2021/11/09,
健康

小心《魷魚遊戲》第四集的連續閃光！好發於兒童和青少年「光敏性癲癇」是什麼？

小心《魷魚遊戲》第四集的連續閃光！好發於兒童和青少年「光敏性癲癇」是什麼？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

許多人直到癲癇發作時，才意識到自己對閃爍的燈光、或某些類型的圖案很敏感。

文：來講兒科急診的543-吳昌騰醫師

疫情嚴重之前，兒科急診來了一位弟弟，原因是什麼呢？

原來弟弟跟同學參加三天兩夜畢業旅行，第一天晚上正當他快樂地跟著同學一起參加螢光晚會，不知道要否太高興，還是晚上時刻，現場聲光刺激太激烈，結果弟弟發生痙攣（seizure）。發作時間持續約五分鐘，於是弟弟緊急被送至醫院治療。

在兒科急診時，據媽媽描述，弟弟之前並沒有痙攣發作過，這是第一次。加上小孩這次並沒有發燒，這樣的情形，倒是不常見。

原因是什麼呢？會不會是晚上時刻聲光刺激導致？還是太興奮？勞累？

這都是有可能的！

因為癲癇症的病灶是出現在腦部，因此任何會造成腦細胞異常放電的情況，都是癲癇症的致病因子。

《神奇寶貝》第38集〈電腦戰士3D龍〉：史上引發癲癇突發症狀最多人數的電視節目

說到這裡，我來先說一下「3D龍事件」。

1997年12月16日下午6時30分，東京電視臺播出《神奇寶貝》第38集〈電腦戰士3D龍〉，由於其中的一個畫面閃動過於頻繁，紅藍色光線高速閃爍，導致當天就有多位孩童被送進醫院，原因是在看電視時受到光感應刺激，表現出抽搐、嘔吐的癲癇症狀。

根據日本消防部門統計，當天一共有685名兒童送院治療，雖有部分已經在送院途中自行恢復，但仍有150名兒童需住院治療，有兩人住院超過三星期。

就此事件癲癇發作的人中，並非所有人本身就是癲癇症患者，根據後續追蹤發現有部分兒童只發生過那一次。

而神奇寶貝第38集成為全球史上引發癲癇突發症狀最多人數的電視節目。

《魷魚遊戲》第四集：連續閃光可能誘發癲癇

無獨有偶，最近很紅的《魷魚遊戲》也必須注意！

有神經醫學專家發現第四集（16-20分），出現連續閃光可能誘發癲癇，因此需要提醒警告癲癇朋友，若有不舒服請離開螢幕。

光敏性癲癇：好發於兒童和青少年

為什麼呢 ?

因為是：「光敏性癲癇」。「閃光」可能誘發癲癇！

對於大約3%的癲癇患者來說，暴露於特定強度或特定視覺模式的閃光會引發癲癇發作。

這種情況被稱為「光敏性癲癇」。

光敏性癲癇多見於兒童和青少年，尤其是全身性癲癇和某些癲癇症候群，如青少年肌陣攣性癲癇和眼瞼肌抽躍性癲癇（Jeavons syndrome)。

隨著年齡的增長，它變得不那麼頻繁，二十多歲的病例相對較少。

許多人直到癲癇發作時，才意識到自己對閃爍的燈光、或某些類型的圖案很敏感。

但他們可能永遠不會繼續發展為「自發性痙攣」發作的癲癇，而他們只能由某些光條件觸發癲癇發作。

而許多其他受到光照干擾的人根本不會出現痙攣發作，但會出現其他症狀，例如頭痛、噁心、頭暈等。他們不會有癲癇。

所以當暴露在強環境光線下，如果可能，避免接觸某些類型的閃光，並建議「遮住一隻眼睛並遠離閃光燈源」。

本文經來講兒科急診的543-吳昌騰醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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