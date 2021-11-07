強勢回歸還是借題發揮？「TRUTH Social」能否靠川普的號召力，挑戰社群媒體壟斷？

前美國總統川普強勢回歸！10月20透過發言人，宣布打造一個跨社交、新聞、娛樂的媒體平台TMTG，以報復FAANG等大型科技公司年初對他的「暴政」。TMTG首先將針對Twitter及Facebook，推出社交平台「TRUTH Social」。

創新點：透過與SPAC合併成為上市公司，創造公司價值，並由他方負擔營運資金。

因違反媒體平台政策而被封鎖

美國前總統唐納・川普（Donald Trump）回來了！這位在今年初被眾多主流媒體封殺的爭議性人物，10月20日透過他創建的「川普媒體和技術集團」（Trump Media and Technology Group，簡稱TMTG）宣布，他將推出自己的社交媒體平台「真相社交」（TRUTH Social），預定在11月推出僅提供受邀嘉賓使用的測試版，然後於2022年第一季向全國推廣。

有興趣加入TRUTH Social的人士，現在可以造訪網址www.truthsocial.com來註冊邀請名單。

過去川普最喜歡透過Twitter發言，他的「@realDonaldTrump」帳戶有8,900萬名粉絲。Twitter曾多次在川普有爭議的推文上，以添加警告標籤，或偶爾禁止推文的方式來警告川普。然而今年1月6號美國國會大廈遭川普支持者襲擊後，Twitter的耐心耗盡，於1月8日深夜宣布永久禁止川普使用其平台。

Facebook上也有許多川普的支持者，大約有3,300萬名粉絲，而Facebook也是許多政治右翼知名人士的聚集地。在今年國會山莊遇襲事件之前，Facebook大多避免對川普採取直接行動，直到1月6號，當暴徒走出國會大廳時，Facebook撤下了川普的一段影片，因為該影片被認為是在宣揚暴力。隔天上午，馬克祖克柏在Facebook的個人推文中，宣布無限期「暫停」川普的帳戶。

從1月6日接下來的一周，美國十幾家科技公司，從Twitter到PayPal，以川普違反媒體平台政策為由，禁止或暫停了川普的帳戶。且在某些情況下，甚至還包括限制川普的一些同事和支持者。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國國會大廈遭川普支持者闖入

創造足以與大型媒體聯盟競爭的對手

川普被幾個社交媒體平台踢出後，接下來的幾個月，他和他的顧問團隊一直暗示會推出自己的社交媒體App來與Twitter和Facebook競爭。

川普說，他創建TRUTH Social和TMTG的目的，是為了對抗大型科技公司的「暴政」。他說：「我們生活在一個塔利班（Taliban）在Twitter上有大量篇幅的世界，但你們最喜愛的美國總統卻被噤聲。」川普表示，TMTG的使命是創造一個足以與大型媒體聯盟競爭的對手，並反擊這些大型科技公司，因為這些公司利用其優勢力量壓制了美國的反對聲音。

根據聲明，川普的TMTG將與一家名為Digital World Acquisition Corp的「空白支票公司」（Blank Check Company）合併，合併後TMTG將成為納斯達克（Nasdaq）的上市公司，由川普擔任主席，並以他私人會員俱樂部「海湖莊園」（Mar-A-Lago）的所在地，做為公司的地址。

「空白支票公司」又被稱為「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company，簡稱SPAC），是一種上市的投資基金，設立的唯一目是尋找市面上還未上市但值得投資的公司，將其收購或與其合併，然後被購併的公司就能取得上市公司的資格。SPAC在募集資金的時侯，並無訂明併購的對象，只會披露有意收購的行業或地區。

對於SPAC投資者而言，並不知道自己以後實際上會投資到什麼公司，只是出於對該SPAC管理團隊的信心便出資，就好像是開出一張對象空白的支票，因此才會稱為「空白支票公司」。

SPAC是在傳統的IPO（首次公開募股）之外，另一種將股票上市的途徑。在COVID-19疫情之前，華爾街主要是走IPO路線，但疫情讓IPO的發展受阻，例如無法舉辦公開說明會，因此讓SPAC乘勢而起。而與傳統的IPO相較，SPAC的手續簡便，上市後也沒有閉鎖期，投資者可立即將股票脫手變現，所以一時蔚為風潮。像經營太空旅行的Virgin Galactic，及從事網路運彩的DraftKings，都選擇了這條路線。

依2021年10月TMTG所發布的公司簡介，川普在還沒有被各大主流媒體封殺之前，在網路上有高達1億4,650萬名粉絲，其中在Twitter有8,900萬名，他們大部分是活躍用戶。當Twitter宣布關閉川普的帳戶時，1月11日Twitter的股價馬上下跌了12%，損失了50億美元的市場價值。

目前Twitter的每日活躍用戶（Monetizable Daily Active Users，簡稱mDAUs）約2.06億，市值約500億美元，以此推算川普的TMTG上市後之價值將十分可觀。

根據TMTG發言人Liz Harrington在Twitter上發布的公告，TMTG與Digital World Acquisition Corp的合併交易，對TMTG的初始企業價值為8.75億美元，潛在的額外收益為8.25億美元，累計的估值高達17億美元。

Photo Credit: TMTG

至於TMTG營運初期的資金，則將由Digital World Acquisition Corp以2.93億美元的信託資金支應。Digital World Acquisition Corp在2021年9月3日才開始在納斯達克全球市場交易（股票代號：DWACU），9月8日剛完成2.875億美元的公開募股。10月20日合併的消息傳出後，該公司的股票立刻上漲了1倍以上，累計五日漲幅超過3.5倍，市值一舉推升到了47億美元，成為新一代眾人盲目追捧的「迷因股」（Memestock）。

「迷因股」指的是網路平台或論壇上被熱烈討論的股票，在社交媒體的推波助瀾下，吸引散戶爭相買進。而Digital World Acquisition Corp在這樣的瘋狂追逐下，也立刻晉升為市值超過10億美元的新創獨角獸位階。

「覺醒」與「非覺醒」

TMTG將推出TRUTH Social的App，目前這個App可在Apple App Store預購。該公司還打算推出一項影片點播訂閱服務（TMTG+），TMTG+將以「非覺醒」（Non-Woke）的娛樂節目、新聞和播客（podcasts）為特色。

Photo Credit: AP / 達志影像

要瞭解什麼是「非覺醒」（Non-Woke），必須先知道什麼是「覺醒」（Woke）。

根據韋氏詞典，「Woke」的意思為「對重大的事實或議題，尤其是種族或社會正義問題，有認知並積極關注。」這個詞在2020年5月25日，當美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝蓋壓頸致死，引爆全球示威的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動中，在非裔美國人社區中流行起來。「保持清醒」（StayWoke）成為活動人士呼籲保持警惕，並意識到警察暴行的口號，「覺醒」（Woke）便被用來形容對社會不公和種族不平等保持警惕的個人。

而TMTG+的「非覺醒」（Non-Woke），則是為所有人發聲，在不歧視政治意識形態的情況下，鼓勵開放、自由和誠實的全球溝通，及對任何議題均公平對待。

目前看起來，這整個交易仍然像是一場華麗的金錢遊戲。一切的內容僅只於TMTG的主張，「真相社交」的規劃，感覺好像是海市蜃樓。但TMTG及DWACU都還沒有收入，有的只是川普的名氣，相關的公司價值已經漲翻天。

只能說，「名人+議題」，在資金泛濫的時代，永遠是新創公司上市套現的保證。TMTG未來賴以上市的SPAC制度，確實提供了一般投資人一個買入快速成長公司的機會，否則這些公司仍會保持私有化。但根據報導，在過去五年中，大多數SPAC的投資者都虧損了。因此投資人還是要睜亮眼睛，謹慎判斷，才不會落入預先設計好的精美圈套。

本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航