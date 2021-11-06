2021/11/06,
健康

6日晚間將有59.4萬劑AZ疫苗到貨，BNT與AZ疫苗未預約者將開放「隨到隨打」

6日晚間將有59.4萬劑AZ疫苗到貨，BNT與AZ疫苗未預約者將開放「隨到隨打」
Photo Credit: 中央社

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指揮中心宣布，11月6日晚將有59.4萬AZ疫苗將到貨，效期至11月底，將提醒地方政府優先施打該批疫苗，同時也將開放BNT與AZ疫苗未預約者，在地方政府規劃下進行全年齡「隨到隨打」。

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增2例COVID-19確定病例，皆為境外移入，另確診個案中無新增死亡。此外，今日晚間將有59.4萬政府購買之AZ疫苗抵台，同時也開放地方政府可指定合約醫療院所或衛生所，提供未於疫苗平臺預約者，接種BNT或AZ（AstraZeneca）疫苗。

BNT與AZ疫苗未預約者，將開放全年齡「隨到隨打」

為增加疫苗有效利用，並加速民眾完成接種，疾管署今日起開放地方政府衛生局視疫苗庫存、到貨與接種情形，指定或安排合約醫療院所或衛生所，提供未於COVID-19公費疫苗預約平臺預約或有接種需求民眾，接種第一、二劑BNT或AZ疫苗。

換句話說，待地方政府規劃完成後，BNT與AZ疫苗將能不用預約「隨到隨打」。

指揮中心表示，若要自行前往接種疫苗，BNT第二劑須為18歲（含）以上，並符合接種間隔滿4週以上；AZ疫苗自即日起則開放第二劑接種間隔滿「8」週以上（不受10週限制）民眾接種，實際作業因各縣市實際開放作業時程不同，以地方政府衛生局後續公告為準。

記者會中，指揮中心發言人莊仁祥也表示，未來開放民眾可到各醫療院所接種後，各縣市不同做法，例如有縣市在捷運站設站，「我們都非常鼓勵」。

不過，目前這項規劃只限於BNT與AZ疫苗，莫德納將再進行規劃，至於第14期是否開放混打，莊人祥表示仍需要預約平台系統配合，還在觀察有無辦法趕上。

59.4萬AZ疫苗將到貨，效期至11月底

政府採購之約59.4萬AZ疫苗，預定於今日晚間將抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

1106_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

指揮中心指出，於2020年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約後，截至目前總計已約712萬劑到貨，由於這批疫苗效期為11月30日到期，會希望在14期可以由這批疫苗開始使用，也希望其他疫苗都可以在效期前使用完畢。

被問到為何新到貨疫苗的效期僅到本月底，莊仁祥表示因為全球都在搶貨，也提到原本這批疫苗有更多的量，但根據我們的量能，評估沒有辦法在11月底前注射完，因此只訂59萬，會針對這59萬來加緊接種，也會提醒地方政府、醫療機構，針對這期會以這批AZ來使用。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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