阻止下一場疫情發生，美議員提案在「可靠的民主盟友台灣」設傳染病監控中心

為力阻下一場疫情，美國跨黨派議員4日提出「美台公衛保護法案」，要在美國在台協會設立傳染病監控中心，每年挹注近新台幣3800萬元，並派美國傳染病專家進駐，監控區域公衛情況。

《中央社》報導，共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）、民主黨籍眾議員肯納（Ro Khanna）4日同步在參、眾兩院領銜提出「美台公衛保護法案」（US-Taiwan Public Health Protection Act），提議於美國在台協會（AIT）台北辦事處設立「傳染病監控中心」（Infectious Disease Monitoring Center），協助避免下一場疫情發生。

民主黨籍參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）、默克利（Jeff Merkley）與共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、共和黨籍眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）也是法案共同發起人。

每年挹注135萬美元，並提供傳染病資訊與知識給雙邊政府

根據柯頓辦公室公布的草案內容，法案指示美國國務卿與衛生部長、其他相關機構首長協商，在AIT台北辦事處設立傳染病監控中心。

法案計劃在2022財政年度與之後的每年挹注135萬美元（約合新台幣3798萬元）營運資金，包含125萬美元人事費用、10萬美元管理營運開銷。首年會多撥25萬美元，供國務院進行中心設置研究。

在雇員部分，法案要求監控中心至少有3名來自美國國家衛生研究所（NHI）、美國疾病管制暨預防中心（CDC）或美國食品暨藥物管理局（FDA）傳染病專家進駐，其中一人將擔任中心主任。美國國務院、美國國際開發總署（USAID）等其他相關單位，也至少要派一人。

根據法案，美國人員任期長短交由國務卿決定。法案也允許監控中心僱用台灣籍人員。

法案指出，監控中心須與台灣衛生福利部疾病管制署（CDC）合作，進行區域傳染病監控，包括經常性監控、分析與傳播來自區域各國的病毒株、細菌分型及其他病原體等相關公開資訊，並與區域醫學與公衛官員進行聯繫。

此外，法案表示，監控中心須提供傳染病資訊與專業知識給美國、台灣政府。

Photo Credit: AP / 達志影像 共和黨籍參議員柯頓為提案領銜人之一

美議員：長期忽視台灣已造成致命結果

根據提案議員所發的聯合新聞稿，曾為前總統川普堅定支持者的柯頓表示，北京將台灣排除在全球衛生社群之外的舉動，已經造成致命的結果，「我們的法案將確保美國擁有需要的資源，來監測印太地區增生的公衛威脅，並讓台灣與世界分享他們的知識。」

曾經投入2016年美國總統選舉的盧比歐，則提醒「我們不該驚訝正嘗試進行種族淨化的中共政權，會出現掩蓋COVID-19資訊的舉動」，並指出美國在印太需要一個可靠且透明的夥伴提供正確資訊，以避免或降低未來的公衛危機，而「台北具有全球公衛優勢，又是可靠的民主盟友，也是珍貴的朋友。」

聲明中，肯納抨擊美國長期只短視的關心傳統國安議題，而降低因應COVID-19這類新型威脅的能力，「我們應該向在疫情前期就能掌握，而且有效壓制危機的台灣學習。」

新聞稿中也提到，該法案已獲得台北經濟文化辦事處和台灣疾管署的支持。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範