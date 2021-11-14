預防兒童蛀牙，氟錠怎麼吃才安全？孕婦也可以吃嗎？

文：許雯婷醫師（品粹牙醫兒童專科）

「無飲水加氟（含氟濃度在 0.6ppm 以下）的區域，並且有高齲齒風險之6個月至 16歲大的人，可依從醫師指示使用氟錠」

上面這行文字，是來自美國兒童牙科醫學會與美國小兒科與美國牙醫學會的建議。

中華民國兒童牙科學會也有建議，所以在台灣是可以吃氟錠的。那麼，氟錠要怎麼吃才安全呢？讓我們來一一了解一下吧！

氟錠作用

氟錠是作用於全身的氟化物，氟錠英文為 fluoride tablet，用在防齲可分為局部性 （topical）和全身性/系統性 （systemic） 的作用。

局部性是指攝取後在口中緩慢溶解，直接接觸已萌發的牙齒。

全身性的作用是透過腸胃吸收，給尚未萌發、仍在顎骨裡發育的牙胚。

Photo Credit: 品粹牙醫咖啡館 初期的蛀牙即從脫鈣開始。

氟化物會添加到牙齒的外層——琺瑯質，使牙齒更堅硬更能抗酸。

氟還可以抑制口內嗜酸細菌的生長，修復脫鈣的琺瑯質，由於初期的蛀牙即從脫鈣開始，因此氟可以預防蛀牙。

吃氟錠預防蛀牙的效果？

吃氟錠只是輔助，非防齲的主力。

在2012年實證醫學的研究指出：在恆牙，可降低24％的蛀牙率，但在乳牙防齲的效果則證據力不足。

家長可以詢問牙醫師孩子需不需吃氟錠，容易蛀牙的小孩吃氟錠是很 OK 的，不無小補，但不能只靠氟錠來防蛀，還是要做到其他環節，例如徹底的口腔清潔，才能徹底防蛀。

氟錠可以取代含氟牙膏或刷牙嗎？

不行喔，氟錠只是輔助，非主力。

牙刷、牙線、含氟牙膏每天都要使用。

不吃氟錠，改吃鈣片可以預防蛀牙嗎？

認為補充鈣質能預防蛀牙是普遍的錯誤觀念。雖然鈣質的確是構成齒質不可或缺的成分，但一旦牙齒長成，牙齒與鈣離子的交換十分有限，食物中的鈣質或鈣片並無法預防蛀牙。

目前研究證實的只有氟才是最有效防止蛀牙的利器 ；而鈣與維他命D的攝取主要是用來研究預防牙周病，並非齲齒。

另外，要小心很多鈣片、鈣乳片會添加糖，有些我的小病人睡前吃鈣片仍蛀牙了，吃完含糖鈣片還是要刷牙喔。

氟錠吃法：何時吃？每天吃多少？

市售氟錠大多一錠約含0.25毫克（mg） 的氟 。

年齡 未滿6個月大 6個月–未滿3歲 滿3歲–6歲 6歲–16歲 每日用量 不需要吃 0.25毫克 （mg） 0.5毫克 （mg） 1.0毫克 （mg）

建議在刷牙後、睡覺前，讓孩子用咀嚼咬碎，或含在口中的方式，使其緩慢溶解，充分接觸牙面；若直接吞入，會減少局部性的作用，但仍有全身性的作用。

口服氟錠要養成習慣，持之以恆地從6個月大吃到16歲，盡量不要中斷或半途而廢。

氟錠服用前後的注意事項

1. 氟錠不與牛奶同時喝

應與喝牛奶錯開，前後至少間隔半小時不喝牛奶。因為氟會和牛奶中的鈣鍵結而失去防齲的作用。

2. 塗氟當天不需再吃氟錠

給牙醫塗氟後可休息1-2天不吃，避免短時間內氟攝取過量。

氟錠服用安全性

1. 孕婦需使用氟錠嗎？

根據2018年的系統性實證醫學研究指出，沒有證據支持孕婦吃氟錠可以幫助寶寶預防蛀牙。

2. 氟錠副作用？

若有噁心嘔吐和腹瀉等急性中毒反應，可以喝牛奶或吃鈣劑，減少氟離子的吸收。

另一個是氟斑齒（dental fluorosis），因長期過量的微氟化物使得齒質生成時累積了白色或褐色的斑點，這在台灣很少見，因為台灣飲用水無加氟，所以發生率較國外少很多，平時注意氟化物用量即可。

3. 含氟牙膏加上氟錠，會過量或中毒嗎？

Photo Credit: 品粹牙醫咖啡館

氟的可能中毒劑量 （probable toxic dose） 為5mg／kg，若體重10公斤的兒童要誤食超過50mg，相當於氟錠要吃200顆（0.25mg／顆）才會中毒。

一般市售的氟錠設定是100顆或120顆，也就是10公斤重的孩童要誤食1-2罐氟錠才有可能中毒。

生活上接觸到的氟，目前建議的1000ppm 含氟牙膏，不會漱口的孩子擠一個米粒大小約含0.1mg 的氟，會漱口的孩子擠一個碗豆大小約含0.25mg 的氟，這個劑量 （0.1mg／0.25mg） 與每日氟錠的劑量 （0.25mg／0.5mg／1.0mg） 加總起來也是離可能中毒劑量 （5mg／kg） 的十分之一不到，平時只要遵循指示使用，家長不用過度擔心。

慢性氟中毒大多發生在飲水加氟的區域，所以在台灣很少見，另外，從食物攝取到的氟離子很有限（某些海產例如小魚，沙丁魚及茶葉），平時遵循規定的牙膏、氟錠、漱口水的用量即可。

結語

以預防蛀牙的觀點，在台灣地區可以吃氟錠，但氟錠只是防蛀的一小部份，不能偏廢，仍要注重其他環節，例如改善飲食習慣、加強口腔衛生、使用含氟牙膏、定期回診、防蛀封劑及全口塗氟，才能徹底預防蛀牙。

參考資料

Tubert-Jeannin S, Auclair C, Amsallem E, et al. Fluoride supplements （tablets, drops, lozenges or chewing gums） for preventing dental caries in children. Cochrane Database Syst Rev. 2011;2011（12）:CD007592. Published 2011 Dec 7. Ismail AI, Hasson H. Fluoride supplements, dental caries and fluorosis: a systematic review. J Am Dent Assoc. 2008 Nov;139（11）:1457-68. doi: 10.14219/jada.archive.2008.0071. Lampert, L., Lo, D. Limited evidence for preventing childhood caries using fluoride supplements. Evid Based Dent 13, 112–113 （2012）. https://doi.org/10.1038/sj.ebd.6400896 American Academy of Pediatric Dentistry. Fluoride therapy. The Reference Manual of Pediatric Dentistry. Chicago, Ill.: American Academy of Pediatric Dentistry; 2020:288-91 Manal Al Halabi. Current Guidelines for the Use of Fluoride in Pediatric Dentistry, A Review. Applied Clinical Research, Clinical Trials & Regulatory Affairs, 2014, Vol. 1, No. 3 中華牙醫學會會訊 May 2015, NO.238

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航