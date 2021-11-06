【2021金音獎】血肉果汁機奪最佳樂團獎：音樂這條路就是「創作一次爽一次，創作十次一直爽！」

2021年第12屆金音獎，最佳樂團獎由血肉果汁機憑藉《GOLDEN 太子 BRO》出線。評審團指出：「專輯製作精良，現場衝擊力十足，有目共睹，持續以他們最熟悉的金屬樂，發揚公廟文化，與來自台中的在地能量。」

血肉果汁機在台上由團員輪番致詞，表示：「首先恭喜所有入圍者，競爭真的很激烈，首先要感謝父母一路的栽培，感謝家人、團員。血肉再次得獎，讚啦！感謝金音獎給予肯定，水啦！」

主唱Gigo則說：「感謝爸媽、最漂亮的老婆，感謝團員、經紀人。音樂這條路就是創作一次爽一次，創作十次，一直爽。能在這裡和你們說話，是我們的福氣。」

血肉果汁機在2015年時發行首張專輯《GIGO》，而後憑藉這張專輯入圍第6屆金音獎最佳搖滾專輯、搖滾單曲、樂團三項大獎，最終榮獲最佳搖滾專輯獎，同時這張專輯也入圍年金曲獎最佳專輯包裝獎。

隔年，2016年，血肉果汁機舉辦首場大型專場《血肉宮：建宮蓋廟演唱會》，再度入圍金音獎，這次則是入圍第7屆金音獎最佳現場演出獎。

而後的第二張專輯《深海童話》，同樣深受各界肯定，雙雙提名金音獎與金曲獎的最佳樂團，並以專場《血肉果汁機告別豬頭派對》拿到第9屆金音獎最佳現場演出。

來到2021年，血肉果汁機第三張專輯《GOLDEN 太子 BRO》，以臺中為出發的創作專輯，除了拿下最佳樂團之外，還拿下最佳現場演出與最佳專輯，三項大獎成為今晚金音獎的大贏家。

最佳樂團獎得獎名單

血肉果汁機／《GOLDEN 太子 BRO》

落日飛車／《SOFT STORM柔性風暴》

SKARAOKE／《Skaraoke Vol. 1：十年精選》

拍謝少年／《歹勢好勢》

落差草原 WWWW／《黑夢》

FORMOZA／《超嬰格式化》

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範