賴清德登記參與民進黨總統初選：Team Taiwan，挺台灣！讓台灣成為民主世界的MVP
我們想讓你知道的是
目前有2人領表，在賴清德外另1人為黨員陳進昌，不過陳進昌還沒登記。17日登記結束，若有2個人以上，必須進行初選，賴清德會依據黨規，黨主席的工作就請假。
身兼民進黨主席的副總統賴清德今（15）日上午到民進黨中央黨部繳交500萬元保證金，登記參與總統初選，他發表簡短談話，表示期盼能夠站在第一線率領團隊，建設國家、升級經濟、造福人民，並打擊黑金槍毒，建立和諧安定的社會，「此時此刻我們都是台灣隊，Team Taiwan，挺台灣，讓我們一起加油！」
賴清德：讓台灣成為民主世界的MVP
賴清德今天上午在屏東縣前縣長潘孟安陪同下，親自前往中央黨部，登記參與總統初選。
賴清德表示，今年的1月18號，他懷著戒慎恐懼的心情接下民進黨黨主席，希望團結黨內，擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，重新贏得人民的信賴與支持。感謝中執會支持推動黨務革新，積極回應社會期待；更要感謝南投鄉親的支持，在3月4號南投第二選區的立委補選，給了蔡培慧為南投爭一口氣的機會，也給了民進黨重新出發、承擔使命的力量。
賴清德表示，今天他是以無比堅定的心，參與黨內總統初選，爭取黨員同志及台灣人民的支持。希望他能夠站在第一線，率領團隊建設國家、升級產業，造福人民；並且打擊黑、金、槍、毒，建立和諧、安定、公益的社會，讓青年看見希望、壯年實現夢想、老年得到幸福、弱勢者得到照顧。
賴清德表示，接下來的日子，更要藉由成功因應淨零轉型、疫後經濟復甦，以及俄烏戰爭所引發的地緣政治變化及供應鏈重組等各種挑戰，讓未來的台灣更智慧、更永續，也更具有韌性。特別是台灣位於印太第一島鏈的關鍵位置，直接面對中國日益增強的文攻武嚇，外交封鎖，以及大玩和戰兩手策略，台灣正處於生存發展的關鍵時刻，一定要持續壯大台灣，堅守民主陣容，確保台灣安全。
賴清德也公開喊話，呼籲請他機會帶領國家，團結國人一起拚經濟、護民主、強國防、保和平，共同完成守護台灣、促進民主、和平及繁榮的新時代使命。「各位國人同胞，此時此刻，我們都是台灣隊，Team Taiwan挺台灣！一起加油！讓台灣成為民主世界的MVP！」
若無其他人登記將確定由賴出線
根據民進黨中常會通過的初選時程，將於3月13日至3月17日進行總統初選領表及登記，若非同額競選，且有經協調退選者，將於3月22日中執會提請中執會予以同意，但若是同額競選，賴清德最快3月17日就會確定出線，將再提請中執會同意停辦原訂於4月6日至4月10日舉辦的民意調查。
目前有2人領表，在賴清德之外，另1人為黨員陳進昌，不過陳進昌還沒有登記。陳進昌日前受訪時曾經表示，他準備參選，如果湊到500萬元就馬上登記初選，不夠就不選了。
賴清德本周主持黨務主管會報時說明，他將爭取民進黨的提名參選2024總統，會根據黨的規定， 17日登記結束，若有兩個人以上，必須進行初選，會依據黨的規定，黨主席的工作就請假。
延伸閱讀
- 賴清德子弟兵相繼中箭，綠營內部集體焦慮意外促成黨內巨頭大團結
- 南投立委補選逆轉勝，賴清德備戰2024起手式；藍營基層焦慮呼籲盡速整合總統提名
- 【小笠原欣幸觀點】2024總統大選關鍵因素：懷疑美國棄台、對美不信任的「疑美論」蔓延背景
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。
無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。