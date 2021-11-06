2021/11/06,
藝文

【2021金音獎】最佳創作歌手獎爆烏龍：ØZI領獎致詞完，主辦更正得獎者是黃宣：「發生這樣的事情，我覺得有點尷尬」

【2021金音獎】最佳創作歌手獎爆烏龍：ØZI領獎致詞完，主辦更正得獎者是黃宣：「發生這樣的事情，我覺得有點尷尬」
Photo Credit: 新視紀整合行銷提供

我們想讓你知道的是

2021年第12屆金音獎最佳創作歌手頒獎時出現烏龍，由於主辦單位將得獎者影片放錯，導致ØZI上台領獎並講完得獎感言，才發現該獎項實際是由YELLOW黃宣獲得，之後主辦單位也因此道歉。

2021年第12屆金音獎，最佳創作歌手頒獎時發生了大烏龍。

最初，由岑寧兒以預錄方式頒發獎項時，導播單位將ØZI得獎的影片播出，ØZI上台後首先感謝金音獎評審團，也謝謝新樂園和自己的團隊，接著用英文感謝國際製作團隊，與所有參與這張專輯的人。

致詞中ØZI表示自己感覺好開心，只要來到金音獎，不管是坐在下面或是後台，能夠跟每個音樂人交流，不論是新朋友或是已經認識很久的，每次都會給自己創作能量，因為「Everybody loves music」，最後也表示「the future of music is world，讓我們一起把音樂國際化。」

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截圖自金音獎頒獎典禮
ØZI

然而，在ØZI致詞結束後，主持人大霈表示發生播錯影片的情況，並重新播放入圍影片，最後將該獎項頒予「真正的得獎者」YELLOW黃宣，而黃宣也在台上也不知所措，表示：「發生這樣的事情，我覺得有點尷尬。」

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截圖自金音獎頒獎典禮
黃宣

黃宣後台受訪時，坦言剛上去的時候有點難為情，因為第一次頒獎時，他跟ØZI就坐在旁邊，本來他得獎很替他高興，結果卻發生這件事，讓我覺得很尷尬，剛剛本來想找他聊天一下，結果他就消失了，讓YELLOW直呼「我剛上去有點難為情，但能夠在音樂盛會聚在一起，感覺很棒，感謝所有的音樂人。」他也坦言兩人交情不錯，拿獎到現在還沒遇到ØZI，晚上還會跟ØZI碰面聊天。

據了解，透過影片頒獎的岑寧兒，人遠在香港，為了典禮的公正性，她其實每個得獎者的名字都有念，剛剛因為工作人員太緊張，放錯影片而造成烏龍。承辦單位則表示：「因為工作人員的疏失，造成影片播放錯誤，要向ØZI及所有音樂人致上最大的歉意。」

評審團指出，黃宣創作、歌唱技巧和現場演出都表現出色，是一位難得的全方位鬼才創作歌手。

最佳創作歌手獎得獎名單

YELLOW黃宣／《浮世擊》
ØZI／《PEDESTAL》
巴奈／《愛，不到》
žž瑋琪／《žž》
孫盛希／《出沒地帶》
馬念先／《Mama Jeans and Daddy Shoes》

責任編輯：丁肇九、王祖鵬
核稿編輯：翁世航

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