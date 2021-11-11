《心靈自救手冊》：運用「54321技巧」，練習對瀕臨失控的情緒踩剎車

文：蘇菲．莫特（Dr. Sophie Mort）

沉澱情緒的練習

這些練習可以…… 立即產生沉澱情緒和安全的感覺。如果你覺得自己處於情緒的緊急情況中，那麼這些技巧就是為你準備的。

對於所有類型無法消受的情緒，包括恐慌發作、憤怒的感覺、解離、不愉快的往事、其他創傷反應，以及管理與藥物使用和自殘相關的衝動。

當我們開始對自己的情緒或想法感到無法消受時，我們會感覺彷彿自己在一列失控的火車上， 沿著鐵軌疾駛，速度愈來愈快，沒有慢下來的方法。

當這種情況發生時，就好像我們已經失去了與現在的聯繫，好像我們周圍的一切事情都暫時失去了意義。文字突然變得難以處理，句子難以編造，因為我們腦海中只剩下我們當時所感受到的情緒。當我們處於這種狀態時，再多的「思考要擺脫困境」都行不通，因為我們的大腦不再思考， 它處於生存模式，只有戰鬥、逃跑、僵持、討好的反應。

在那些不堪重負的時刻，無論吞噬我們的是什麼情緒，不管是焦慮、憤怒、嫉妒、絕望，無論你是在解離（dissociate，編按：身心感受與周圍環境分離）或想起了不愉快的往事，我們都需要有某種東西來讓我們回到當下，快速地回到安全的情況。某種可以幫助我們踩下車的東西，可以把我們那輛宛如失控的火車停在鐵軌上。

本章將為你提供做到這一點所需的沉澱情緒技巧。這裡每一個策略都需要你不把目光放在自己身上，轉移到你自己之外，遠離情緒的經歷。後面章節提到的呼吸和察覺心念的練習要你向內關注，要求你專注於呼吸和體內的細微感覺，而本章的技巧則相反。

有時候，向內關注只會增加痛苦。這對經歷過創傷的人來說特別常見，以他們的情況而言，專注於自己的呼吸和身體可能會觸發創傷記憶，導致更多的恐慌和吃不消的感覺，而不是減少。因此本章的技巧多使用外部特徵，例如，你可以看到和觸摸到的東西，來避免重新觸發創傷，安全地把你帶回至當下。

我們從沉澱情緒的練習和其他技巧開始，幫助你對情況踩剎車，原因有兩個：

我們都需要能夠知道，即使在最黑暗的時刻，我們有方式獲得安全，希望能在發生這種需要之前，就可以知道。 如果沒有感覺到我們已經站穩腳跟，我們就永遠不會有足夠的安全感，無法採取第三部中詳述的其他因應策略，這些策略在長期而言會幫助到我們。

以下是你對失控的火車踩剎車的方法。

運用周圍環境的54321技巧

我最喜歡的應對技巧是54321技巧，因為除了當時你身邊的東西之外，你不需要使用其他東西。和所有因應策略一樣，如果你提前練習會最有效，換句話說，在你真正需要用到之前， 你就要練習了。

54321技巧的作法示範

看看你的周圍，不要著急：說出你能看到的五樣東西。大聲說出來，或對自己說。認真地看，慢慢來。它們可以是你視野中的任何東西，沒有正確或錯誤的答案。例如：我可以看到一輛公共汽車，我可以看到一張桌子，我可以看到一個……

說出四種你可以觸摸的東西。選擇不同的物品，觸摸它們，用你的手指感受它們。注意這種細微感覺，說出你觸摸的物品，並描述它們的感覺，例如：我能感覺到桌子的木頭，感覺很光滑；我能感覺到我上衣的布料，柔軟而蓬鬆；我還可以感覺到……

說出你能聽到的三樣東西。根據你的位置，你可能必須非常努力地聽聲音。你可以注意你的呼吸、心跳。注意這些聲音，對自己說出是哪些聲音。如果你腦裡出現了評判，注意有這種情況，就移至下一樣東西。例如：我能聽到鳥兒在樹上唱歌，我能聽到飛機飛過頭頂，我能聽到……

說出二樣你能聞到的東西。刻意地去聞你附近的東西，如果你身旁沒有容易取得和（或）可以聞的東西，那就聞你手或上身的味道。如果你需要經常這樣做，你也可以隨身攜帶一些氣味強烈的東西。說出你可以聞到的東西，例如：我能聞到用大蒜煮飯的味道，我可以聞到花園裡的玫瑰花……

說出一個你能嘗到的東西。刻意去嘗某樣東西，如果你沒有飲料或其他東西可以嘗，請注意你的嘴巴是否有味道（如牙膏）。或者，說說你最喜歡嘗到的東西，例如：我可以嚐到我的茶， 裡面加了鮮奶，但是很濃；我喜歡吃阿嬤做的烤薯塊。

如果需要，請重複這個步驟，要做幾次就做幾次。你沒事的，你只是需要與當下重新連結， 而這項技巧將幫助你做到這一點。

可適應的變化：如果你有一種感官無法使用，不用擔心，只需跳過該步驟，進入下一個步驟即可。

為什麼54321技巧有效？

當你被情緒淹沒時，你的大腦只會專注於一件事，它認為你處於威脅中，所以要讓你生存下來。透過把注意力轉移到環境中安全的物品上，你開始向大腦發送信號，顯示你也是安全的。不僅如此，你還可以運用各種感覺來做到這一點，並回到當下，走出自己的情緒反應，再次回到這個世界。

把54321技巧個人化

如果你知道你需要提前讓自己沉澱下來，例如，在工作壓力很大的一週裡，或者在你一直感到焦慮的演講之前、期間或之後，或者如果你決定今天要做那件你一直在逃避的事情（倫敦地鐵是我的剋星，但你會有自己的剋星），或者僅僅是因為你知道你最近的焦慮或可怕的想法很糟糕，先準備好扎實的因應技巧總是好的，你知道這樣可以幫助到你。

我建議你在一張紙上寫下54321步驟，照張相片，截圖起來，當做你的手機螢幕背景。 這樣當你的「戰鬥—逃跑—僵持—討好」反應在驚慌失措時，你就不怕想不起這個技巧。

你還可以隨身攜帶一些有助於沉澱情緒的物品，使你的54321沉澱情緒經驗個人化，這樣你就一直有你認為可以沉澱下來的東西能隨時運用。

有些人的口袋裡裝著光滑的石頭或柔軟的東西，在撫摸它們時會感到紓壓；也有些人會在手腕上戴上鬆緊帶，當他們突然情緒上來時，可以折斷鬆緊帶，把他們從可能讓他們吃不消的衝動中拉開來，例如他們在努力戒酒時有了喝酒或自殘的衝動，因為這些衝動行為在過去是他們釋放情緒的方法。

有些人帶著薰衣草精油，有些人帶著香水或任何舒緩他們心靈的芳香物品。如果你這樣做，請確保每隔一段時間就更換一下香味。例如，你可以這週使用薰衣草，下一週使用檸檬，再下一週使用佛手柑。若一直使用同一種香味，可能意味著你開始把壓力與這種特定的氣味聯繫起來，這樣會使它在未來對你沒有幫助。避免這種情況的方法是使用一些不同的香味。

你可以獨自或與你信任的人一起做這個練習。

事實上，如果你讀到這裡，想到你認識的某個人有時候需要對他們的情緒狀態踩剎車，就和他們一起做這個練習。小孩子真的很喜歡54321技巧，所以這不只是專屬成年人和他們的情緒所用的技巧。

書籍介紹

本文摘錄自《心靈自救手冊：將心理治療帶出治療室！臨床心理學家告訴你如何自我療癒》，商業周刊出版

作者：蘇菲．莫特（Dr. Sophie Mort）

譯者：黃庭敏

——讓這本書成為療癒你的心理師——

內心的問題，可以靠實際練習來治癒

開始照顧自己、不用混蛋的方式對待自己

臨床心理學家蘇菲．莫特親身實證，

教你面對悲傷、焦慮、憤怒、恐慌，還有孤獨感，

一起練習改變現況、走出困境的好用訣竅。

生活中為何總是被這些問題困住？

為還沒發生的事而感到焦慮

工作一定要到最後一刻才行動的拖延症頭

永遠覺得自己「不夠好」

對所有事都要再三檢查

不被整個世界接納的孤獨感

你是否也常問自己這些問題？

我怎麼會這樣？是什麼讓我停滯不前的？我該如何向前邁進？

人們會苦苦掙扎是大有原因的。從小到大，沒有人教我們去了解自己。了解自己，以及我們為什麼以特定的方式思考、感受和行動，對我們的生活有著深遠的影響。臨床心理學家蘇菲．莫特也曾為恐慌所困，最懂我們所遭遇的困境，她為我們一步步解析。

我們不是像一張白紙似地來到這個世上，是如何成為這樣的我？

我們今天是什麼樣的人、對壓力的敏感程度、理解自己情緒的程度……這些部分取決於DNA，部分取決於成長的環境。我們遇到的每一個人、每天瀏覽的社群媒體、行銷和廣告內容，都深深影響著我們的情緒健康。

為什麼我們總是感到焦慮，無法前進？

很多事只不過是我們過度預測威脅，而又低估了我們應對和讓時間沖淡一切的能力。人們是不可預測的，世界是不可預測的，偶爾也來練習不預測、不控制，看看會發生什麼情況。

該如何向前走？真正持久的變化是一步步累積而來的，告訴你新的最佳改變妙計！

運用周遭能看到、聽到、摸到、聞到、嘗到的事物，就能立時沉澱心緒的技巧。

找到除了家以外，能讓自己安心的地方。

幫助身體放鬆的呼吸練習。

感到沮喪、憤怒、憂傷時察覺自己的心念：花10分鐘專注呼吸、發覺想法的細微改變、掃視自己的身體。

每天定一個主題，花15分鐘寫下感受。

找出自己的目標與價值觀，問自己想把精力投入在什麼地方。

參與社群，與志同道合的人交流。

如果不加入行動，就不會有真正改變人生的經驗。心理學家蘇菲．莫特臨床實證的改變心靈新妙計，就從微小的步驟慢慢練習累積起來。現在就開始吧！

本書特色

有用易懂的心理學知識：把人生從小到老的心理健康帶出治療室，以我們可以吸收和學習的方式來解說。 就像陪在你身邊的心理師：邊閱讀邊回答文中提出的問題，彷彿也接受了一次心理諮商，或者你就是自己的心理師。 提供處理情緒的有用建議和科學的解決辦法：蘇蘇博士臨床多年的理論和技巧，可以立即運用在生活上，或是長時間養成穩定心情的習慣，不只是打氣喊話而已。 每章介紹一套可以採用的新想法：這些新想法幫助我們用另一個角度來思考，或提醒我們總是被我們忽略的事。

Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航