框裡、鏡框下的永恆瞬間。

然而海水是湧動不止的，流動在時間此等看似虛幻卻十分真實的事物之中，宛如普魯斯特筆下的似水年華，也在文化與文化之間川流不息，成為相遇與碰撞的場所。

「河流永遠在流動，從《靜河流深》到這次的《泛・南・島藝術祭》，因為海洋的連結才會有這麼多異文化的相遇。文化相遇本是美好，可是因為奇風異俗帶來不理解，因此才有所謂的文化衝突，但是最終，我們希望能夠找到可以真正重啟對話的可能性，並以一種趨近的價值共存。而不是我了解你，我也尊重你的不同，但是我們繼續過著各自的生活」高美館館長暨展覽總策劃人李玉玲，以海水的流動，比喻館方期盼藉由《泛・南・島藝術祭》為社群帶來的意義。

Photo Credit: 中央社 李玉玲（左）

「我們提出了一個新的視角來關照所謂的現代性。而不是像後現代，也就是所謂的眾聲喧嘩，只有cacophony（雜音），但沒有symphony（和音）。當然大家都知道因為過往過度symphony（和音）產生了問題，但是過度的cacophony（雜音）也會產生另外的問題，就是那種只是（呈現各自的）差異性而已。」

透過《泛・南・島藝術祭》，高美館館方嘗試從海洋的視角，透過三個不同的主題將這些差異串起，促使來自不同文化的藝術家、藝術作品在海洋的召喚下再次相遇。

而高雄作為海港之都，成為凝聚眾人之力的場所，在海洋即是生活的狀態下讓藝術家與來館民眾用各種方式進行對話，激發共鳴。「我在帶導覽的時候，進一步跟觀眾描述作品細節時，大家就會開始回想海洋的流動，或是人乘著船遇到什麼樣的事情等，像是張致中的作品也會去訴諸搭船的身體感，或是去談太平洋不是一個很固著的概念……我覺得大家的共鳴是很強的。」展覽策展群成員之一，同時也是本展展務統籌的徐柏涵如是說。

在相遇與碰撞之後和解、復甦

貼合展覽的中心概念，《泛・南・島藝術祭》分成三個主題，即「從已知到未知」、「暗黑島嶼」以及「生生流轉」，強調的是三個人類文化上所經歷的過程：「相遇」、「碰撞」與「和解」。

展覽以日本藝術家杉本博司的作品《海景系列》作為開端，展示萬物初始的狀態下海洋的真實風貌。藝術家張致中的《海不平面》也在幽暗的展場燈光下，被投射在不同的大型布幕。

從天花板上垂吊而下的布幕，隨著展覽現場的流動隱約來回擺動，其所具備的不穩定性以及隨著人流而擺動的特性，促使觀眾透過身體感，在欣賞作品時感受那種「海看似是平的，但仍舊會來回震動」的狀態。

Photo Credit: 王世邦攝影 杉本博司《海景系列》

Photo Credit: 王世邦攝影 張致中《海不平面》

而在「暗黑島嶼」的主題之下，藝術家邱杰森、莫珊嵐創作的《雅加達事件簿》運用實際存在的物件與人物：《東印度水路誌》與荷蘭籍繪測員創造出一個充滿戲謔感的虛實世界。他們幾乎還原了當初殖民者抵達殖民地的狀態，然後透過反轉地球儀的陸地與海洋區域，來凸顯人們對海洋的依賴與刻板印象。

Photo Credit: 王世邦攝影 邱杰森&莫珊嵐《雅加達事件簿》

藝術家東冬・侯溫的作品《Hagay》也透過展現男性與女性、當代與傳統之間的對立，來辯證這個源自於太魯閣族族語的「hagay」與身分認同的關係。

本次展覽另一主題「生生流轉」中還有一件戶外作品，也就是建築師盧建銘的水系生態復甦計劃《南島原生與復甦行動》與藝術家劉哲安竹編作品《Tuturu ki Pusul》的結合。

致力於推廣原住民生活文化的盧建銘建築師，自李俊賢前館長時期就為高美館打造以海漂植物為標的的南島園區。在李玉玲館長的邀請之下，盧建銘建築師帶領原專班學生在高美館園區重新梳理後，恢復園區植物生態的多元性。藝術家劉哲安，則是將竹編等傳統手工技藝融入當代生活，創造出充滿延續性卻又不失創新的編制作品。

Photo Credit: 鄭景陽提供 盧建銘

「美術館與兩位老師合作也是因為在當初討論時，館長提出以『有機地景』的全新概念，透過植栽，重新為美術館園區導入文化生活與教育課程。」負責執行戶外展區的策展人員蔡佳文對「生生流轉」的含義進行更深層的註解。兩件作品不僅是傳統技法展現了全新的意象，更是象徵了大自然綿綿不絕的生命循環與生機盎然。

除了李玉玲館長以及館內策展團隊之外，館方也邀請了兩位來自紐西蘭的國際策展顧問，為展覽提供展示方面的建議。策展人們最終討論並邀請了23組藝術家，成為《泛・南・島藝術祭》的展覽內容。為了更好地呈現作品的樣貌以及作品所蘊含的複數意義，策展團隊在有限的場地空間裡，強化三大主題之間彼此的連結，同時兼顧作品的對話空間。

Photo Credit: 高美館提供 推廣活動：盧建銘說明鱧腸功用。

在動盪不安之下，展覽如何再現風華？

從2019年開始，高美館的策展團隊便開始籌劃《泛・南・島藝術祭》的內容。他們以相關主題的論壇與工作坊作為起點，開始擬定執行的方向與展覽內容，並在之後陸續與參展藝術家接接洽，甚至是協助創作。而到了2020年，他們完成了前導概念本，也因爭取到中央補助而有機會進行戶外作品的籌備工作。

對於戶外園區的工作期程，執行人蔡佳文表示：「我們因為申請到中央補助而能夠開始整理戶外環境，在工程進行一個段落時，館長在裸土上仍舊有發現入侵種小苗，所以開始跟團隊一起討論，邀請藝術家前來進行環境營造的可能性，同時也希望這樣的創作模式能夠成為美術教育的一環，從美術館這邊擴散出去。因此館方在最後與擁有豐富經驗的盧建銘老師取得聯繫。」也就是說，戶外的園區工作先由盧老師開始，再進一步邀請劉哲安藝術家進行創作。

Photo Credit: 李建霖攝影 覆瓦狀莎草

然而2020年COVID-19疫情的到來，也曾一度影響整個工作進度。由於疫情影響了全球的班機航班時間，高美館曾一度面臨國外作品無法到台灣的困境，所幸最後在各方通力合作的情況下，作品在今年如期抵達。但是，策展團隊最後還是因為台灣社會進入嚴格的防疫階段，而不得不暫時停止布展。

徐柏涵說到：「我們還算蠻幸運的，在下定決心布展之後，到7月17日剛好台灣疫情趨緩，我們可以正常開館了。那時候大家真的很開心，因為本來想著布展之後如果不能開館，我們就將作品以線上展覽的形式呈現。」

所幸在整個過程中，策展團隊已準備好使用不同的方式克服、應對。雖然許多藝術家因疫情無法前來美術館布展或參與開幕，但科技的進步也讓線上聚首成為一種可能。

「戶外的話可能沒有像室內展場一樣受到那麼大的影響。不過兩位老師也因為疫情而無法太常過來高美館完成作品，使得現場的觀察與對話比較沒辦法發生，而植物地貌也變得較無法掌握。」執行人蔡佳文說明了疫情對戶外展區的影響，同時也提到常來園區的民眾對藝術家與創作計畫的關懷。

民眾也會好奇藝術創作的內容，希望能夠與藝術家進行交流，不過疫情卻使得互動變得較為困難，只能待日後情況允許之後才能進一步對話。

Photo Credit: 高美館提供 推廣活動：學員協助去葉子取莖。

藝術的洋流相互湧動，文化在大海中喚起生命

《泛・南・島藝術祭》是李玉玲館長提出的「大南方多元史觀」框架之下的藝術展覽。而「大南方多元史觀」也是延續著李俊賢前館長對南島當代藝術的關懷，對「南方」概念進行的多重詮釋。

高美館「大南方多元史觀」的概念雛形，奠定於2017年的「南方：問與聽的藝術」研究展，其中「南方」的概念隱喻了一個被犧牲、隱形與消音的對象。

不過與過去「南方」所傳達的形象與狀態不同，《泛・南・島藝術祭》所帶來的「南方」與「南島」形象並不像過去一樣負面。在《泛・南・島藝術祭》的三個主題框架當中，藝術作品展現的是藝術家背後的文化與歷史脈絡，而並沒有化約成「中心／邊陲」或是「保全／犧牲」的對比。

也就是說，展覽的焦點聚集在「相遇」、「碰撞」與「和解」的過程，以及藝術家文化背景，而不是社會或政治狀態的展現。《泛・南・島藝術祭》所帶來的觀點雖承續著過去，但卻與過去的概念截然不同。藝術與文化回歸到被討論的中心位置，觀眾得以透過藝術品了解到不同的文化脈絡。

「其實很多人也會關心地問：那美術館還有沒有要做原住民藝術？以前所謂南島的展覽還會不會做？我就說會做，但是不會像過往以具有南島血緣、身份的藝術家作品為主的策劃方式，而是要把『南島』的概念液體化，更加擴延，並嫁接進入我們高美館近年所研究策劃的『大南方多元史觀』策展脈絡」對於《泛・南・島藝術祭》與南島文化之間的關係，李玉玲館長如此解釋。

《泛・南・島藝術祭》想要回歸到主題本身，而非藝術家身份來討論一些人類社會共有的議題。此外，《泛・南・島藝術祭》的展覽內容，也並沒有為藝術品或藝術家畫出地域疆界。

然而在主題「泛」與去疆界化的展覽內容框架背後，除了能夠增加整體話題的開放性外，會不會因無法聚焦而模糊了焦點？或許也是一個可以進一步思考的問題。

「如何讓藝術品進行有更拓延的對話？而這個對話是有意義的，不只是形式上的抽樣？」李玉玲館長與館內策展團隊透過《泛・南・島藝術祭》尋求不同於以往的對話方式，向世界提出另一種能夠在多元之中產生共鳴的視野。

展覽資訊

名稱：《泛・南・島藝術祭》

地點：本館 高美館101-104展覽室

時間：2021.07.17 - 2021.11.14 本館 高美館101-104展覽室，定時導覽：週二~周六 10:30、14:00│週日 10:30、14:30

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航