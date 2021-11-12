《百工職魂》：【製棺】晚上吹狗螺，有人來「看房」——打造身後住處的地下房產大亨

文：目映．台北

【製棺】晚上吹狗螺，有人來「看房」——打造身後住處的地下房產大亨

屋子旁一條涓涓小河流過，夕陽西下，橘黃光線穿過窗櫺，灑落屋內。一個老師傅安靜不言地磨著木頭，動作快速而重複，木屑飄散，一踏進門，木材香撲鼻而來……

這樣詩意的畫面，若不是事先知道今天採訪拍攝的主題，真會以為只是來到了家具工廠，木香、木屑圍繞四周，但再定眼細看……那不是家具，而是一口口即將完工的棺材，就這樣立在屋內。本來詩意溫暖的畫面，瞬間一股涼意襲上背。這回的主角，就是為亡者準備的最後住處——大壽（棺材）。

從事棺材製作已五十多載的棺材店主人林進傳，小時候因為家境窮困，從十七、八歲就跟了個老師傅學習棺材製作的功夫。初當學徒，也曾因為聽過太多可怕的民間故事，難免心裡頭感到害怕，但為了賺錢且有人願意教，沒什麼好挑三揀四。

早期棺材製作是以件計酬，林進傳手腳快也很願意學，很快被師傅看中而將一身技巧傳授給他。技術愈來愈純熟以後，林進傳決定回家鄉桃園蘆竹開自己的店。因為林進傳技術精熟、用料實在，這間棺材工廠愈做愈擴大，棺材店生意也愈來愈有規模。

而從小總喜歡跟在林進傳身旁跑來跑去的兒子林奕華，現已接手家中的棺材店生意，相較於父親的不擅言詞，林奕華更善於與人打交道。他回想起當年家中生意興盛的時期，「過去台灣早期還是以土葬為主，棺材的需求很大。我們家工人最多時，有八個人在製作，一個月可以做到七、八十口棺材，再將製作完成的棺材交到店面去販售，每天都在出貨。」

Photo Credit: 目映．台北 目前接手家中棺材店生意的林奕華。

林進傳的棺材工廠工作有個特色，中午時女主人會做好大鍋飯，讓全部員工一起用餐，因為工廠位在偏遠的山區，周邊沒有便利超商也沒有攤販，所以會供餐大家一起吃。採訪當天，林進傳父子也招呼著大家一起吃飯，工廠裡工人們性格各不相同，有些人跟林進傳相似，木訥寡言，埋頭吃飯，但有些工人友善熱情，大聲話家常，說著鄰里大小事，也向採訪團隊爆料，開著無傷大雅的玩笑。風趣的言談逗得現場一片和樂，工作的辛苦忙碌，似乎都在這笑談間沖散了。

從這每天的大鍋飯中，可以感受到林進傳把所有員工都當作自己的家人、朋友一般在照顧著，也因此在這裡工作的工人，多已做了長達十幾二十年以上。彼此每天相處，一起工作，一起度過這悠悠的人生歲月。

棺材製作是份很粗重的工作，搬運木頭、裁切鑿形，都需要大量體力，而工廠裡工人們年紀漸長，體力不如當年，現在也沒有太多年輕人吃得了苦、願意投入這個行業。因此，林奕華接手這份事業後，開始購入機器處理大型木頭的升降與搬運，但鑿切成形、刨刀修整、補土上漆等，還是需要人工完成。許多步驟需要用斧頭慢鑿、用刨刀修整，整個過程木屑漫天飛舞，呼吸時吸進的都是木屑灰，夏天即便工廠溫度高，依然開不得冷氣或電扇，只能咬著牙撐過炎熱。

「我們的棺木一定要用實木，這是爸爸傳下來的原則。」林奕華說，雖然棺材終要埋進土裡，但它是亡者永眠的處所，萬不能占客戶便宜，一定要把成品做得堅固。對這對父子而言，這是一門做信用的生意，棺材入土六年、十年後，家屬撿骨時，如果找不到棺材或遺骨，立刻就會知道木材的好壞，或棺木有沒有被偷工減料。

雖然因為製作棺材，長年接觸生死事，對於生死也相對看得比較開，但是冥冥之中也有許多科學無法解釋的事情發生著，所以還是必須憑著良心來進行這項事業。畢竟騙得了人，但你敢欺騙鬼神嗎？

「像我們這邊都有養狗，如果暗時吹狗螺，隔天就一定會有家屬來這裡買大壽。」自家就住在棺材店隔壁，如果晚上聽到有腳步聲或一些怪聲，隔天就會有人來買棺材，林奕華說，「可能是亡者先來這邊看過了吧。」這些難以說明的怪異現象，林奕華說得像是平常小事一般，似乎沒什麼好大驚小怪。

人們對於不了解的事物總容易心生恐懼，尤其是死後的世界，也因此對於棺材業者難免會有錯誤或不安的想像。其實，棺木雖是為亡者所準備，但林進傳工廠裡的用木都是進口的，且都是以新的木材製作，所以師傅們在製作過程中倒也沒有什麼忌諱，就當作是製作一般家具，只是擺放的地方不同罷了。

不過，林奕華談起小時候，當同學知道他們家是做棺材的，有時也會被瞧不起，也遇過一些人對於這項工作心存排斥，或是看到棺材會趕快閃開。雖然知道這是一份正當的工作，但也為此遭受過冷眼對待，心裡不大好過。幸而長大後看得多了，許多想法跟著改變，「就當作是在幫助眾生，做功德這樣啊，我們就好好地做，讓往生者可以睡在更加舒適的大壽裡。」

說來也矛盾，大家會將對死後世界的恐懼延伸到棺材業者，或看到棺材店覺得不吉利而繞路走，但在古代，高官、富有人家卻因為同音關係而把印章做成棺材的樣子，反成了福氣與名利的象徵。而在馬祖也有個特別的習俗，老人家會在自己還健壯時，自行到棺材店預訂一口棺材，為自己祈福添壽，期許自己更加勇健。尤其在閏月時，因著這個習俗而前往預訂棺材的人數就更多了。

有段時間網路上非洲迦納的黑人抬棺影片風行全球，引起熱烈話題，讓大家關注起棺材業者與相關文化。但近年來台灣因為政府主推火葬政策，土葬人數銳減，對於較精緻、用料較好的棺材需求變少，棺材製造產業銷量受到嚴重影響。

棺材業成為夕陽產業是不爭的事實，許多較小型的棺材店也都接連關門休業。面對這樣的變化，林奕華也感到無奈，因此自父親手上接下此生意後，他開始思考，除了製作棺材，還可以如何拓展與轉變。現在，他把握著手邊資源與契機，將棺材生意拓展轉型成葬儀社，畢竟工廠裡還有多位員工靠著這份生計養家活口，他期許自己帶著為亡者與家屬服務的真誠心意，也盡心盡力照顧員工，努力將這份生意與傳統技藝發展下去。

書籍介紹

本文摘錄自《百工職魂》，寶瓶文化出版

作者：目映．台北

不是沒想過放棄……

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隱身街頭巷尾，畢生燃燒職人魂

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Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航