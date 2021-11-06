【東南亞週報】河內第一條捷運線週末通車｜柬疫苗接種率達標將重新開放｜緬駁回美籍記者保釋申請

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君、鄭熹（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第143期，為讀者挑選2021年10月30日至11月5日期間，有關越南、柬埔寨、緬甸、菲律賓、泰國與新加坡的六則東協區域大事。

越南｜河內第一條捷運線 本週末正式通車營運

歷時十年工程，河內第一條捷運線「吉靈-河東線」近期已完成驗收，預計於11月6日起開始營運，前15天民眾可以免費搭乘。

吉靈-河東線自2011年動工，完工時程一再延期，自2018年9月才進行首次試車，2019年10月測試時原定完工程度已達99%的捷運線可於年底通車，然再受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響而延宕。本週河內人委會副主席Duong Duc Tuan表示，交通部將捷運移交河內市政府營運後，自11月6日起開始試營運，前15天民眾可免費搭乘，之後票價為8000越南盾（約新台幣10元）起跳，全線最高票價1萬5000越南盾（約新台幣19元），而月票定價為20萬越南盾（約新台幣250元）。

此條捷運路線由吉靈坊（Cat Linh）到河東郡（Ha Đong）共13公里長、12個捷運站。車輛運行時速80公里，單趟路線搭乘時間預計23分鐘。共有13輛車投入營運，每輛車配有四節車廂，預計可讓900名乘客搭乘。沿線並規劃有14個公車站、52條公車路線，希望能有效緩解市區壅塞交通。在前半年的營運期，預計每10分鐘1班車，6個月後再視營運情況而調整。

歷時十年終於完工的吉靈河東線，建設經費也從原定的5.5億美金一路倍增到超過8億美金（約260億新台幣），其中6.7億美金為中國提供的貸款。

Photo Credit： Autumnruv CC BY 4.0 河內捷運站內部。

柬埔寨｜疫苗接種率達標 柬埔寨重新開放

隨著國內COVID-19疫苗接種率達標，柬埔寨躋身亞洲接種率最高的國家之一，總理洪森（Hun Sen）11月1日宣布，全國將重新開放，準備好迎接「新生活方式」。

柬埔寨人口約1600萬，疫苗接種率近86%，且有200萬人已接種追加劑，比例與新加坡不相上下。總理洪森1日在電視談話中表示，200萬名6至11歲孩童疫苗接種計畫已接近完成，將開始為30萬名5歲學齡前孩童施打疫苗，盼趕在入學前提高他們的免疫力。

此外，繼上週柬埔寨政府提出30日起分階段逐步開放邊界以迎接外國旅客的計畫，總理洪森亦再次強調，是時候恢復正常生活，「全國各地即日重新開放，我們將開始新生活方式，與新冠肺炎病毒共存」，博物館、電影院、國內旅遊等行業全面解禁。

根據柬埔寨政府的初步規畫，完整接種疫苗的外國旅客若於入境時出示接種證明，經快篩結果呈陰性，且造訪濱海省分施亞努省（Sihanoukville）或戈公省（Koh Kong）達5日以上，則可免除隔離檢疫。

Photo Credit: AP / 達志影像 照片攝於11月1日，位於柬埔寨金邊的Krang Thnong健康中心，一名女孩正在接受科興疫苗。

緬甸｜緬甸駁回美籍記者保釋申請 追加指控新罪名

自5月遭緬甸軍方關押迄今的美國籍記者芬斯特（Danny Fenster）保釋申請遭駁回，甚至被追加指控第三項罪名；同時，前美國外交官李察遜（Bill Richardson）正訪問緬甸，尚不清楚是否尋求讓芬斯特獲釋。

芬斯特是緬甸英文媒體《緬甸前線》（Frontier Myanmar）的總編輯，5月試圖離開當地時被捕，遭關押至今，目前正接受「煽動異議份子對抗軍方」與「非法結社」兩項罪名的審判；一旦定罪，恐面臨6年有期徒刑。芬斯特的委任律師轉述，芬斯特3日接受審訊時獲告涉嫌違反移民法，而遭追加指控第三項罪名，最高可處5年有期徒刑，預計5日開始審理；然律師也指出，芬斯特被關押時簽證仍在有效期限內，不懂指控何來。

同時，前美國駐聯合國大使、人質談判代表李察遜正以「私人性質的人道任務」為名義訪問緬甸，與緬甸當局商討以人道援助方式運送COVID-19疫苗、醫療用品及其他公共衛生相關物資，報導稱李察遜與軍方領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）及其他高層官員會面，但未提及是否尋求讓芬斯特獲釋。

（聲援保護媒體自由、釋放芬斯特的臉書貼圖）

菲律賓｜杜特蒂將卸任 黨內欲推其選參議員

菲國總統杜特蒂將於明年卸任，先前表態退出副總統選舉，更要退出政壇。但本週黨內人士透露，希望說服杜特蒂改投入參議員選舉，將改變帶入國會。

菲律賓總統一任六年，且不得連任；大選將於2022年5月登場。杜特蒂總統先前曾接受政黨提名將參選副總統，而後於10月表態退出副總統選舉，甚至拋出震撼彈，表示將在任期結束後退出政壇。執政黨民主菲人國民力量黨（PDP-Laban）內，支持杜特蒂的派系表示期望杜特蒂能投入2022年國會選舉。

派系領導人能源部長庫希（Alfonso Cusi）在聲明中指出，若杜特蒂不選副總統，何不將改變風氣帶入國會？相信這對國家是好事一樁。根據《CNN菲律賓》報導，杜特蒂盟友、現任參議員與下屆總統候選人德拉羅薩（Ronald “Bato” dela Rosa）也表示，他將說服杜特蒂參選參議員。至於黨內另一支持拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）的派系，對此消息則表示「令人感到絕望」，似是因派不出強勁參選人，走投無路之下才推舉杜特蒂。

總統及副總統參選人雖已於10月8日登記參選意願，但至11月15日前仍可替換名單。庫希也表示，還是希望能維持原計畫，由杜特蒂盟友、參議員克里斯多夫（Christopher Go，外號Bong Go）參選總統，杜特蒂與其搭檔。

Photo Credit: AP / 達志影像 杜特蒂與德拉羅薩（Ronald "Bato" Dela Rosa）

泰國｜泰國大規模重新開放校園

根據曼谷郵報（Bangkok Post）11月4日報導，超過3萬多間學校在經過泰國政府依照對COVID-19疫情的準備程度評估後，已重新在11月1日開放校園。

泰國健康部門（Department of Health）負責人Suwanchai Wattanayingcharoen表示，為了迎接11月1日重新開放校園，有3萬7149間學校參與一項名為「Thai Stop Covid Plus」的評估作業，而共計有3萬5114間學校通過檢查。該項評估包含社交距離、通風程度、垃圾處理方式等內容，以協助學校檢視應對新冠肺炎疫情的準備是否充足。

Suwanchai指出，未通過的學校必須針對評估作業的項目重新改進，並在通過各府的傳染病控制小組的檢查後，才能重新恢復實體授課。不過，已經通過檢查的學校，仍須透過「MOE COVID」系統定期向教育部回報校園抗疫政策的落實狀態。

泰國疫情指揮中心發言人阿披莎邁（Apisamai Srirangson）表示，重新開放校園後，學生不需要進行大規模和定期篩檢。若有學生確診COVID-19，只有出現確診病例的班級需要停課，該校其他班級仍可正常上課。

Photo Credit: AP / 達志影像 疫情期間，泰國皇家陸軍化學兵在曼谷一所學校消毒校園。

新加坡｜星加入棄用煤炭發電聯盟 承諾2050年前逐步停止煤炭發電

新加坡永續發展與環境部長傅海燕11月4日宣布，星國正式加入棄用煤炭發電聯盟（The Powering Past Coal Alliance），承諾在2050年前，逐步停止使用未減排的煤炭發電，並將限制對未減排煤電的直接融資。傅海燕是在英國舉辦的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）上宣布此項消息，新加坡是亞洲第一個加入該聯盟的國家。

由英國與加拿大於2017年發起的棄用煤炭發電聯盟，旨在推動以清潔能源取代煤炭能源，促進減排技術共享，並且鼓勵更多國家承諾逐步淘汰煤炭。而在此次COP26上，包括新加坡在內有28個新成員加入，棄用煤炭發電聯盟目前已得到165個國家、地區和組織的支持。不過，全球最大的煤炭消費國中國、印度和美國都未加入。

傅海燕於臉書上表示，燃煤是碳排放和氣候變化的主要來源，這就是為什麼新加坡決定加入的原因。此外，新加坡還簽署了《全球煤炭到清潔能源的過渡聲明》（Global Coal to Clean Power Transition Statement），承諾在2040年或之後，儘快淘汰未減排的燃煤發電、不再發放新許可，並停止政府對全球新燃煤發電計畫的直接支持。

傅海燕表示：「新加坡全力加快向低碳未來過渡。我們將轉變我們的工業、經濟和社會，提高能源和碳效率，並採用更多低碳能源來支持《巴黎協定》的目標。」

Photo Credit: AP/ 達志影像 疫情下的新加坡。

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒