【專訪】魏崢，心臟醫學界永遠的明星 ：做過六百例換心手術，有希望就會竭盡全力

文：邵冰如

八月天，暑熱正熾，振興醫院的走廊上，院長魏崢步履匆匆，眉宇間盡是專注與忙碌。前一天，為了一位心臟病患者，他在手術室整整忙了八小時，幾度處理患者幾乎無法止血的難關，直到天明；此刻，患者終於穩定，魏崢又到加護病房探視患者的狀況，他雖稍微鬆了一口氣，但仍緊盯每一個細節。

「每一個患者到我這裡，都是一次託付，甚至生死交關，我一定要用盡全力醫治，才不辜負他們。」行醫四十餘年，從1988年完成全台首例成功心臟移植，到如今已做過六百例換心手術，即使已是心臟外科的權威，年過七旬的魏崢提起每一次手術和每一個病人，依然慎重謙卑。

Photo Credit: 醫學有故事（攝：葉大衛） 每日穿梭於手術室與病房間，魏崢還沒換下刷手服就來接受醫學有故事專訪，並說：「等等結束後還要再去看一下病人。」

「不聰明」的南部小孩苦讀進醫學院

魏崢出生於彰化的軍人家庭，小時候家境並不優渥。他說自己從小就不是聰明的小孩，少年時期就讀彰化高中，成績不過中上，大學聯考考上私立的中原大學建築系，喜歡畫畫的他本來覺得當建築師也不錯，但沒想到同時參加軍校聯招卻考上了國防醫學院。

考量學費全免，可為父母減輕經濟壓力，魏崢選擇進軍校習醫，但他很清楚自己的天資不如人，「我沒有別人聰明，所以只能拚了命的用功，」他說，軍校生涯非常辛苦，醫學和軍事課程同步進行，六年軍校生涯沒有寒暑假，而且全部軍事化教育，管得非常嚴，男生必須理小平頭、日常要出操、平日不能外出，一般大學生常有的聯誼、舞會、郊遊、戀愛⋯⋯，國防醫學院統統不可以。

Photo Credit: 醫學有故事（魏崢提供） 母親原本非常反對魏崢進入軍校，因為當時軍醫要上前線，生命沒有保障。 但嚴格的訓練加上踏實的個性，讓他早早就在醫界綻放光芒，獲選為第28屆十大傑出青年。

面對一切嚴格的紀律，魏崢甘之如飴，心裡只有一個念頭——用功。他說，也許因為南部長大的孩子比較純樸，再加上軍人家庭培養他篤實的性格，玩心不重，所以他很能認同軍事教育的團體紀律和榮譽優先，這樣的潛移默化，對他後來帶領醫療團隊也有很大幫助，面對任何醫療個案或考驗都極重視團隊合作。

不爭，走進心臟外科

苦讀六年，魏崢以同屆第二名畢業，這讓他誤打誤撞走進了外科。原來，當時他心中的第一志願是先進內科，接下來的次專科要選精神科，但無奈內科已被第一名的同學先選走，魏崢只剩外科可選，否則就要下部隊當軍醫。

二十多歲的魏崢，從此在三總外科部當了一年的實習醫師和五年的住院醫師。回憶當年，他笑說「那真是魔鬼訓練營，不是人過的日子」，因為三總外科部的訓練非常嚴，加上人力緊缺，那五年他不曾休假，連周末假期都沒有，但他咬牙撐了下來，日以繼夜的穿梭於病房、診間和手術室。

那時的魏崢才20多歲，白袍下燃燒著對搶救生命的熱情，更充滿探究醫學奧秘的好奇心，每天雖步履匆匆，但在患者生病到康復的過程中，他找到了行醫的成就感，更看見了自己的使命。

住院醫師第三年，魏崢面臨選擇次專科的關鍵，「那時大家都想選一般外科和泌尿外科，比較簡單，而且以後好賺錢。」他說，相對的，心臟外科讓所有人避之唯恐不急，因為難度最高，而且風險最大「容易死人」。

偏偏有一天，他跟著當時的心臟外科俞紹基主任巡房，主任笑著對他說：「就是你了，來加入心臟外科吧！」一向服從命令的魏崢不敢拒絕，從此走上意想不到的心臟外科之路。

而這個原本有點「逼不得已」的決定，更在多年後，開啟了台灣心臟醫學走上世界舞台的大門。

Photo Credit: 醫學有故事（魏崢提供） 心臟外科動輒要進行十多個小時的手術，但魏崢把吃苦當吃補，默默耕耘出台灣心臟醫學上的新篇章。

32歲的心臟外科主任 帶領三總團隊往前衝

硬著頭皮進入心臟外科，魏崢毫不退縮，他深知這一科雖難，工作雖苦，責任雖重，但他很知足的認為自己遠比別人幸運太多，能夠進醫學院、當上醫師，已是意外的收穫，而且相較於同屆同學都下部隊去了，「我能留校當醫師，還有什麼好抱怨呢？還不如好好學習，累積實力。」

魏崢的認真勤奮，師長全看在眼裡，1968年，他剛升主治醫師不久，國防醫學院有一個公費留學美國哥倫比亞大學醫學院的機會，在國防醫學院蔡作雍院長的選派與台大洪啟仁教授的推薦下，魏崢遠赴美國留學，僅僅一年十個月，他就取得博士學位返國，決心把最先進的醫學技術和資源帶進三總，救治更多心臟病患。

帶著決心和拚勁，魏崢在三總心臟外科建立起好口碑，他認真對待每一個患者，用心診治，精湛的手術更讓許多飽受心臟疾病之苦的患者重生，不久後他升上了心臟血管外科科主任，那時才三十二歲。

Photo Credit: 醫學有故事（魏崢提供） 哥倫比亞大學與哈佛、耶魯同屬常春藤聯盟，魏崢只花了短短不到兩年的時間就取得博士學位，將最新的技術帶回台灣，並接下心臟外科主任的重擔。圖為魏崢與恩師Dr.Spotnitz。

同一時間，心臟醫學正在先進國家快速起飛，心臟移植在外國陸續成功，台灣醫界從1980年代起躍躍欲試，尤其台大、榮總做為台灣教學醫院的龍頭，更積極投入換心手術。

1987年夏天，台大首先進行台灣第一例心臟移植，隨後榮總也進行一例，台大再進行兩例。不幸的是，這四例患者手術當下雖成功，不久之後卻都因為術後排斥或感染而死亡，許多人也對「換心」打上了問號。

但人在三總的魏崢卻有著很強的信心和勇氣，他早已著手投入心臟移植的研究，三總團隊更用豬隻做過換心的動物實驗，非常成功。

魏崢認為，以三總的技術，絕對有能力為患者換心，「手術本身不難，關鍵是要有適合的患者和捐贈者，以及小心術後的排斥和感染。」他說，當時已有很不錯的抗排斥藥物，患者易辨女士和她的家屬也很勇敢的同意一試，更巧的是當時三總收到一位車禍腦死的男性軍人，他的父親願意捐出兒子的心臟，幫助有需要的人，成就大愛。

本文為原文節錄版

本文經醫學有故事授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航