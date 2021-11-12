【繪本】林廉恩《HOME》：以精巧詩意的方式思索空間，在波隆那書展寫下台灣歷史新頁

文：如遇

不論去到多遠的地方，因為知道家在哪裡，有了安定的力量。─ 林廉恩

林廉恩2020年出版的繪本《HOME》風光橫掃國內外圖書大獎，一舉奪下「波隆那書展拉加茲獎故事類首獎」、「台北書展大獎兒少類首獎」及「金鼎獎兒童及少年圖書獎」。她用生活中隨手俯拾可得的素材，拼貼出家的面貌，讓我們思索家的意義。

日常的拼貼，永恆的鄉愁

當林廉恩以《HOME》奪下2021年「義大利波隆那書展拉加茲獎故事類首獎」（Bologna Ragazzi Award - Fiction）時，已悄悄寫下了歷史。這是台灣有史以來，第一次獲得此項殊榮。這本風光橫掃國內外圖書大獎的繪本，同時獲得了「台北書展大獎兒少類首獎」及「金鼎獎兒童及少年圖書獎」。

林廉恩擅於使用壓克力、水性蠟筆、拼貼進行創作，曾兩度入選2015、2018波隆那兒童插畫獎。《HOME》是廉恩根據她2018年入選波隆那插畫獎的作品《台灣印象》發展而成的繪本，她用生活中隨手俯拾可得的素材，拼貼出家的面貌，讓我們思索家的意義。自由隨興的拼貼手法展現了活潑的生命力，精心設計的巧思和高超的拼貼技巧為圖像帶來豐富的閱讀樂趣。

Photo Credit: 林廉恩 《HOME》是廉恩根據她2018年入選波隆那插畫獎的作品《台灣印象》發展而成的繪本。

《台灣印象》是廉恩為了紀念齊柏林導演而創作的系列插畫，她參考「看見台灣」紀錄片空拍的視角，用拼貼的方式，描繪出導演眼中美麗的家鄉。看著那一幅幅從空中鳥瞰的故鄉大地，似乎能感受到導演遙遠而深情的凝視下，心中永恆的鄉愁。

我們有多久沒有凝神注視自己生活的地方呢？飛得又高又遠之後，家變得渺小了嗎？波隆那評審團也特別指出，新冠疫情彰顯家是世界上最重要的地方，《HOME》以精巧詩意的方式思索空間，使用各種材質拼貼出一個像家一樣，會讓人一再造訪的世界，讓我們思索家的意義。

Photo Credit: 林廉恩 《台灣印象》是廉恩為了紀念齊柏林導演而創作的系列插畫，她參考「看見台灣」紀錄片空拍的視角，用拼貼的方式，描繪出導演眼中美麗的家鄉。

廉恩喜歡研究媒材，一開始嘗試拼貼時，使用的是自己畫的壓克力素材和紙膠帶，但現在更喜歡用身邊隨手俯拾的素材來拼貼，享受與媒材碰撞的意外發現與驚喜。

創作《HOME》的時候，她使用的都是生活中的素材，像是：廢紙、傳單、包裝紙、描圖紙……，因為創作就是生活。她描繪的地景樸實且日常，擁擠而雜亂的街道、互相問候的人們、時不時出現的電線桿，讓人倍感親切。

廉恩在圖像中隱藏了許多巧思，比方說，刻意留下的文字，以及帶領讀者出發的小發財車，啟程時會變身為琴鍵，你彷彿能聽見它框啷框啷的聲響，而一路上，從身後滾過的波濤聲，從耳邊呼嘯而過的風聲，讓旅程中多了聽覺的饗宴。

Photo Credit: 林廉恩 創作《HOME》的時候，廉恩使用的都是生活中的素材，像是：廢紙、傳單、包裝紙、描圖紙……，因為創作就是生活。

故事簡介：人生最幸福的事，就是走在回家的路上

故事是這樣的，有隻鳥兒一路跟著藍色小貨車，越過交流道、跨過大橋，來到鄉間，經過了樹林、經過了海邊、經過了稻田，從白天到了黑夜。為什麼鳥兒一直跟著藍色小貨車呢？原來它急著回家呀。故事最後，所有人都回到了安心的地方。廉恩以「陽台上一家人的鞋，和急著踏入家門的腳步」，詮釋了她心目中的「家」。你心目中的「家」，是怎樣的畫面呢？

Photo Credit: 林廉恩

不論去到多遠的地方，因為知道家在哪裡，有了安定的力量，最後始終會回到出發地，將自己拼湊完整，然後繼續接著，走向下一段旅程。——林廉恩

家，是拼貼的日常，是遙遠而深情的凝視，是我們出發之後，最後回去的地方。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航