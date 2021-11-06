【2021金音獎】11月6日於高雄流行音樂中心頒獎，完整得獎名單7點起揭曉（不斷更新）

2021年第十二屆金音創作獎於今（6）日舉行頒獎典禮，今年首度從台北移師高雄，在甫開幕的高雄流行音樂中心舉行。「金音創作獎」以台灣優先，原創優先，分樂種不分語言的三大特色為標誌，鼓勵創作自由與獨立性，容納不同風格與實驗性的作品，擴充大眾對音樂類型的想像。近年來也逐漸有聲有色，且與金曲獎的定位拉開距離，儼然成為新世代音樂人的聖地之一。

本屆金音獎不同於去（2020）年主題「GIMA就是未來」，今年以「GIMA就是現在」爲號召，為過去3年的金音轉型計畫進行檢視，也代表持續推廣臺灣音樂創作能量，活在當下的生命力。

今年有620張專輯／EP、41件現場演出影片，共計3608件作品參賽，經評審團評選，共計有111件作品入圍，將角逐21個獎項。而特別貢獻獎則是頒給在台灣音樂產業耕耘逾30年的資深音樂職人吳武璋。

特別的是，本屆金音獎增訂「最佳專輯獎」，將殊榮遞向專輯製作人，希冀鼓勵幕前、幕後的無數音樂工作者；且同時更改「最佳新人獎」的認定標準，將未曾合計發行六首以上歌曲的限制，放寬為未曾發行專輯的規定，藉以鼓勵創作人才，讓樂壇無數新人被各界看見。

本屆金音獎主席為排灣族歌手阿爆（阿仍仍），去年阿爆擔任金音獎主持人，且更以《kinakaian 母親的舌頭》入圍「最佳專輯獎」、「最佳創作歌手獎」兩項大獎，最後也奪下「最佳專輯獎」。今年一舉接下主席的重責大任，能交出什麼樣的得獎名單，各界都在關注。

第十二屆金音創作獎入圍名單

不分類型獎項

最佳專輯獎

《PEDESTAL》／ØZI（製作人：ØZI）

《海女》／漂流出口（製作人：許聖榮、布妲菈•碧海、巫尚•碧海、林肯 ）

《GOLDEN 太子 BRO》／血肉果汁機（製作人：許主携）

《Leisurely》／LINION（製作人：鍾濰宇、LINION）

《垂釣島嶼》／藍。掉（製作人：鍾適芳）

最佳樂團獎

落日飛車／《SOFT STORM柔性風暴》

SKARAOKE／《Skaraoke Vol. 1： 十年精選》

血肉果汁機／《GOLDEN 太子 BRO》

拍謝少年／《歹勢好勢》

落差草原 WWWW／《黑夢》

FORMOZA／《超嬰格式化》

最佳創作歌手獎

ØZI／《PEDESTAL》

巴奈／《愛，不到》

YELLOW黃宣／《浮世擊》

žž瑋琪／《žž》

孫盛希／《出沒地帶》

馬念先／《Mama Jeans and Daddy Shoes》

最佳新人獎

石青羅林／《青 Green》

緩緩／《水可以去任何地方》

žž瑋琪／《žž》

魯千千／《行》

FORMOZA／《超嬰格式化》

wannasleep（李奕賢）／《裸雀》

最佳樂手獎

吳政君／《野蓮出庄》／邦哥鼓、非洲水鼓、康加鼓、堂鼓、二胡

阿雞（張瀚中）／《我能告訴你的只是一個故事》／手風琴

KITrust／《黑的韌性》／Synth、Program

鍾玉鳳 Chung Yufeng／《垂釣島嶼》／琵琶、三絃、月琴、沖繩三線、斑鳩琴

陳思銘 David Chen／《垂釣島嶼》／主唱、共鳴器吉他、12絃吉他、斑鳩琴

若池敏弘／《Yü 》／塔布拉鼓、艾斯拉吉琴

魯千千／《行》／鐵琴、木琴

高飛／《顏社煮場秀：Leo王 Live at Meowvelous》／鼓手

最佳現場演出獎

《Smashing the wall of an endless maze + Revenge is a dish best served cold 》/體熊專科

《YELLOW-2021大港開唱》/YELLOW

《GOLDEN 太子 BRO》/血肉果汁機

《Leo王 2021 大港開唱 現場演出》/Leo王（王之佑）

《Skaraoke Vol. 1： 十年精選》/SKARAOKE

亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）

《FREEBODY》／CADEJO

《WINK》／CHAI

《days to morning glory》／Shye（Trinity Shye-Anne Brown）

《Whoop it up!》／EIKO+ERIKO

《： -） 》／Nodey

《A Liquid Breakfast》／Audrey Nuna

類型音樂獎項

搖滾類

最佳搖滾專輯獎

《海女》／漂流出口

《GOLDEN 太子 BRO》／血肉果汁機

《歹勢好勢》／拍謝少年

《Demo丙》／風籟坊

《超嬰格式化》／FORMOZA

最佳搖滾歌曲獎

〈欲〉／《青 Green》／石青羅林

〈Painting the trail of whisper in every moment captured〉／《Topic 3： 瞬間》／體熊專科

〈海女〉／《海女》／漂流出口

〈美好的事可不可以發生在我身上〉／《更迭》／康士坦的變化球

〈太子哥〉／《GOLDEN 太子 BRO》／血肉果汁機

民謠類

最佳民謠專輯獎

《野蓮出庄》／生祥樂隊

《垂釣島嶼》／藍。掉

《流浪的Naluwan》／達卡鬧

《我想在城市裡當一個鄉下人》／小米

《不朽的青春》／王榆鈞

最佳民謠歌曲獎

〈豆腐牯 〉／《野蓮出庄》／生祥樂隊

〈親愛的妳好嗎 Akokey 〉／《akokey 親愛的你好嗎》／謝永泉

〈A -I /哎呀〉／《流浪的Naluwan》／達卡鬧

〈Heaven.zip〉／《Heaven.zip》／LÜCY

〈豐盈與匱乏的孩子〉／《豐盈與匱乏的孩子／回到現在》／來吧！焙焙！

嘻哈類

最佳嘻哈專輯獎

《市井小明》／呂士軒

《感恩的心》／春艷（余承恩）

《燥熱》／派偉俊

《SKY》／蔡詩芸 Dizzy Dizzo

《裸雀》／wannasleep（李奕賢）

最佳嘻哈歌曲獎

〈深呼吸 feat. 李權哲〉／《感恩的心》／春艷（余承恩）

〈Let Me Talk〉／《Let Me Talk》／國蛋

〈50元的檳榔〉／《50元的檳榔》／潮州土狗

〈88BARS〉／《88BARS》／熊仔

〈黑〉／《裸雀》／wannasleep（李奕賢）

電音類

最佳電音專輯獎

《lipahak ko ‘orip 》／幽法

《黑的韌性》／OVDS

《彼岸》／鹿比∞吠陀

《Simulation Of An Overloaded World》／Sonia Calico

《Archimedes》／Apio、Funguz、陳冠宇

最佳電音歌曲獎

〈lipahak ko ‘orip〉／《lipahak ko ‘orip 》／幽法

〈Cheat Death〉／《黑的韌性》／OVDS

〈星星歌〉／《N1-那屋瓦一號作品》／N1-那屋瓦一號作品

〈篝火〉／《彼岸》／鹿比∞吠陀

〈zaljum 水（feat. 阿爆（阿仍仍）/ R.fu）（日出版）〉／Ń7ä

爵士類

最佳爵士專輯獎

《蒼鷺十三號》／羅妍婷

《Whisper of the Isolated Ones》／林煒翔

《Fly By Light》／東京中央線

《行》／魯千千

《未來島民》／島國未來主義

最佳爵士歌曲獎

〈Engraved In The Moon〉／《蒼鷺十三號》／羅妍婷

〈Drawings, Pills, Chocolate〉／《Whisper of the Isolated Ones》／林煒翔

〈 Vagabond Dance〉／《Fly By Light》／東京中央線

〈媽媽聊天去〉／《žž》／žž瑋琪

〈行〉／《行》／魯千千

節奏藍調類

最佳節奏藍調專輯獎

《PEDESTAL》／ØZI

《Leisurely》／LINION

《出沒地帶》／孫盛希

《To My Pen Pal》／Yufu

最佳節奏藍調歌曲獎

〈後現代獨白〉／《浮世擊》／YELLOW

〈Oh Girl〉／《Leisurely》／LINION

〈LIMO〉／《LIMO》／鶴 The Crane

〈AI 敢會愛？〉／《AI 敢會愛？》／Robot Swing & 陳以恆、洪佩瑜

〈Tell Me （Prod. by DJ Mitsu the Beats）〉／《Tell Me （Prod. by DJ Mitsu the Beats）》／9m88

另類流行類

最佳另類流行專輯獎

《SOFT STORM柔性風暴》／落日飛車

《Serene Reminder 沉靜的提醒》／The Fur.

《Mama Jeans and Daddy Shoes》／馬念先

《根》／舞炯恩（舞炯恩加以法利得）

《回到原點》／Matzka 瑪斯卡

最佳另類流行歌曲獎

〈Candlelight （feat. OHHYUK） 燭光〉／《SOFT STORM柔性風暴》／落日飛車

〈Mountain Dude〉／《Leisurely》／LINION、雷擎

〈潛伏期〉／《出沒地帶》／孫盛希

〈沙漠玫瑰與駱駝〉／《沙漠玫瑰與駱駝》／林以樂

〈Millions of Years Apart （feat. MANDARK）〉／《Millions of Years Apart》／The Dinosaur's Skin 恐龍的皮

特別貢獻獎

吳武璋

責任編輯：丁肇九、王祖鵬

核稿編輯：楊士範