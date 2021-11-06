2021/11/06,
藝文

【2021金音獎】《大嘻哈時代》第6名wannasleep奪最佳新人：不幸中的大幸，讓我站在這裡

【2021金音獎】《大嘻哈時代》第6名wannasleep奪最佳新人：不幸中的大幸，讓我站在這裡
截圖自金音獎頒獎典禮

我們想讓你知道的是

2021年第12屆金音獎最佳新人獎由wannasleep的《裸雀》獲得，wannasleep致詞時提到，照理來說自己現在是應屆畢業正在找工作，而不幸中的大幸，讓自己站在這裡。

2021年第12屆金音獎，最佳新人獎由wannasleep的《裸雀》獲得，以擅長的饒舌音樂，擊敗石青羅林、緩緩、žž瑋琪等勁敵，也是金音獎對於饒舌曲風的再次肯定。

評審團指出，《裸雀》專輯聽感順耳流暢，旋律性引人入勝，已做好擁抱樂迷大眾的準備，未來的發展值得期待。

致詞時，wannasleep先提醒自己的名字不要大寫不要分開，感謝自己的團隊，感謝專輯的設計師、造型師、也謝謝自己的女兒，也不停說自己很緊張。wannasleep提到，照理來說自己現在是應屆畢業正在找工作，而不幸中的大幸，讓自己站在這裡，希望大家都可以很健康很平安，最後他也謝謝醫生開的鎮定劑，讓自己現在可以好好說話，並表示自己最喜歡吃的拉麵是鬼金棒。

wannasleep現年22歲，今年3月發表首張專輯，以自己喜愛的威士忌愛酒命名《裸雀》，這張專輯收錄wannasleep自2018年開始創作的11首歌，其中Intro與兩首純beat為wannasleep自己製作、編曲、彈奏電吉他。特別的是，wannasleep也參與了台灣饒舌節目《大嘻哈時代》第一季的選拔，最終獲得第6名的成績。

特別的是，本屆最佳新人獎更改報名制度，將原定未曾合計發行六首以上歌曲的限制，放寬為未曾發行專輯之參賽資格規定，希望能廣泛挖掘出深植在台灣這塊土地上的優質音樂人才，提高新人於音樂市場能見度。

最佳新人獎得獎名單

wannasleep（李奕賢）／《裸雀》
石青羅林／《青 Green》
緩緩／《水可以去任何地方》
žž瑋琪／《žž》
魯千千／《行》
FORMOZA／《超嬰格式化》

責任編輯：丁肇九、王祖鵬
核稿編輯：翁世航

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