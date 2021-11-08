基本工資與物價的迷思（上）：無論基本工資是否調高，消費者物價都在不斷上漲

台灣基本工資審議委員會本月召開會議，決定明年將基本工資調漲至25,250元。然而，商業團體一直恐嚇調高基本工資會導致物價上漲。

但台灣的數據卻講述了另一個故事。

在蔡英文總統任內，基本工資從2016年開始逐年上漲，消費者物價確實也在上漲，但從下圖可以看出，雖然消費者物價上漲，但漲幅不如基本工資的漲幅。

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自2016年以來，台灣的月基本工資增加了19.95%（綠線），但消費者物價僅增加了3.95%（黃線）。與國發會關注的17項重要民生物資指數相比，物價僅上漲了8.38%（粉紅色線）。（17項重要民生物資包括：米麵粉及調製麵粉、豬肉、雞肉、雞蛋、醬油、糖、沙拉油、調理油、鮮奶、奶粉、速食麵、麵包、衣服清潔劑、衛生紙及面紙及紙巾、沐浴用品、牙膏及牙粉、洗髮精及潤絲精。）

若按年計算，基本工資平均增加了3.71%，但消費者物價僅增加了0.78%。17項重要民生物資的物價平均每年僅上漲1.62%。

此外從下圖可以看到，雖然基本工資平均每年增加4.31%（綠線），但消費者物價僅增加0.74%（黃線），而對於17項重要民生物資，物價僅增加了1.31%（粉紅色線）。

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換句話說，雖然消費者物價確實上漲了，但因為基本工資的增加率更高，因而足以彌補消費者物價的上漲。

基本工資調高的年份，物價並沒有漲得特別高

在蔡英文任總統之前，台灣基本工資在陳水扁和馬英九任總統期間停滯不前。然而，許多台灣人都忘記了，台灣的基本工資曾一度以每年超過10%或近20%的速度增加。

你是否記得李登輝執政期間，台灣基本工資有一年增加高達17.83%，李登輝總統任期内也有四年基本工資也增加了10%以上（1989、1991、1992和1993年）？

由於台灣工商界不斷恐嚇，人們可能會認為，因為當時基本工資增加如此之快，所以消費者物價也一定是急劇上升。但是，從下圖可以看出，儘管基本工資在1989年至1996年間上漲了115.65%，但消費者物價僅上漲了34.76%，而17項重要民生物資的物價僅上漲了24.85%。

平均而言，基本工資年均增加10.08%，而消費者物價和17項重要民生物資物價，僅增加3.80%和2.81%。換句話說，可以再次看到，即使消費者物價在上漲，但由於基本工資以更高的速度上漲，因此對勞工來說，仍足以彌補物價上漲。

事實上，下圖也可以看到，不管基本工資調漲多少，消費者物價的漲幅總體上保持穩定，在3%到4.5%之間（黃線）。

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從長遠來看，無論基本工資如何變動，消費者物價漲幅也基本保持穩定。

在下圖中，黃色和粉紅色的粗線分別顯示了「一般消費者物價」和「17項重要民生物資」的消費者物價7天移動平均線。從物價上漲的平均趨勢來看，可以看到自1982年以來，消費者物價的漲幅沒有超過4%的水平。換句話說，平均下來，物價每年的漲幅一般不會超過4%。

事實上，從總體上看消費者物價來看（粗黃線），自1995年以來的過去25年，平均物價每年漲幅僅在0.5%到1.5%之間。 2009年以來，17項重要民生物資的平均物價也僅以每年2%左右的速度上漲（粉紅色粗線）。

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按平均百分比增加計算，自1982年以來，消費者物價年均增加僅1.52%，而17項重要民生物資的消費者物價僅增加1.62%。從2000年開始，消費者物價年均漲幅僅為0.93%，而17項重要民生物資的消費者物價僅上漲1.94%。

也就是說，消費者物價的平均年增加率一直低於2%。

無論基本工資是否增加，消費者物價都一直在增加

儘管陳水扁總統任內的大部分時間基本工資根本沒有增加（2000年至2006年），馬英九任內的基本工資基本上也是停滯不前（從2008年到2015年）（下圖綠線），但消費者物價仍在上漲（下圖黃線和粉線）。（基本工資在2008年飆升，是為了彌補前十年的零增加。）

更重要的是，你可以在下圖中看到，無論基本工資調漲與否，消費者物價總體上仍在上漲。

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事實上，從七年移動平均線來看（為了對整體趨勢有一個概覽），我們再次看到，雖然自1984年以來消費者物價總體上在上漲，但只要基本工資以更快的速度增加，它仍然能夠趕上物價的上漲，因此購買力也會增加。

因此，可以在下圖中看到，從1998年到2010年，由於基本工資停滯不前（甚至沒有增加），而消費者物價繼續上漲，工資低迷反而會使工資無法趕上物價。

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對比17項重要民生物資的消費者物價，也可以看到同樣的趨勢，而且情況更糟。

從2000年開始，從移動平均線的趨勢來看，17項重要民生物資的消費者物價每年皆大漲4%，近10年左右才開始回落。

從下圖可以看出，由於台灣基本工資在1997年經濟危機後一直停滯到2015年左右（綠線），而且由於17項重要民生物資的消費者物價上漲幅度很大，因此，在此期間，基本工資無法趕上物價的增加。

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當我們將基本工資的變動與物價的變動進行比較時，我們再次看到兩者之間沒有明顯的趨勢。

在下面的相關圖表中，可以在右上象限看到1989年到1996年和2008年的基本工資和消費者物價變動，在左下象限看到其餘年份的變動。在這兩個集群中，可以看到基本工資和物價的變動之間幾乎沒有相關性。

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在上象限中，可以看到，即使基本工資每年僅增加5%或多達18%，但消費者物價仍然在僅3%至4.5%的小範圍內增加。

在下象限，可以無論基本工資增加1%還是5%，物價變動都保持在2%以內。 值得注意的是，即使在基本工資增加為零的年份，消費者物價總體上仍在增加。

顯然，即使在基本工資沒有增加的年份，消費者物價仍在增加。

基本工資增加和物價增加之間沒有明確的關係。即便如此，在平均百分比增加時，基本工資在1990年代初期平均每年增加10.03%，但消費者物價僅增加3.77%；同樣，在左下象限的隨後幾年中，基本工資年均增加了1.70%，但即便如此，消費者物價也僅增加了0.81%。

要說有什麼明顯趨勢，那就是在基本工資增加足夠高的年份，工資的上漲足以彌補消費者物價的上漲，從而使台灣勞工保持甚至增加了購買力。

基本工資與物價的迷思（下）：物價攀高不是因為調漲基本工資，而是企業想賺更多

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航