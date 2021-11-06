2021/11/06,
藝文

【2021金音獎】11月6日於高雄流行音樂中心頒獎，完整得獎名單7點起揭曉（不斷更新）

【2021金音獎】11月6日於高雄流行音樂中心頒獎，完整得獎名單7點起揭曉（不斷更新）
阿爆擔任第12屆金音獎評審主 席｜Photo Credit: 新視紀整合行銷提供

我們想讓你知道的是

今年金音獎有620張專輯／EP、41件現場演出影片，共計3608件作品參賽，經評審團選出後，共計有111件作品入圍，並將角逐21個獎項。而特別貢獻獎則是頒給在台灣音樂產業耕耘逾30年的資深音樂職人吳武璋。

2021年第十二屆金音創作獎於今（6）日舉行頒獎典禮，今年首度從台北移師高雄，在甫開幕的高雄流行音樂中心舉行。「金音創作獎」以台灣優先，原創優先，分樂種不分語言的三大特色為標誌，鼓勵創作自由與獨立性，容納不同風格與實驗性的作品，擴充大眾對音樂類型的想像。近年來也逐漸有聲有色，且與金曲獎的定位拉開距離，儼然成為新世代音樂人的聖地之一。

本屆金音獎不同於去（2020）年主題「GIMA就是未來」，今年以「GIMA就是現在」爲號召，為過去3年的金音轉型計畫進行檢視，也代表持續推廣臺灣音樂創作能量，活在當下的生命力。

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Photo Credit：金音獎

今年有620張專輯／EP、41件現場演出影片，共計3608件作品參賽，經評審團評選，共計有111件作品入圍，將角逐21個獎項。而特別貢獻獎則是頒給在台灣音樂產業耕耘逾30年的資深音樂職人吳武璋。

特別的是，本屆金音獎增訂「最佳專輯獎」，將殊榮遞向專輯製作人，希冀鼓勵幕前、幕後的無數音樂工作者；且同時更改「最佳新人獎」的認定標準，將未曾合計發行六首以上歌曲的限制，放寬為未曾發行專輯的規定，藉以鼓勵創作人才，讓樂壇無數新人被各界看見。

本屆金音獎主席為排灣族歌手阿爆（阿仍仍），去年阿爆擔任金音獎主持人，且更以《kinakaian 母親的舌頭》入圍「最佳專輯獎」、「最佳創作歌手獎」兩項大獎，最後也奪下「最佳專輯獎」。今年一舉接下主席的重責大任，能交出什麼樣的得獎名單，各界都在關注。

第十二屆金音創作獎入圍名單

不分類型獎項

  • 最佳專輯獎

《PEDESTAL》／ØZI（製作人：ØZI）
《海女》／漂流出口（製作人：許聖榮、布妲菈•碧海、巫尚•碧海、林肯 ）
《GOLDEN 太子 BRO》／血肉果汁機（製作人：許主携）
《Leisurely》／LINION（製作人：鍾濰宇、LINION）
《垂釣島嶼》／藍。掉（製作人：鍾適芳）

  • 最佳樂團獎

落日飛車／《SOFT STORM柔性風暴》
SKARAOKE／《Skaraoke Vol. 1： 十年精選》
血肉果汁機／《GOLDEN 太子 BRO》
拍謝少年／《歹勢好勢》
落差草原 WWWW／《黑夢》
FORMOZA／《超嬰格式化》

  • 最佳創作歌手獎

ØZI／《PEDESTAL》
巴奈／《愛，不到》
YELLOW黃宣／《浮世擊》
žž瑋琪／《žž》
孫盛希／《出沒地帶》
馬念先／《Mama Jeans and Daddy Shoes》

  • 最佳新人獎

石青羅林／《青 Green》
緩緩／《水可以去任何地方》
žž瑋琪／《žž》
魯千千／《行》
FORMOZA／《超嬰格式化》
wannasleep（李奕賢）／《裸雀》

  • 最佳樂手獎

吳政君／《野蓮出庄》／邦哥鼓、非洲水鼓、康加鼓、堂鼓、二胡
阿雞（張瀚中）／《我能告訴你的只是一個故事》／手風琴
KITrust／《黑的韌性》／Synth、Program
鍾玉鳳 Chung Yufeng／《垂釣島嶼》／琵琶、三絃、月琴、沖繩三線、斑鳩琴
陳思銘 David Chen／《垂釣島嶼》／主唱、共鳴器吉他、12絃吉他、斑鳩琴
若池敏弘／《Yü 》／塔布拉鼓、艾斯拉吉琴
魯千千／《行》／鐵琴、木琴
高飛／《顏社煮場秀：Leo王 Live at Meowvelous》／鼓手

  • 最佳現場演出獎

《Smashing the wall of an endless maze + Revenge is a dish best served cold 》/體熊專科
《YELLOW-2021大港開唱》/YELLOW
《GOLDEN 太子 BRO》/血肉果汁機
《Leo王 2021 大港開唱 現場演出》/Leo王（王之佑）
《Skaraoke Vol. 1： 十年精選》/SKARAOKE

  • 亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）

《FREEBODY》／CADEJO
《WINK》／CHAI
《days to morning glory》／Shye（Trinity Shye-Anne Brown）
《Whoop it up!》／EIKO+ERIKO
《： -） 》／Nodey
《A Liquid Breakfast》／Audrey Nuna

類型音樂獎項

搖滾類

  • 最佳搖滾專輯獎

《海女》／漂流出口
《GOLDEN 太子 BRO》／血肉果汁機
《歹勢好勢》／拍謝少年
《Demo丙》／風籟坊
《超嬰格式化》／FORMOZA

  • 最佳搖滾歌曲獎

〈欲〉／《青 Green》／石青羅林
〈Painting the trail of whisper in every moment captured〉／《Topic 3： 瞬間》／體熊專科
〈海女〉／《海女》／漂流出口
〈美好的事可不可以發生在我身上〉／《更迭》／康士坦的變化球
〈太子哥〉／《GOLDEN 太子 BRO》／血肉果汁機

民謠類

  • 最佳民謠專輯獎

《野蓮出庄》／生祥樂隊
《垂釣島嶼》／藍。掉
《流浪的Naluwan》／達卡鬧
《我想在城市裡當一個鄉下人》／小米
《不朽的青春》／王榆鈞

  • 最佳民謠歌曲獎

〈豆腐牯 〉／《野蓮出庄》／生祥樂隊
〈親愛的妳好嗎 Akokey 〉／《akokey 親愛的你好嗎》／謝永泉
〈A -I /哎呀〉／《流浪的Naluwan》／達卡鬧
〈Heaven.zip〉／《Heaven.zip》／LÜCY
〈豐盈與匱乏的孩子〉／《豐盈與匱乏的孩子／回到現在》／來吧！焙焙！

嘻哈類

  • 最佳嘻哈專輯獎

《市井小明》／呂士軒
《感恩的心》／春艷（余承恩）
《燥熱》／派偉俊
《SKY》／蔡詩芸　Dizzy Dizzo
《裸雀》／wannasleep（李奕賢）

  • 最佳嘻哈歌曲獎

〈深呼吸 feat. 李權哲〉／《感恩的心》／春艷（余承恩）
〈Let Me Talk〉／《Let Me Talk》／國蛋
〈50元的檳榔〉／《50元的檳榔》／潮州土狗
〈88BARS〉／《88BARS》／熊仔
〈黑〉／《裸雀》／wannasleep（李奕賢）

電音類

  • 最佳電音專輯獎

《lipahak ko ‘orip 》／幽法
《黑的韌性》／OVDS
《彼岸》／鹿比∞吠陀
《Simulation Of An Overloaded World》／Sonia Calico
《Archimedes》／Apio、Funguz、陳冠宇

  • 最佳電音歌曲獎

〈lipahak ko ‘orip〉／《lipahak ko ‘orip 》／幽法
〈Cheat Death〉／《黑的韌性》／OVDS
〈星星歌〉／《N1-那屋瓦一號作品》／N1-那屋瓦一號作品
〈篝火〉／《彼岸》／鹿比∞吠陀
〈zaljum 水（feat. 阿爆（阿仍仍）/ R.fu）（日出版）〉／Ń7ä

爵士類

  • 最佳爵士專輯獎

《蒼鷺十三號》／羅妍婷
《Whisper of the Isolated Ones》／林煒翔
《Fly By Light》／東京中央線
《行》／魯千千
《未來島民》／島國未來主義

  • 最佳爵士歌曲獎

〈Engraved In The Moon〉／《蒼鷺十三號》／羅妍婷
〈Drawings, Pills, Chocolate〉／《Whisper of the Isolated Ones》／林煒翔
〈 Vagabond Dance〉／《Fly By Light》／東京中央線
〈媽媽聊天去〉／《žž》／žž瑋琪
〈行〉／《行》／魯千千

節奏藍調類

  • 最佳節奏藍調專輯獎

《PEDESTAL》／ØZI
《Leisurely》／LINION
《出沒地帶》／孫盛希
《To My Pen Pal》／Yufu

  • 最佳節奏藍調歌曲獎

〈後現代獨白〉／《浮世擊》／YELLOW
〈Oh Girl〉／《Leisurely》／LINION
〈LIMO〉／《LIMO》／鶴 The Crane
〈AI 敢會愛？〉／《AI 敢會愛？》／Robot Swing & 陳以恆、洪佩瑜
〈Tell Me （Prod. by DJ Mitsu the Beats）〉／《Tell Me （Prod. by DJ Mitsu the Beats）》／9m88

另類流行類

  • 最佳另類流行專輯獎

《SOFT STORM柔性風暴》／落日飛車
《Serene Reminder 沉靜的提醒》／The Fur.
《Mama Jeans and Daddy Shoes》／馬念先
《根》／舞炯恩（舞炯恩加以法利得）
《回到原點》／Matzka 瑪斯卡

  • 最佳另類流行歌曲獎

〈Candlelight （feat. OHHYUK） 燭光〉／《SOFT STORM柔性風暴》／落日飛車
〈Mountain Dude〉／《Leisurely》／LINION、雷擎
〈潛伏期〉／《出沒地帶》／孫盛希
〈沙漠玫瑰與駱駝〉／《沙漠玫瑰與駱駝》／林以樂
〈Millions of Years Apart （feat. MANDARK）〉／《Millions of Years Apart》／The Dinosaur's Skin 恐龍的皮

特別貢獻獎

  • 吳武璋

責任編輯：丁肇九、王祖鵬
核稿編輯：楊士範

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