日本「社區營造學校系統」的本質（下）：表面上連結到社區營造，往下深掘還有團隊建立、自我察覺

算一算，從我開始在台灣到處講日本社區營造學校系統的事，也已經第三年了。

從三年前最早在花蓮開始，從南到北，從公私立大學到公私立單位，我也走過不少地方，除了講座跟分享會以外，執行面上，以「東京裏物語」名義在試辦第一期，同時也把這些套一共半年六堂的課程，以單次或一學期的方式跟各單位合作，為了走出「台灣模式」我也下了不少功夫。

直到今年，跟某個工作站合作，總算找到可以中長期配合的夥伴，也順利上完第一期完整課程，在這裡想跟大家分享一下我個人的心得。

心法與方法：不只用大腦學習、也用身體學習

之前朋友的教授說過「一流的倡議者，也比不上三流的實踐者」，這句話我個人非常贊同（不過沒有一流的倡議者，實踐者們可能很難拿到經費，所以還是需要互相合作、互相尊重）。

在實際帶領課程時，我擔任的並不是講師，而是引導師。

引導師的工作不是教給學員們什麼東西，而是讓學員們在一個能感到安心、舒適的環境下自由、自發地發表意見。在台灣受過教育的人應該都知道，大部分上課結束後大家都是一陣沈默，最後老師上到一段落問「大家有問題嗎？」再度迎來一陣沈默後下課。不過這種情境是最差的學習，沒有互動，沒有反饋，沒有交流，聽者聽完一套，就對那一套東西自己下了註解然後結束。無論對於講者還是聽者來說，都不是好事。

因為這套流程下來，我們等於放棄了思辨、放棄了討論、也放棄將所學內化的過程。這樣僵化的學習方式，在人生中無論套在哪種學習，都不是件好事。

就如標題所說，我們學習不只要用大腦，也要用身體各部位的肌肉去記憶，不是聽完課回家反覆苦讀就會了（我想回去反覆苦讀的人應該也很少吧）。

拿引導這件事來說，我人生30幾年，當過業務、也在各個階段有過跟各種人交談的經驗，我講話是什麼風格，早就已經根深蒂固，那要怎麼改變這個風格，需要很有意識地講每一句話，注意每個發言的情境。尤其是當個引導師，講話風格太強烈，在很多情境下不太適合，這時候就要避免反射性的發言。

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雖然我只用一句「反射性發言」帶過，但要避免、進而做到有意識的發言，對於講師、業務、或是任何一個需要大量講話工作的老手來說，應該都有一定難度。這時就需要透過反覆不斷地練習，來讓身體記住。

用身體學習，不只在運動上，畫圖寫字、說話聽話都很需要練習。

這就如同我之前提過多次的心法與方法一樣。

學會了怎麼做，詳細步驟怎麼執行，這只學了功夫的套路跟做事的方法。想要融會貫通，成為高手，就必須從每套理論的核心想法接觸，再經過無數操作練習，討論與改良，才能慢慢修得「心法」。

就像我對大家講的一樣，我也對自己說，只在台上打打嘴炮，說日本哪些做得多好多棒，或說日本哪些做的其實很爛，在不執行的狀況下，那些東西永遠是別人的。日本會有今天這些成果，也是走了很多歪路，犯了很多錯誤累積而成。台灣想直接照搬，絕對不可行，首先國情民情、國力國土面積等等因素不同，其次是我認為更最重要的部分，就是日本在走歪路時，也累積了很多經驗、成果與人才，那些東西絕不會消失，而是把經驗傳承累積下去。

日本政府計劃常常是三年一期，在上千個地方政府中，也只有幾個能看的案例，更不用說台灣一年一期拿到案子前置準備好就要馬上驗收，這種高壓高效能低預算到底可以累積什麼東西下來，我實在也不好說。

大家愛說地方創生，日本是以60年後也能維持一億人口的時間線跟規模作規劃的，台灣呢？60年後還有中華民國嗎？60年後我們會在哪裡？在這種不安之下，會想要短線經營也無可厚非，但這就是我們要一直走下去的路嗎？這題我沒有答案，就留給各位讀者吧。

但國家跟政策是一回事，個人生涯又是一回事，要怎麼把這些能量跟知識留在自己身上，還有留在民間團體，我覺得是當務之急。

軟性的專業：接住每一個受傷的自己

有次上完內在家庭系統，以我的理解，他的內容大概就是把每一個心靈上受過傷害的」部分「視為一個個單獨的人格，想要療傷就必須先跟這些人格溝通、合作（講者說這現在是有爭議的理論，同時也提出了自己的實際案例跟見解）。

一般來說，我們若沒辦法連結到那些自我批判、或是受傷害的人格，是因為自我覺察還太弱，這部分可能又要另外獨立來探討，不過要是成功連結到那些人格，就會發現他們都用自己的方式在「保護」主人不受傷害，偏激一點的甚至會使用傷人、自殘或自殺等手段，但追溯那些行為的源頭，都是一種自衛行為。

反過來說，各種自我實現、燃燒生命式的努力，可能也來自某種創傷跟自我防衛機制，只是他們用比較好的形式被呈現出來，成為某種社會成就，因此那些人們就會被讚揚，但在此同時，也不代表那些人內在的傷已經被治癒了。

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所以無論社會成就高低，大家或多或少都需要療傷。

而要成為那個可以引導人們自我療癒的人，是需要很強大安定的精神跟專業支撐的，無論是傾聽或是引導都是。在各個社交場合裡，我曾遇到各式各樣的人，年輕有為意氣風發、社會成就顯著的少年少女，年過半百才發跡暴富，急於在言行中證明自己很行的大叔，還有另一種，精神穩定，不急著證明、也不急著追求什麼，光只是存在跟簡單的交談就可以讓人感受到強而有力的人。

要比喻的話就像一塊海綿，可以無止境地吸收各種情緒跟意見，不會讓人不舒服，卻也讓人無法忽略他的存在。

跟正常人的談話中，對方無論用什麼方式，靜下來我多少都可以讀出對方是想用什麼態度來表現一些什麼東西。光最單純的「我比你行」「我比你弱」「我們是對等的」這三件事依照不同圈子跟不同社會階級，就有無數種表達方式。但無論如何只要人們互相接觸，在交談中就會看出大家有各種意圖。

在這樣充滿各式目的的人際關係中，想理出頭緒，幫助人連結到自己的渴望或是傷痕這些最脆弱的部分，無疑是非常困難跟專業的。這部分現階段雖然沒辦法靠證照或是考試來分個高低，但應該就是我遲早會面對的難關。

結語

社區營造學校系統。表面上似乎是連結到台灣傳統認知的「社區營造」，其實這套系統上有組織建立跟團隊建立，過程內有從想法到企劃立案的過程，而往下深掘還有自我療癒、自我察覺等等，真的是越挖越有趣。

想連結M型化社會上下兩個極端，大概就是要讓大家彼此了解我們都是受過傷的人，只是有人療傷的方式是實現社會大眾認同的成就，而另一部分的人卻要靠自傷與傷人；那想要平等的連結台灣與日本的，是不是也能以同樣的出發點來實現？就讓我繼續走這條路，看看盡頭有什麼風景吧！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航