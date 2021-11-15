八成上班族睡眠品質不佳，除了芝麻素、多巴胺，可以試試新興保健原料「番紅花」

文：楊哲雄營養師

工作忙、壓力大，好像已經成為上班族的常態，台灣人普遍工作壓力大，進而影響到睡眠品質，能放鬆心情一覺到天亮的人可說是少之又少。根據2021年最新的調查指出，台灣20-50歲的上班族群，超過八成的人每天平均睡眠時間不到7小時，不僅影響到工作效率，更讓身體健康快速的下滑，如何擁有好的睡眠品質，是近年來大家都十分在意的議題。

除了芝麻素、多巴胺，番紅花是近年正夯的舒壓、助眠保健原料。

相信上班族們都有聽過芝麻素、多巴胺這兩項保健原料，也對他的保健功效有一定的了解，但你知道嗎？原本應用在料理裝飾、調味的番紅花，竟然也是能幫助入睡、舒緩情緒的保健原料。

番紅花不只是高級香料，也是傳統中藥。

番紅花又名「藏紅花」在歐洲、印度及中東地區偶爾會出現在高級料理上，作為香料提味、裝飾，因為要價不菲，一克就要上百元，所以高級料理也常常僅用數根增添色澤與高級感。雖然番紅花近年來才有較多的研究數據，但在中醫上已行之有年，是解鬱安神、活血通經的藥材之一。

番紅花萃取物可幫助入睡、減少憂鬱狀況

在近年科學化的研究下，許多傳統中藥材成分慢慢被解析，國際上也有許多番紅花萃取物相關的論文，主要集中在幫助入睡以及改善憂鬱症狀這兩項功效上。

根據2020年的人體實驗研究指出，連續四週攝取28毫克（一天兩次，早晚各14毫克）的番紅花萃取物，在睡眠品質量表上有顯著的改善，包含入睡後醒來的次數減少、清醒時的精神更佳等，並可以有效減緩失眠程度（ref.1）。

雖然改善睡眠品質的機制還不是十分明確，但過去有動物實驗發現番紅花萃取物會影響血清素、麩醯胺酸、GABA這些與睡眠有關物質的接收、結合路徑（ref.2）。也有實驗推測可能是番紅花具有抗發炎作用，透過抗發炎反應提高身體休息品質，更能促進恢復（ref.3）。

另外，睡眠與情緒息息相關，睡得好、睡得飽就能解決許多煩惱，也因此許多跟睡眠相關的保健食品也都能改善部分情緒與憂鬱的問題。番紅花萃取物也不例外。在2019年的研究，邀請目前有服用憂鬱相關藥物的成人每天額外攝取番紅花萃取物，食用8週以後發現，憂鬱狀況評分減少高達41%（根據MADRS蒙哥馬利抑鬱評定量表測量）（ref.4）。

所以番紅花的功效不只是優化睡眠，也有改善情緒的作用。

為達有效劑量，建議食用番紅花萃取物

將番紅花當香料較難達到有效劑量，建議食用萃取物。既然番紅花能改善情緒、睡眠，是不是料理時撒上一點就能有幫助呢？其實要達到助眠、舒緩情緒的效果，不僅要持續吃還要吃夠量。以香料添加來說，我們很難每一天都吃，而且要吃足可能不是3-5朵就能達到足夠量，不僅花的費用高，也不易準備，所以建議選擇萃取物是較佳的方式。

購買萃取物需認明有專利認證的原料

番紅花萃取物會因為製作過程、萃取技術影響有效成分的含量，所以購買相關產品的時候，可以認明有專利認證的原料，相對會較有保障，才能確保吃的時候能達到有效劑量。

孕婦、服藥族群請先徵詢專業醫師建議

如果是懷孕期間，或者目前已經有服用情緒相關藥物，因為個人體質差異較大，建議在購買、食用前一定要找相關醫師諮詢，再根據個人狀況評估是否適合補充。

如果覺得最近上班壓力大或者睡眠狀況不佳，在找尋相關保健品時，除了常見的芝麻素、多巴胺外也可以參考番紅花的資訊，找到最適合自己的補充品。

參考資料

本文經好食課授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航