2021/11/08,
財經

聯準會如預期正式啟動縮債，「暫時性通膨」說詞支撐股優於債

聯準會如預期正式啟動縮債，「暫時性通膨」說詞支撐股優於債
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我們想讓你知道的是

聯準會11月會議如預期公布縮減每月購債規模，並從11月末起，就正式開始實施。不過面對市場強烈的升息預期，Powell仍以靜待通膨路徑能否如期放緩回應，通膨高檔的縮債期間美股、美債還有行情嗎？

美國聯準會於台灣時間2021年11月4日（四）凌晨2時召開利率決策會議，決議維持基準利率0~0.25％不變，並正式宣布11月稍晚，將開始縮減每月購債量，預計以每月減少150億（100億美債、50億MBS）的路徑，逐漸縮減購債至明（2022）年年中。而市場關注的通膨以及強烈預期的升息，Powell表示委員將持續關注通膨路徑，但尚未開始討論升息。

一、聲明稿：正式啟動縮債，但強調通膨預計是暫時地

  • 維持行動承諾不變：

聯準會致力在這充滿挑戰的時期，使用其全部工具來支持美國經濟，並促進最大就業和價格穩定的雙重使命。

  • 維持經濟活動、就業進一步轉強論述，強調預期通膨仍是供應鏈導致的暫時性因素：

夏季疫情因素雖然影響到了經濟活動復甦，但現在的經濟活動、就業指標仍進一步轉強（turned up>strengthened）。而通膨部分，聲明稿新增：預期通膨（expected to be transitory）是因為供需失衡，造成部分部門價格大漲的暫時性因素。

  • 疫苗持續施打與供應鏈問題緩解，預計將支持經濟，並強調經濟前景仍有不確定性：

聲明稿新增：預計供應鏈緩解，將幫助經濟活動、就業增長以及通膨回落，並強調經濟前景仍面臨風險。

  • 允許通膨在一段時間內，超過2％目標（平均通膨目標）：

近期通膨因為暫時性因素回升，聯準會仍將尋求長期達到雙重使命，有鑑於通膨持續地低於長期目標，委員會決定將在一段時間使通膨適當的高於2％，不過長期通膨預期仍錨定在2％目標。

  • 維持低利率至就業最大化水準及通膨2％目標：

委員會預期維持寬鬆貨幣政策立場，直到雙重使命目標達成。同時決定保持政策利率0~0.25％不變，並認為利率維持至聯準會評估的最大就業化水準，以及通膨達到2％目標是適當的。

  • 正式宣布開始縮減每月購債，強調未來路徑視經濟狀況而定：

鑒於委員會的目標有實質性進展，決定於11月晚些時候，就開始縮減購債，預計11月減少100億美債、50億MBS，並且在12月就再度減少100億美債、50億MBS。而委員會強調，每月都會依照經濟狀況，適當調整購債速度。

二、聯準會縮債路徑與升息預期管理

本次會議如市場預期推出縮減每月購債，雖然11月就開始實施，略快於市場預期，但縮債路徑符合預期，以每月減少150億（100億美債、50億MBS），預計在明年年中左右結束購債。而這表示購債將持續推動聯準會資產負債表到8.8~9兆水位，於未來半年給予市場資金挹注。

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市場關注的升息部分，聯準會僅在聲明稿中，再度強調通膨是供應鏈造成的暫時性因素，未在11月聲明稿中給出任何前瞻指引細節。從Powell會後記者會以及近期公開發言來看，預計仍會等待近期的通膨數據，若出現明顯超出預期，才有在年底調整利率點陣圖以及公布前瞻指引的可能性。目前仍以管理升息預期為主，從明年FedWatch升息機率來看，會議後市場強烈預期的升息略有回落，明年升息2碼之內的機率明顯回升。

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本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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