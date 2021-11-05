中國公民記者張展報導武漢疫情後被捕，在獄中絕食體重剩一半，人權人士：「她有可能真的死在監獄中」

中國記者張展在2020年武漢爆發COVID-19疫情的封城期間，進入武漢用做第一手的實況報導，但在影片發佈了幾個月後，張展5月因「散布謊言」被捕，最後在12月以「尋釁滋事」的罪名被判處4年有期徒刑。

張展今年38歲，原本是律師、後來才成為公民記者。她為了表明自己的清白，被捕後就開始絕食抗議。歷經數月，無國界記者組織（RSF）3日發聲明指出，張展最近和家人有過視訊通話，身高177公分的她現在體重不到40公斤，無法正常行走，甚至在沒有人協助的情況下無法把頭抬起。

「我們呼籲國際社會向中國當局施壓，趁還來得及的時候確保張展能被釋放。」無國界記者組織東亞辦事處主任艾瑋昂（Cédric Alviani）表示：「她只是在履行身為記者的職責，她根本不應該被拘留，遑論被判4年刑期。」

張展走入武漢醫院拍攝真實情況，卻被判「尋釁滋事」

張展在當時於YouTube頻道上傳了非常多在武漢實地拍攝的影片，場景多半在社區與醫院。在一段13秒鐘的影片中，武漢人民醫院的急診室走廊上排著一張張的病床，藍色的氧氣瓶就擺在床邊。在另一段影片中，張展走訪華南海鮮市場，並質疑當時的清消工作究竟是「消毒」還是「滅跡」。

根據《紐約時報》的報導，張展在武漢揭露政府於疫情爆發初期的情況，包含當時的封城措施、以及封城對居民生計和自由的影響。在政府盡力展現防疫成果的同時，張展的報導挑戰了當局，她被判的「尋釁滋事罪」在中國常常被拿來對付異議人士。

張展以前的律師張科科向《紐約時報》指出，張展被捕前的體重約75公斤，如今只剩不到40公斤，從她開始絕食起，當局也曾插管餵食她，並綁住她的雙手。張展的母親邵文俠指她在一種「半絕食」的狀態，只吃水果和餅乾，不吃肉、米飯或蔬菜。

張展的哥哥張舉日前在推特上寫道：「她那麼倔強。我覺得她可能活不了太久了。在即將到來的冷冬，如果她沒有堅持過去，我希望世界能記住她原來的樣子。」

張展的朋友、中國律師彭永和向《紐約時報》表示，當局不太可能將張展提前釋放，雖然中國有保外就醫制度，但絕食抗議恐怕無法滿足條件。如果張展的健康沒有改善，「她有可能真的死在監獄中。」人權組織「人道中國」的理事王劍虹說道。

4名公民記者因報導武漢現場被捕

2020年至少有4名公民記者因為在武漢封城期間報導當地情況，而一一被逮補、失蹤甚至入獄，除了張展外，還有陳秋實、方斌、李澤華等人。

根據《法廣》的報導，陳秋實在武漢封城期間探訪多家醫院、殯儀館、社區，並把影片上傳網路，他在2020年2月6日採訪完方艙醫院後就失聯。直到隔年9月30日，署名陳秋實的貼文在推特上被轉發，文中提到他要在跨年夜舉辦「慈善搏擊比賽」，並描述自己在人生至暗的時刻被搏擊運動拯救。

至於武漢市民、公民記者方斌，他在2月10日被警方逮捕後，至今音訊全無。

除了因武漢報導而被逮捕的個案外，無國界記者組織指出，另外還有10名在中國的新聞自由的捍衛者正被拘留當中，包含調查記者、無國界記者組織世界新聞自由獎得主黃琦，以及銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海、維吾爾族學者伊力哈木‧土赫提（Ilham Tohti）。

西藏的導遊共卻津巴（Kunchok Jinpa）因為向海外媒體提供西藏抗議活動的資訊而被捕，無國界記者組織指他因為受到虐待而去世，諾貝爾獎得主劉曉波、異議人士楊同彥皆於2017年因癌症去世，他們在獄中都沒有受到治療。

中國在2021年無國界記者組織的新聞自由指數中，於180個國家裡排名177名，目前至少有122名記者被拘留當中。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範