賴清德登記參與民進黨總統初選：Team Taiwan，挺台灣！讓台灣成為民主世界的MVP

身兼民進黨主席的副總統賴清德今（15）日上午到民進黨中央黨部繳交500萬元保證金，登記參與總統初選，他發表簡短談話，表示期盼能夠站在第一線率領團隊，建設國家、升級經濟、造福人民，並打擊黑金槍毒，建立和諧安定的社會，「此時此刻我們都是台灣隊，Team Taiwan，挺台灣，讓我們一起加油！」

賴清德：讓台灣成為民主世界的MVP

賴清德今天上午在屏東縣前縣長潘孟安陪同下，親自前往中央黨部，登記參與總統初選。

賴清德表示，今年的1月18號，他懷著戒慎恐懼的心情接下民進黨黨主席，希望團結黨內，擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，重新贏得人民的信賴與支持。感謝中執會支持推動黨務革新，積極回應社會期待；更要感謝南投鄉親的支持，在3月4號南投第二選區的立委補選，給了蔡培慧為南投爭一口氣的機會，也給了民進黨重新出發、承擔使命的力量。

賴清德表示，今天他是以無比堅定的心，參與黨內總統初選，爭取黨員同志及台灣人民的支持。希望他能夠站在第一線，率領團隊建設國家、升級產業，造福人民；並且打擊黑、金、槍、毒，建立和諧、安定、公益的社會，讓青年看見希望、壯年實現夢想、老年得到幸福、弱勢者得到照顧。

賴清德表示，接下來的日子，更要藉由成功因應淨零轉型、疫後經濟復甦，以及俄烏戰爭所引發的地緣政治變化及供應鏈重組等各種挑戰，讓未來的台灣更智慧、更永續，也更具有韌性。特別是台灣位於印太第一島鏈的關鍵位置，直接面對中國日益增強的文攻武嚇，外交封鎖，以及大玩和戰兩手策略，台灣正處於生存發展的關鍵時刻，一定要持續壯大台灣，堅守民主陣容，確保台灣安全。

賴清德也公開喊話，呼籲請他機會帶領國家，團結國人一起拚經濟、護民主、強國防、保和平，共同完成守護台灣、促進民主、和平及繁榮的新時代使命。「各位國人同胞，此時此刻，我們都是台灣隊，Team Taiwan挺台灣！一起加油！讓台灣成為民主世界的MVP！」

若無其他人登記將確定由賴出線

根據民進黨中常會通過的初選時程，將於3月13日至3月17日進行總統初選領表及登記，若非同額競選，且有經協調退選者，將於3月22日中執會提請中執會予以同意，但若是同額競選，賴清德最快3月17日就會確定出線，將再提請中執會同意停辦原訂於4月6日至4月10日舉辦的民意調查。

目前有2人領表，在賴清德之外，另1人為黨員陳進昌，不過陳進昌還沒有登記。陳進昌日前受訪時曾經表示，他準備參選，如果湊到500萬元就馬上登記初選，不夠就不選了。

賴清德本周主持黨務主管會報時說明，他將爭取民進黨的提名參選2024總統，會根據黨的規定， 17日登記結束，若有兩個人以上，必須進行初選，會依據黨的規定，黨主席的工作就請假。

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核稿編輯：翁世航