【2021金音獎】11月6日於高雄流行音樂中心頒獎，完整得獎名單7點起揭曉（不斷更新）

2021年第十二屆金音創作獎於今(6)日舉行頒獎典禮,今年首度從台北移師高雄,在甫開幕的高雄流行音樂中心舉行。「金音創作獎」以台灣優先,原創優先,分樂種不分語言的三大特色為標誌,鼓勵創作自由與獨立性,容納不同風格與實驗性的作品,擴充大眾對音樂類型的想像。近年來也逐漸有聲有色,且與金曲獎的定位拉開距離,儼然成為新世代音樂人的聖地之一。

本屆金音獎不同於去(2020)年主題「GIMA就是未來」,今年以「GIMA就是現在」爲號召,為過去3年的金音轉型計畫進行檢視,也代表持續推廣臺灣音樂創作能量,活在當下的生命力。

今年有620張專輯/EP、41件現場演出影片,共計3608件作品參賽,經評審團評選,共計有111件作品入圍,將角逐21個獎項。而特別貢獻獎則是頒給在台灣音樂產業耕耘逾30年的資深音樂職人吳武璋。

特別的是,本屆金音獎增訂「最佳專輯獎」,將殊榮遞向專輯製作人,希冀鼓勵幕前、幕後的無數音樂工作者;且同時更改「最佳新人獎」的認定標準,將未曾合計發行六首以上歌曲的限制,放寬為未曾發行專輯的規定,藉以鼓勵創作人才,讓樂壇無數新人被各界看見。

本屆金音獎主席為排灣族歌手阿爆(阿仍仍),去年阿爆擔任金音獎主持人,且更以《kinakaian 母親的舌頭》入圍「最佳專輯獎」、「最佳創作歌手獎」兩項大獎,最後也奪下「最佳專輯獎」。今年一舉接下主席的重責大任,能交出什麼樣的得獎名單,各界都在關注。

第十二屆金音創作獎入圍名單

不分類型獎項

最佳專輯獎

《PEDESTAL》/ØZI(製作人:ØZI)

《海女》/漂流出口(製作人:許聖榮、布妲菈•碧海、巫尚•碧海、林肯 )

《GOLDEN 太子 BRO》/血肉果汁機(製作人:許主携)

《Leisurely》/LINION(製作人:鍾濰宇、LINION)

《垂釣島嶼》/藍。掉(製作人:鍾適芳)

最佳樂團獎

落日飛車/《SOFT STORM柔性風暴》

SKARAOKE/《Skaraoke Vol. 1: 十年精選》

血肉果汁機/《GOLDEN 太子 BRO》

拍謝少年/《歹勢好勢》

落差草原 WWWW/《黑夢》

FORMOZA/《超嬰格式化》

最佳創作歌手獎

ØZI/《PEDESTAL》

巴奈/《愛,不到》

YELLOW黃宣/《浮世擊》

žž瑋琪/《žž》

孫盛希/《出沒地帶》

馬念先/《Mama Jeans and Daddy Shoes》

最佳新人獎

石青羅林/《青 Green》

緩緩/《水可以去任何地方》

žž瑋琪/《žž》

魯千千/《行》

FORMOZA/《超嬰格式化》

wannasleep(李奕賢)/《裸雀》

最佳樂手獎

吳政君/《野蓮出庄》/邦哥鼓、非洲水鼓、康加鼓、堂鼓、二胡

阿雞(張瀚中)/《我能告訴你的只是一個故事》/手風琴

KITrust/《黑的韌性》/Synth、Program

鍾玉鳳 Chung Yufeng/《垂釣島嶼》/琵琶、三絃、月琴、沖繩三線、斑鳩琴

陳思銘 David Chen/《垂釣島嶼》/主唱、共鳴器吉他、12絃吉他、斑鳩琴

若池敏弘/《Yü 》/塔布拉鼓、艾斯拉吉琴

魯千千/《行》/鐵琴、木琴

高飛/《顏社煮場秀:Leo王 Live at Meowvelous》/鼓手

最佳現場演出獎

《Smashing the wall of an endless maze + Revenge is a dish best served cold 》/體熊專科

《YELLOW-2021大港開唱》/YELLOW

《GOLDEN 太子 BRO》/血肉果汁機

《Leo王 2021 大港開唱 現場演出》/Leo王(王之佑)

《Skaraoke Vol. 1: 十年精選》/SKARAOKE

亞洲創作音樂獎(Best Asian Creative Artist)

《FREEBODY》/CADEJO

《WINK》/CHAI

《days to morning glory》/Shye(Trinity Shye-Anne Brown)

《Whoop it up!》/EIKO+ERIKO

《: -) 》/Nodey

《A Liquid Breakfast》/Audrey Nuna

類型音樂獎項

搖滾類

最佳搖滾專輯獎

《海女》/漂流出口

《GOLDEN 太子 BRO》/血肉果汁機

《歹勢好勢》/拍謝少年

《Demo丙》/風籟坊

《超嬰格式化》/FORMOZA

最佳搖滾歌曲獎

〈欲〉/《青 Green》/石青羅林

〈Painting the trail of whisper in every moment captured〉/《Topic 3: 瞬間》/體熊專科

〈海女〉/《海女》/漂流出口

〈美好的事可不可以發生在我身上〉/《更迭》/康士坦的變化球

〈太子哥〉/《GOLDEN 太子 BRO》/血肉果汁機

民謠類

最佳民謠專輯獎

《野蓮出庄》/生祥樂隊

《垂釣島嶼》/藍。掉

《流浪的Naluwan》/達卡鬧

《我想在城市裡當一個鄉下人》/小米

《不朽的青春》/王榆鈞

最佳民謠歌曲獎

〈豆腐牯 〉/《野蓮出庄》/生祥樂隊

〈親愛的妳好嗎 Akokey 〉/《akokey 親愛的你好嗎》/謝永泉

〈A -I /哎呀〉/《流浪的Naluwan》/達卡鬧

〈Heaven.zip〉/《Heaven.zip》/LÜCY

〈豐盈與匱乏的孩子〉/《豐盈與匱乏的孩子/回到現在》/來吧!焙焙!

嘻哈類

最佳嘻哈專輯獎

《市井小明》/呂士軒

《感恩的心》/春艷(余承恩)

《燥熱》/派偉俊

《SKY》/蔡詩芸 Dizzy Dizzo

《裸雀》/wannasleep(李奕賢)

最佳嘻哈歌曲獎

〈深呼吸 feat. 李權哲〉/《感恩的心》/春艷(余承恩)

〈Let Me Talk〉/《Let Me Talk》/國蛋

〈50元的檳榔〉/《50元的檳榔》/潮州土狗

〈88BARS〉/《88BARS》/熊仔

〈黑〉/《裸雀》/wannasleep(李奕賢)

電音類

最佳電音專輯獎

《lipahak ko ‘orip 》/幽法

《黑的韌性》/OVDS

《彼岸》/鹿比∞吠陀

《Simulation Of An Overloaded World》/Sonia Calico

《Archimedes》/Apio、Funguz、陳冠宇

最佳電音歌曲獎

〈lipahak ko ‘orip〉/《lipahak ko ‘orip 》/幽法

〈Cheat Death〉/《黑的韌性》/OVDS

〈星星歌〉/《N1-那屋瓦一號作品》/N1-那屋瓦一號作品

〈篝火〉/《彼岸》/鹿比∞吠陀

〈zaljum 水(feat. 阿爆(阿仍仍)/ R.fu)(日出版)〉/Ń7ä

爵士類

最佳爵士專輯獎

《蒼鷺十三號》/羅妍婷

《Whisper of the Isolated Ones》/林煒翔

《Fly By Light》/東京中央線

《行》/魯千千

《未來島民》/島國未來主義

最佳爵士歌曲獎

〈Engraved In The Moon〉/《蒼鷺十三號》/羅妍婷

〈Drawings, Pills, Chocolate〉/《Whisper of the Isolated Ones》/林煒翔

〈 Vagabond Dance〉/《Fly By Light》/東京中央線

〈媽媽聊天去〉/《žž》/žž瑋琪

〈行〉/《行》/魯千千

節奏藍調類

最佳節奏藍調專輯獎

《PEDESTAL》/ØZI

《Leisurely》/LINION

《出沒地帶》/孫盛希

《To My Pen Pal》/Yufu

最佳節奏藍調歌曲獎

〈後現代獨白〉/《浮世擊》/YELLOW

〈Oh Girl〉/《Leisurely》/LINION

〈LIMO〉/《LIMO》/鶴 The Crane

〈AI 敢會愛?〉/《AI 敢會愛?》/Robot Swing & 陳以恆、洪佩瑜

〈Tell Me (Prod. by DJ Mitsu the Beats)〉/《Tell Me (Prod. by DJ Mitsu the Beats)》/9m88

另類流行類

最佳另類流行專輯獎

《SOFT STORM柔性風暴》/落日飛車

《Serene Reminder 沉靜的提醒》/The Fur.

《Mama Jeans and Daddy Shoes》/馬念先

《根》/舞炯恩(舞炯恩加以法利得)

《回到原點》/Matzka 瑪斯卡

最佳另類流行歌曲獎

〈Candlelight (feat. OHHYUK) 燭光〉/《SOFT STORM柔性風暴》/落日飛車

〈Mountain Dude〉/《Leisurely》/LINION、雷擎

〈潛伏期〉/《出沒地帶》/孫盛希

〈沙漠玫瑰與駱駝〉/《沙漠玫瑰與駱駝》/林以樂

〈Millions of Years Apart (feat. MANDARK)〉/《Millions of Years Apart》/The Dinosaur's Skin 恐龍的皮

特別貢獻獎

吳武璋

責任編輯:丁肇九、王祖鵬

核稿編輯:楊士範