【2021金音獎】血肉果汁機奪最佳專輯獎，坂本龍一親筆祝福：願台灣能夠誕生更多充滿新能量的音樂

2021年第12屆金音獎，最佳專輯獎由血肉果汁機的《GOLDEN 太子 BRO》獲得。評審團指出《GOLDEN 太子 BRO》融合國樂、廟會、電子音樂元素，以吉他即興彈奏北管旋律，讓平常少接觸金屬樂的聽眾，也能聽得淋漓暢快，將具有台灣特色的音樂，推向國際。

致詞時，製作人徐主攜表示這個獎項競爭非常激烈，感謝團員給自己這個機會，讓他一間扛起製作、錄音、混音的工作，也要感謝一起完成這張專輯的毛哥，他加入了很多他的元素，還有閃靈的小黑老師與董事長樂團的小豪老師，最後也感謝自己的父母家人。最後，徐主攜說要去趕高鐵最後一班10點55分，並迅速離場。

血肉果汁機吉他手劉宗霖則感謝自己的爸爸、媽媽、妹妹、阿嬤和愛人劉凱寧女士，並表示因為要感謝的人太多，請追蹤他的IG帳號zero_fleshjuicer，其他團員也分別感謝金音獎的肯定和對金屬樂的青睞。最後，主唱Gigo也感謝來到現場的爸爸媽媽和自己的太太，並感謝評審可以肯定《GOLDEN 太子 BRO》、可以肯定血肉果汁機，「因為去年有很多人說，血肉果汁機改變了，好像沒未來了，但是我跟你說，我們有什麼好怕的」。

血肉果汁機在2015年時發行首張專輯《GIGO》，而後憑藉這張專輯入圍第6屆金音獎最佳搖滾專輯、搖滾單曲、樂團三項大獎，最終榮獲最佳搖滾專輯獎，同時這張專輯也入圍年金曲獎最佳專輯包裝獎。

隔年，2016年，血肉果汁機舉辦首場大型專場《血肉宮：建宮蓋廟演唱會》，再度入圍金音獎，這次則是入圍第7屆金音獎最佳現場演出獎。

而後的第二張專輯《深海童話》，同樣深受各界肯定，雙雙提名金音獎與金曲獎的最佳樂團，並以專場《血肉果汁機告別豬頭派對》拿到第9屆金音獎最佳現場演出。

來到2021年，血肉果汁機第三張專輯《GOLDEN 太子 BRO》，以臺中為出發的創作專輯，除了拿下最佳樂團之外，還拿下最佳現場演出與最佳專輯，三項大獎成為今晚金音獎的大贏家。

典禮結束前的彩蛋：坂本龍一為台灣音樂創作者獻上祝福

全數獎項頒完之後，本屆金音獎也請到日本國際知名音樂大師坂本龍一，替所有音樂創作者祝賀，坂本龍一表示：

「恭喜你們即將舉行第12屆金音創作獎，能透過這麼棒的音樂盛典，獲得與大家交流的機會， 我真的衷心感謝， 原本是希望能到台灣拜訪，與各位一起參加頒獎典禮，但是因為疫情嚴峻，還有我自己身體不適的關係，所以無法到場，我感到非常遺憾，我也收到主辦單位的邀請，得以在這邊留下訊息傳達給各位。」

坂本龍一留給金音獎的訊息是：「去成就他人不願意達成的，勿重複過去，請肆無忌憚地追求屬於自己的音樂，願台灣能夠誕生更多充滿新能量的音樂。」——2021年10月坂本龍一

截圖自金音獎頒獎典禮

最佳專輯獎為本屆增訂的獎項，旨在希望鼓勵在音樂這條路上勇於創作、樂於創作、甘於創作的幕前幕後音樂工作者，榮耀專輯製作人之獎勵機制，期盼為整體音樂環境注入更多活水，共同提升音樂品質。

最佳專輯獎得獎名單

《GOLDEN 太子 BRO》／血肉果汁機（製作人：許主携）

《PEDESTAL》／ØZI（製作人：ØZI）

《海女》／漂流出口（製作人：許聖榮、布妲菈・碧海、巫尚・碧海、林肯 ）

《Leisurely》／LINION（製作人：鍾濰宇、LINION）

《垂釣島嶼》／藍。掉（製作人：鍾適芳）

責任編輯：丁肇九、王祖鵬

核稿編輯：翁世航